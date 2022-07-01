https://tr.sputniknews.com/20220701/kuzey-akim-1-planli-onarim-nedeniyle-10-gun-kapali-olacak-1058199531.html

Kuzey Akım-1, planlı onarım nedeniyle 10 gün kapalı olacak

Kuzey Akım-1, planlı onarım nedeniyle 10 gün kapalı olacak

Operatör şirket Nord Stream AG, Kuzey Akım-1 doğalgaz boru hattının 11 Temmuz'da başlayacak planlı yıllık onarım çalışmaları sebebiyle 11-21 Temmuz döneminde... 01.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-01T15:17+0300

2022-07-01T15:17+0300

2022-07-01T15:17+0300

almanya

nord stream 2 ag

kuzey akım

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Şirket, "Nord Stream AG, 11-21 Temmuz arasında mekanik bileşenlerin ve otomasyon sistemlerinin testi de dahil planlı önleyici çalışmaları yapmak, hattın verimli, güvenli şekilde çalışmasını sağlamak için Kuzey Akım-1 boru hattının her iki kolunu da geçici olarak durduracak" ifadelerini kullandı.Şirket, boru hattının kapatılması için tüm partnerlerin onayının alındığını ekledi.Haziran ayında Gazprom, yaptırımlar nedeniyle ekipman onarımının zorlaşması sonucu Kuzey Akım-1 üzerinden gaz transferini yüzde 60 azaltmıştı.Almanya, Rus doğal gazındaki kesintiler üzerine ulusal acil durum planındaki risk seviyesini ikinci en yüksek aşama olan alarm seviyesine yükseltmişti.

almanya

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almanya, nord stream 2 ag, kuzey akım