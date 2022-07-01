https://tr.sputniknews.com/20220701/meksikadaki-bir-cukurda-13-yeralti-magarasi-kesfedildi-1058217688.html

Meksika’daki bir çukurda 13 yeraltı mağarası keşfedildi

Meksika’daki bir çukurda 13 yeraltı mağarası keşfedildi

Meksika’nın başkenti Mexico City’deki bir sokakta yağmur sonrası oluşan çukurda 7 mahalleye ulaşan 13 yeraltı mağarası keşfedildi. 01.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-01T23:26+0300

2022-07-01T23:26+0300

2022-07-01T23:26+0300

yaşam

meksika

çukur

mağara

keşif

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Meksika’nın başkenti Mexico City’e bağlı Miguel Hidalgo belediyesinde vatandaşlar, bir sokakta yağmur sonrası açılan çukur nedeniyle belediye yetkililerinden yardım istedi. Çukuru kontrol etmek için bölgeye gelen belediye görevlileri yaptıkları inceleme sonucunda çukurun devasa yeraltı mağarasına açıldığını keşfetti.Miguel Hidalgo Belediye Başkanlığı, çukurda çevredeki 7 mahalleye ulaşan 13 ayrı mağara keşfedildiğini açıklarken, yaşanan olay bölge sakinlerinde büyük paniğe neden oldu. Belediye tarafından yayınlanan görüntüde, yeraltı mağaralarının çok derin ve uzun olduğu belirtilirken konu hakkında Mexico City Kapsamlı Risk Yönetimi ve Sivil Koruma Bakanlığı’ndan yardım istendiği ifade edildi.Belediye yetkilileri ayrıca bölgede yaşayanların ve çevredeki yolları kullanan vatandaşların güvenliği için mağaraların doldurulacağını açıklarken, uzmanların kısa süre içerisinde bölgeye gelerek incelemelere başlayacağını belirtti.

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meksika, çukur, mağara, keşif