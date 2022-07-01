https://tr.sputniknews.com/20220701/kuzey-akim-1-planli-onarim-nedeniyle-10-gun-kapali-olacak-1058199531.html
Kuzey Akım-1, planlı onarım nedeniyle 10 gün kapalı olacak
Kuzey Akım-1, planlı onarım nedeniyle 10 gün kapalı olacak
Operatör şirket Nord Stream AG, Kuzey Akım-1 doğalgaz boru hattının 11 Temmuz'da başlayacak planlı yıllık onarım çalışmaları sebebiyle 11-21 Temmuz döneminde... 01.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-01T15:17+0300
2022-07-01T15:17+0300
2022-07-01T15:17+0300
almanya
nord stream 2 ag
kuzey akım
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/10/1050855719_0:0:2835:1594_1920x0_80_0_0_8d4ce306bf650180eeeeddca82be800d.jpg
Şirket, "Nord Stream AG, 11-21 Temmuz arasında mekanik bileşenlerin ve otomasyon sistemlerinin testi de dahil planlı önleyici çalışmaları yapmak, hattın verimli, güvenli şekilde çalışmasını sağlamak için Kuzey Akım-1 boru hattının her iki kolunu da geçici olarak durduracak" ifadelerini kullandı.Şirket, boru hattının kapatılması için tüm partnerlerin onayının alındığını ekledi.Haziran ayında Gazprom, yaptırımlar nedeniyle ekipman onarımının zorlaşması sonucu Kuzey Akım-1 üzerinden gaz transferini yüzde 60 azaltmıştı.Almanya, Rus doğal gazındaki kesintiler üzerine ulusal acil durum planındaki risk seviyesini ikinci en yüksek aşama olan alarm seviyesine yükseltmişti.
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/10/1050855719_38:0:2767:2047_1920x0_80_0_0_274f35ef5abf4a99761a20932bc7f3eb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
almanya, nord stream 2 ag, kuzey akım
Kuzey Akım-1, planlı onarım nedeniyle 10 gün kapalı olacak
Abone ol
Operatör şirket Nord Stream AG, Kuzey Akım-1 doğalgaz boru hattının 11 Temmuz'da başlayacak planlı yıllık onarım çalışmaları sebebiyle 11-21 Temmuz döneminde kapalı kalacağını açıkladı.
Şirket, "Nord Stream AG, 11-21 Temmuz arasında mekanik bileşenlerin ve otomasyon sistemlerinin testi de dahil planlı önleyici çalışmaları yapmak, hattın verimli, güvenli şekilde çalışmasını sağlamak için Kuzey Akım-1 boru hattının her iki kolunu da geçici olarak durduracak" ifadelerini kullandı.
Şirket, boru hattının kapatılması için tüm partnerlerin onayının alındığını ekledi.
Haziran ayında Gazprom, yaptırımlar nedeniyle ekipman onarımının zorlaşması sonucu Kuzey Akım-1 üzerinden gaz transferini yüzde 60 azaltmıştı.
Almanya, Rus doğal gazındaki kesintiler üzerine ulusal acil durum planındaki risk seviyesini ikinci en yüksek aşama olan alarm seviyesine yükseltmişti.