https://tr.sputniknews.com/20220701/kamuda-yerli-araca-tesvik-devlet-30-bin-togg-alacak-1058182303.html

Kamuda yerli araca teşvik: Devlet 30 bin TOGG alacak

Kamuda yerli araca teşvik: Devlet 30 bin TOGG alacak

Kamuda lüks araç kullanımına yönelik eleştirileri cevaplayan Bakan Nebati “Kamu idarelerini; yerli menşeli, standart donanımlı ve düşük bütçeli taşıtlara... 01.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-01T07:14+0300

2022-07-01T07:14+0300

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, tasarruf tedbirleri kapmasında, binek araçlar dışındaki diğer taşıtlar için kamuda yerli üretim araç tercih edildiğini söyledi. TBMM Genel Kurulunda kamuda lüks araç kullanımına yönelik muhalefetin eleştirilerini cevaplayan Nebati “Biz Bakanlık olarak satın alma ve kiralamalar için verdiğimiz izin ve uygun görüş işlemlerinde, kamu idarelerini, lüks ve gösterişten uzak, yerli menşeli, standart donanımlı ve düşük bütçeli taşıtlara yönlendiriyoruz. 2021 yılında yayımlanan tasarruf tedbirleri konulu Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle taşıt edinim ve kullanımına ilişkin kapsamlı tedbirleri getirdik. Bu kapsamda, acil ve zorunlu hâller dışında yeni taşıt edinilemeyecek. Binek dışında edinilecek diğer taşıtlarda da yerli üretim tercih edilecek. Kiralık taşıtlar 2023 yılı sonuna kadar yüzde 20 azaltılacak. Kamu kurumlarının ihtiyaç fazlası taşıtlarını ihtiyacı olan diğer idarelere devrederek bu genelge doğrultusunda 2021 yılı bütçesiyle tahsis edilen taşıtlardan 800 adedinin kullanımına izin vermeyerek tasarruf ettik. 2022 yılında da aynı tasarruf anlayışını sürdürüyoruz” açıklamasını yaptı.2035 sonuna kadar 30 bin TOGGÖte yandan, Türkiye’nin yerli otomobili TOGG 2023 yılında yollara çıkmaya hazırlanırken, ilk etapta 500 adet C-SUV kamunun kullanımına sunulacak. Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürü Mücahit Özdemir, TBMM KİT Komisyonunda yaptığı sunumda, Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) ile yapılan protokolle ilgili bilgi verdi. Buna göre, ilgili Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında DMO tarafından 31 Aralık 2035 tarihine kadar kademeli olarak 30 bin adet elektrikli yerli otomobil alınacağını belirten Özdemir, “TOGG ile 2020 yılında imzalanan protokolle 2023’te 500 adet 'C-SUV' alımıyla başlamak üzere, toplam 9.500 adet C-SUV, 15 bin 750 C-Sedan ve 4.750 adet C-MPV/VAN alımı planlanmıştır” dedi. Özdemir, Kamu İhale Kurumu verilerine göre, 2021 yılında doğrudan temin ve istisna kapsamındaki alımlar hariç yaklaşık 54,8 milyar lira tutarındaki kamu mal alımlarının yüzde 65,8'inin DMO aracılığıyla tedarik edildiğini kaydetti. Orman Genel Müdürlüğünün ihtiyacı 1.650 adet yangın söndürme ekipman monteli ilk müdahale aracının 2020 yılında DMO tarafından düzenlenen ihalede yüzde 37 indirim ile alınarak yaklaşık 155 milyon lira tasarruf sağlandığını anlattı.YSK’nın seçim hazırlıklarıÖzdemir ayrıca, seçimlere yönelik alım sürecine başlanıp başlanmadığının sorulması üzerine ise “Zarflar sürekli üretiliyor, kâğıtlar filigranlı özel kâğıtlar. Stokumuz var, mevcut kâğıtlarımız şu an yeterli, ilave için de ihaleye çıktık. Yedeklerimiz de birkaç ay içinde olacak. Kabinler, bu işin kırtasiyesi ve benzeri hazır olacak. Şu an mevcut ekipmanlar var. İlave olarak gelmiş olacaklar” dedi.

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