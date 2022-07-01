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Kendisini bakan yakını olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptı
Kendisini bakan yakını olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptı
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde kendisini bakan yakını olarak tanıtıp iş vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandırdığı öne sürülen 34 yaşındaki Muhammet Demir... 01.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-01T16:22+0300
2022-07-01T16:22+0300
çanakkale
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Gaziantep'ten bir süre önce Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine gelen Muhammet Demir, kendisini bakan yakını olarak tanıtıp, çok sayıda kişiden kendilerini kamu kurumlarında işe sokabileceğini söyleyerek para aldı. Bir süre sonra dolandırıldıklarını fark eden bu kişiler, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu.Harekete geçen ekipler, Muhammet Demir'in Gaziantep'in Nizip ilçesinde olduğunu belirledi. Demir yakalanıp, Çanakkale'ye getirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Demir, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Bu arada Muhammet Demir'in bazı mağdurlara şikayetçi olmamaları için aldığı paraları gönderdiği öne sürüldü.
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Kendisini bakan yakını olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptı

16:22 01.07.2022
© DHAMuhammet Demir
Muhammet Demir - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2022
© DHA
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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde kendisini bakan yakını olarak tanıtıp iş vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandırdığı öne sürülen 34 yaşındaki Muhammet Demir, yakalanıp tutuklandı.
Gaziantep'ten bir süre önce Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine gelen Muhammet Demir, kendisini bakan yakını olarak tanıtıp, çok sayıda kişiden kendilerini kamu kurumlarında işe sokabileceğini söyleyerek para aldı. Bir süre sonra dolandırıldıklarını fark eden bu kişiler, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu.

Harekete geçen ekipler, Muhammet Demir'in Gaziantep'in Nizip ilçesinde olduğunu belirledi. Demir yakalanıp, Çanakkale'ye getirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Demir, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bu arada Muhammet Demir'in bazı mağdurlara şikayetçi olmamaları için aldığı paraları gönderdiği öne sürüldü.
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