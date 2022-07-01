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Mersin'de 200 polisle IŞİD operasyonu
Mersin'de 200 polisle IŞİD operasyonu
Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı. 01.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-01T10:16+0300
2022-07-01T10:16+0300
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mersin
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ile örgüt içerisinde faaliyet yürüterek hem finans hem de ekipman desteği sağladığı öne sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.Bu kapsamda, örgüt içerisinde faaliyet yürüten zanlılar A.E.A, A.H, H.H, M.A, A.A, A.H, A.E. ve B.E.A'nın, ülkeye yasadışı yollarla giriş yaptığı belirlendi.Haklarında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu bulunan şüphelilerden İ.H, A.A, Y.A. ve M.N'nin örgüt adına para transferleri gerçekleştirdiği tespit edildi."Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan bir zanlının ikamet aramasında ele geçirilen sabit disk sürücüsünde yapılan incelemede, DEAŞ’ın çatışma, infaz, propaganda görüntülerinin yanı sıra örgüt mensuplarına ait çok sayıda fotoğrafın bulunması üzerine şüpheli M.M. ve T.K'nin de örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü saptandı.Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki çalışmada, kimlikleri belirlenen 14 zanlının adresine "şafak" vakti operasyon düzenlendi.Dron destekli operasyona yaklaşık 200 polis katıldı. Özel harekat polisleri, operasyon yapılan bölgelerdeki sokak girişlerinde uzun namlulu silahlarla önlem aldı.Dama çıkarak kaçmaya çalışan zanlı dronla tespit edilip yakalandıToroslar ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde bir adresteki baskında, evin damına çıkarak kaçmaya çalışan zanlı, dronla tespit edildi. Şüpheli, dama çıkan ekipler tarafından yakalandı.Operasyonda 13 zanlı gözaltına alındı.Firari şüpheli M.A'yı yakalama çalışması sürüyor.
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mersin, işid, operasyon

Mersin'de 200 polisle IŞİD operasyonu

10:16 01.07.2022
© AAgözaltı, IŞİD, operasyon
gözaltı, IŞİD, operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2022
© AA
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Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ile örgüt içerisinde faaliyet yürüterek hem finans hem de ekipman desteği sağladığı öne sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda, örgüt içerisinde faaliyet yürüten zanlılar A.E.A, A.H, H.H, M.A, A.A, A.H, A.E. ve B.E.A'nın, ülkeye yasadışı yollarla giriş yaptığı belirlendi.
Haklarında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu bulunan şüphelilerden İ.H, A.A, Y.A. ve M.N'nin örgüt adına para transferleri gerçekleştirdiği tespit edildi.
"Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan bir zanlının ikamet aramasında ele geçirilen sabit disk sürücüsünde yapılan incelemede, DEAŞ’ın çatışma, infaz, propaganda görüntülerinin yanı sıra örgüt mensuplarına ait çok sayıda fotoğrafın bulunması üzerine şüpheli M.M. ve T.K'nin de örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü saptandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki çalışmada, kimlikleri belirlenen 14 zanlının adresine "şafak" vakti operasyon düzenlendi.
Dron destekli operasyona yaklaşık 200 polis katıldı. Özel harekat polisleri, operasyon yapılan bölgelerdeki sokak girişlerinde uzun namlulu silahlarla önlem aldı.

Dama çıkarak kaçmaya çalışan zanlı dronla tespit edilip yakalandı

Toroslar ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde bir adresteki baskında, evin damına çıkarak kaçmaya çalışan zanlı, dronla tespit edildi. Şüpheli, dama çıkan ekipler tarafından yakalandı.
Operasyonda 13 zanlı gözaltına alındı.
Firari şüpheli M.A'yı yakalama çalışması sürüyor.
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