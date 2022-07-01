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Kuzey Akım-1, planlı onarım nedeniyle 10 gün kapalı olacak
Kuzey Akım-1, planlı onarım nedeniyle 10 gün kapalı olacak
Operatör şirket Nord Stream AG, Kuzey Akım-1 doğalgaz boru hattının 11 Temmuz'da başlayacak planlı yıllık onarım çalışmaları sebebiyle 11-21 Temmuz döneminde... 01.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-01T15:17+0300
2022-07-01T15:17+0300
almanya
nord stream 2 ag
kuzey akım
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Şirket, "Nord Stream AG, 11-21 Temmuz arasında mekanik bileşenlerin ve otomasyon sistemlerinin testi de dahil planlı önleyici çalışmaları yapmak, hattın verimli, güvenli şekilde çalışmasını sağlamak için Kuzey Akım-1 boru hattının her iki kolunu da geçici olarak durduracak" ifadelerini kullandı.Şirket, boru hattının kapatılması için tüm partnerlerin onayının alındığını ekledi.Haziran ayında Gazprom, yaptırımlar nedeniyle ekipman onarımının zorlaşması sonucu Kuzey Akım-1 üzerinden gaz transferini yüzde 60 azaltmıştı.Almanya, Rus doğal gazındaki kesintiler üzerine ulusal acil durum planındaki risk seviyesini ikinci en yüksek aşama olan alarm seviyesine yükseltmişti.
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almanya, nord stream 2 ag, kuzey akım

Kuzey Akım-1, planlı onarım nedeniyle 10 gün kapalı olacak

15:17 01.07.2022
© SputnikKuzey Akım- 2
Kuzey Akım- 2 - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2022
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Operatör şirket Nord Stream AG, Kuzey Akım-1 doğalgaz boru hattının 11 Temmuz'da başlayacak planlı yıllık onarım çalışmaları sebebiyle 11-21 Temmuz döneminde kapalı kalacağını açıkladı.
Şirket, "Nord Stream AG, 11-21 Temmuz arasında mekanik bileşenlerin ve otomasyon sistemlerinin testi de dahil planlı önleyici çalışmaları yapmak, hattın verimli, güvenli şekilde çalışmasını sağlamak için Kuzey Akım-1 boru hattının her iki kolunu da geçici olarak durduracak" ifadelerini kullandı.
Şirket, boru hattının kapatılması için tüm partnerlerin onayının alındığını ekledi.
Haziran ayında Gazprom, yaptırımlar nedeniyle ekipman onarımının zorlaşması sonucu Kuzey Akım-1 üzerinden gaz transferini yüzde 60 azaltmıştı.
Almanya, Rus doğal gazındaki kesintiler üzerine ulusal acil durum planındaki risk seviyesini ikinci en yüksek aşama olan alarm seviyesine yükseltmişti.
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