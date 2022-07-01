https://tr.sputniknews.com/20220701/kissinger-ukraynada-barisin-saglanmasi-icin-uc-senaryo-var-1058196985.html
Kissinger, Ukrayna krizinin üç muhtemel sonucunu açıkladı
Kissinger, Ukrayna krizinin üç muhtemel sonucunu açıkladı
Eski ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Danışmanı ve Dışişleri Bakanı Henry Kissinger, Ukrayna ihtilafında Moskova'nın zafere ulaşması, Rusya ile Batı'nın savaşa... 01.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-01T14:35+0300
2022-07-01T14:35+0300
2022-07-01T14:41+0300
ukrayna krizi
henry kissinger
rusya
ukrayna
abd
donbass
kırım
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Eski ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Danışmanı ve Dışişleri Bakanı Henry Kissinger, Rusya ile Ukrayna arasındaki ihtilafın ne şekilde sona erebileceğine ilişkin spekülasyonlar yaptı.The Spectator dergisine röportaj veren Kissinger, "Bu savaşın üç olası neticesi var ve üçünün de yaşanması mümkün" dedi.İlk senaryodan bahseden Kissinger, "Rusya şu an olduğu yerde kalırsa Ukrayna'nın yüzde 20'sini, Donbass'ın çoğunu, başat sanayi ve tarım bölgelerini ve Karadeniz boyunca uzanan bir toprak şeridini ele geçirmiş olacak" ifadelerini kullandı.Bunun gerçekleşmesinin Moskova açısından zafer anlamına geleceğini belirten Kissinger, bu durumun aynı zamanda NATO'nun rolünün daha önce düşünüldüğü kadar belirleyici olmadığını da göstereceğine işaret etti.Kissinger, ikinci muhtemel neticenin ise Rusya'yı Kırım da dahil olmak üzere savaştan önce de sahip olduğu topraklardan çıkarmaya dönük bir girişimde bulunulması ve Batı ile Rusya arasında savaşın başlaması olduğunu dile getirdi.Kissinger, "Üçüncü sonuç, eğer halk Rusya'yı fetihten alıkoyabilirse ve savaş hattı, savaşın başladığı konuma geri dönerse Moskova, gözle görülür ölçüde yenilgiye uğratılmış olacak" diye konuştu.Ukrayna için 24 Şubat öncesine dönüşün mümkün olduğunu ifade eden Kissinger, "Kalan konular müzakereye bırakılabilir. Bir süreliğine stütüko olabilir" yorumunu yaptı. Kissinger, ayrıca çıkmazın zamanla aşılacağına dair güvence verdi.
https://tr.sputniknews.com/20220524/kissinger-ukraynada-baris-anlasmasina-varma-firsati-icin-muhlet-verdi-1056637699.html
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Kissinger, Ukrayna krizinin üç muhtemel sonucunu açıkladı
14:35 01.07.2022 (güncellendi: 14:41 01.07.2022) Abone ol
Eski ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Danışmanı ve Dışişleri Bakanı Henry Kissinger, Ukrayna ihtilafında Moskova'nın zafere ulaşması, Rusya ile Batı'nın savaşa girmesi ya da 24 Şubat öncesi statükoya dönüş gibi senaryoların tamamının yaşanma imkanının olduğunu belirtti.
Eski ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Danışmanı ve Dışişleri Bakanı Henry Kissinger, Rusya ile Ukrayna arasındaki ihtilafın ne şekilde sona erebileceğine ilişkin spekülasyonlar yaptı.
The Spectator dergisine röportaj veren Kissinger, "Bu savaşın üç olası neticesi var ve üçünün de yaşanması mümkün" dedi.
İlk senaryodan bahseden Kissinger, "Rusya şu an olduğu yerde kalırsa Ukrayna'nın yüzde 20'sini, Donbass'ın çoğunu, başat sanayi ve tarım bölgelerini ve Karadeniz boyunca uzanan bir toprak şeridini ele geçirmiş olacak" ifadelerini kullandı.
Bunun gerçekleşmesinin Moskova açısından zafer anlamına geleceğini belirten Kissinger, bu durumun aynı zamanda NATO'nun rolünün daha önce düşünüldüğü kadar belirleyici olmadığını da göstereceğine işaret etti.
Kissinger, ikinci muhtemel neticenin ise Rusya'yı Kırım da dahil olmak üzere savaştan önce de sahip olduğu topraklardan çıkarmaya dönük bir girişimde bulunulması ve Batı ile Rusya arasında savaşın başlaması olduğunu dile getirdi.
Kissinger, "Üçüncü sonuç, eğer halk Rusya'yı fetihten alıkoyabilirse ve savaş hattı, savaşın başladığı konuma geri dönerse Moskova, gözle görülür ölçüde yenilgiye uğratılmış olacak" diye konuştu.
Ukrayna için 24 Şubat öncesine dönüşün mümkün olduğunu ifade eden Kissinger, "Kalan konular müzakereye bırakılabilir. Bir süreliğine stütüko olabilir" yorumunu yaptı. Kissinger, ayrıca çıkmazın zamanla aşılacağına dair güvence verdi.