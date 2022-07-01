https://tr.sputniknews.com/20220701/kremlin-sofya-buyukelciliginin-kapatilmasi-konusunu-rusya-disisleri-bakanligi-degerlendirecek-1058208737.html
Kremlin: Sofya Büyükelçiliği'nin kapatılması konusunu Rusya Dışişleri Bakanlığı değerlendirecek
Kremlin: Sofya Büyükelçiliği'nin kapatılması konusunu Rusya Dışişleri Bakanlığı değerlendirecek
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Bulgaristan Büyükelçiliği'ni kapatma konusunun Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından değerlendirileceğini söyledi. 01.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-01T18:43+0300
2022-07-01T18:43+0300
2022-07-01T18:43+0300
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Rusya'nın Sofya Büyükelçisi Eleonora Mitrofanova, Bulgaristan Başbakanı Kirili Petkov'un casusluk yaptıkları gerekçesiyle Rus büyükelçiliğinde görevli 70 diplomatın 3 Temmuz'da ülkeden sınır dışı edileceğini duyurmasının ardından elçiliğin kapatılmasını Moskova'nın görüşüne sunacağını belirtmişti.Peskov, gazetecilerin Sofya Büyükelçiliği'nin kapatılma olasılığıyla ilgili soruları karşısında "Dışişleri Bakanlığı tarafından değerlendirilecek ve gerekirse Devlet Başkanı Vladimir Putin'e sunulacak" yanıtını verdi.Petrov'un sınır dışı kararını açıklaması sonrası Rusya Dışişleri, 'Moskova'nın uygun bir yanıt vereceğini' vurgulamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220628/bulgaristan-70-rus-diplomati-sinir-disi-edecek-1058068530.html
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ukrayna krizi, bulgaristan, rusya, büyükelçilik
Kremlin: Sofya Büyükelçiliği'nin kapatılması konusunu Rusya Dışişleri Bakanlığı değerlendirecek
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Bulgaristan Büyükelçiliği'ni kapatma konusunun Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından değerlendirileceğini söyledi.
Rusya'nın Sofya Büyükelçisi Eleonora Mitrofanova, Bulgaristan Başbakanı Kirili Petkov'un casusluk yaptıkları gerekçesiyle Rus büyükelçiliğinde görevli 70 diplomatın 3 Temmuz'da ülkeden sınır dışı edileceğini duyurmasının ardından elçiliğin kapatılmasını Moskova'nın görüşüne sunacağını belirtmişti.
Peskov, gazetecilerin Sofya Büyükelçiliği'nin kapatılma olasılığıyla ilgili soruları karşısında "Dışişleri Bakanlığı tarafından değerlendirilecek ve gerekirse Devlet Başkanı Vladimir Putin'e sunulacak" yanıtını verdi.
Petrov'un sınır dışı kararını açıklaması sonrası Rusya Dışişleri, 'Moskova'nın uygun bir yanıt vereceğini' vurgulamıştı.