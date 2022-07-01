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https://tr.sputniknews.com/20220701/izmir-aciklarinda-46-gocmen-kurtarildi-1058181316.html
İzmir açıklarında 46 göçmen kurtarıldı
İzmir açıklarında 46 göçmen kurtarıldı
İzmir’in Çeşme ve Foça ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 46 göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı. 01.07.2022, Sputnik Türkiye
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Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 29 Haziran 06.50’de, Çeşme ilçesi açıklarında bir grup göçmen olduğuna yönelik bilgi edindi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 39 göçmen kurtarıldı. Dün saat 01.15’te ise Foça ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri tespit edilen can salı içerisindeki 7 göçmen, ekiplerce kurtarıldı.Karaya çıkartılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
https://tr.sputniknews.com/20220629/libya-colunde-20-gocmen-susuzluktan-hayatini-kaybetti-1058115785.html
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göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi, yunanistan, ege, türkiye

İzmir açıklarında 46 göçmen kurtarıldı

03:15 01.07.2022
© İHAİzmir’in Çeşme ve Foça ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 46 göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.
İzmir’in Çeşme ve Foça ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 46 göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2022
© İHA
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İzmir’in Çeşme ve Foça ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 46 göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 29 Haziran 06.50’de, Çeşme ilçesi açıklarında bir grup göçmen olduğuna yönelik bilgi edindi.
Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 39 göçmen kurtarıldı.
Dün saat 01.15’te ise Foça ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri tespit edilen can salı içerisindeki 7 göçmen, ekiplerce kurtarıldı.
Karaya çıkartılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Libya Çölü'nde 20 göçmen susuzluktan hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2022
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Libya Çölü'nde 20 göçmen susuzluktan hayatını kaybetti
29 Haziran , 22:46
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