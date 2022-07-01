https://tr.sputniknews.com/20220701/kendisini-bakan-yakini-olarak-tanitip-dolandiricilik-yapti-1058202701.html

Kendisini bakan yakını olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptı

Kendisini bakan yakını olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde kendisini bakan yakını olarak tanıtıp iş vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandırdığı öne sürülen 34 yaşındaki Muhammet Demir... 01.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-01T16:22+0300

2022-07-01T16:22+0300

2022-07-01T16:22+0300

çanakkale

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Gaziantep'ten bir süre önce Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine gelen Muhammet Demir, kendisini bakan yakını olarak tanıtıp, çok sayıda kişiden kendilerini kamu kurumlarında işe sokabileceğini söyleyerek para aldı. Bir süre sonra dolandırıldıklarını fark eden bu kişiler, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu.Harekete geçen ekipler, Muhammet Demir'in Gaziantep'in Nizip ilçesinde olduğunu belirledi. Demir yakalanıp, Çanakkale'ye getirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Demir, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Bu arada Muhammet Demir'in bazı mağdurlara şikayetçi olmamaları için aldığı paraları gönderdiği öne sürüldü.

çanakkale

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çanakkale