Türkiye
SON DAKİKA | Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde heyelan: Ölü ve yaralılar var
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220701/milletvekili-maaslarina-zam-1058182763.html
Milletvekili maaşlarına zam
Milletvekili maaşlarına zam
Milletvekillerinin maaşı Temmuz ayında artarak 40 bin liradan 56 bin liraya yükselecek. Eski meclis başkanları ve eski başbakanların emekli aylıkları 29 bin... 01.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-01T08:15+0300
2022-07-01T08:15+0300
ekonomi
milletvekili
maaş
zam
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/06/1049591681_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_2639e6f59b4a0f77c400dfb5c7c019a9.jpg
TBMM’de kabul edilen ek bütçe teklifinde cumhurbaşkanı ödeneğinin artırılması, bu kapsamda emekli milletvekillerinin maaşlarında da yaklaşık yüzde 40 oranında artış yapılması öngörülmüştü.Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekili emekli maaşlarının yanı sıra, eski cumhurbaşkanları, eski meclis başkanları ve eski başbakanların maaşlarının da endeksli olduğu cumhurbaşkanı ödeneğindeki bu artışın, CHP’den gelen eleştiriler üzerine geri çekilmesini istemişti.Meclis Genel Kurulu'nda ek bütçeden bu düzenleme çıkarılınca milletvekilli emekli maaşlarındaki artış da geri çekilmiş oldu. Türkiye gazetesindeki habere göre AK Parti grup yönetimi milletvekili emekli maaşları üzerindeki tartışmaların bitirilmesi için, farklı bir formül geliştirdi ve konu Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna taşındı.Komisyonda memura ek gösterge getiren “Torba Teklif’’in görüşmeleri sırasında, milletvekili emekli maaşlarının yanı sıra, eski meclis başkanları, eski başbakanlar ve eski bakanların aylıkları, cumhurbaşkanı ödeneğine endeksli olmaktan çıkarıldı. Bu aylıkların memur maaş katsayısına bağlanmasına yönelik önerge kabul edildi.Önerge ile TBMM başkanları ve başbakan emekli aylıkları 126000 gösterge; emekli cumhurbaşkanı yardımcısı, bakan ve milletvekili aylıkları 115225 gösterge üzerinden ödenecek. Böylece mevcut memur maaş katsayısına göre eski meclis başkanları ve eski başbakanların emekli aylıkları 29 bin liraya, eski bakan ve emekli milletvekillerinin maaşları ise 18 bin liradan 27 bin liraya yükselecek.Bu artışlar 15 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak. Bu tarihe kadar eski meclis başkanları, eski başbakanlar ve emekli milletvekilleri zamsız maaş alacaklar.Mevcut milletvekillerinin maaşı ise Temmuz ayında artarak 40 bin liradan 56 bin liraya yükselecek.Komisyonda hem iktidar hem de muhalefet milletvekilleri önerge üzerinde söz almadı. Bir dakikalık süre içinde maaş artışlarını içeren önerge okunup oylandı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/06/1049591681_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_57e5244ad831594723f5b1e9f863a74d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
milletvekili, maaş, zam

Milletvekili maaşlarına zam

08:15 01.07.2022
TBMM - TBMM Genel Kurulu
TBMM - TBMM Genel Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2022
Abone olTelegram
Milletvekillerinin maaşı Temmuz ayında artarak 40 bin liradan 56 bin liraya yükselecek. Eski meclis başkanları ve eski başbakanların emekli aylıkları 29 bin liraya, eski bakan ve emekli milletvekillerinin maaşları ise 18 bin liradan 27 bin liraya yükselecek.
TBMM’de kabul edilen ek bütçe teklifinde cumhurbaşkanı ödeneğinin artırılması, bu kapsamda emekli milletvekillerinin maaşlarında da yaklaşık yüzde 40 oranında artış yapılması öngörülmüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekili emekli maaşlarının yanı sıra, eski cumhurbaşkanları, eski meclis başkanları ve eski başbakanların maaşlarının da endeksli olduğu cumhurbaşkanı ödeneğindeki bu artışın, CHP’den gelen eleştiriler üzerine geri çekilmesini istemişti.
Meclis Genel Kurulu'nda ek bütçeden bu düzenleme çıkarılınca milletvekilli emekli maaşlarındaki artış da geri çekilmiş oldu. Türkiye gazetesindeki habere göre AK Parti grup yönetimi milletvekili emekli maaşları üzerindeki tartışmaların bitirilmesi için, farklı bir formül geliştirdi ve konu Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna taşındı.
Komisyonda memura ek gösterge getiren “Torba Teklif’’in görüşmeleri sırasında, milletvekili emekli maaşlarının yanı sıra, eski meclis başkanları, eski başbakanlar ve eski bakanların aylıkları, cumhurbaşkanı ödeneğine endeksli olmaktan çıkarıldı. Bu aylıkların memur maaş katsayısına bağlanmasına yönelik önerge kabul edildi.
Önerge ile TBMM başkanları ve başbakan emekli aylıkları 126000 gösterge; emekli cumhurbaşkanı yardımcısı, bakan ve milletvekili aylıkları 115225 gösterge üzerinden ödenecek. Böylece mevcut memur maaş katsayısına göre eski meclis başkanları ve eski başbakanların emekli aylıkları 29 bin liraya, eski bakan ve emekli milletvekillerinin maaşları ise 18 bin liradan 27 bin liraya yükselecek.
Bu artışlar 15 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak. Bu tarihe kadar eski meclis başkanları, eski başbakanlar ve emekli milletvekilleri zamsız maaş alacaklar.
Mevcut milletvekillerinin maaşı ise Temmuz ayında artarak 40 bin liradan 56 bin liraya yükselecek.
Komisyonda hem iktidar hem de muhalefet milletvekilleri önerge üzerinde söz almadı. Bir dakikalık süre içinde maaş artışlarını içeren önerge okunup oylandı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала