https://tr.sputniknews.com/20220701/musiad-yeni-asgari-ucreti-memnuniyetle-karsiliyoruz-1058211662.html

MÜSİAD: Yeni asgari ücreti memnuniyetle karşılıyoruz

MÜSİAD: Yeni asgari ücreti memnuniyetle karşılıyoruz

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, "MÜSİAD olarak, asgari ücretin yılın ikinci yarısı itibariyle net 5 bin 500 TL’ye... 01.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-01T20:33+0300

2022-07-01T20:33+0300

2022-07-01T20:34+0300

ekonomi

müsiad

müstakil sanayici ve işadamları derneği (müsiad)

asgari ücret

zam

mahmut asmalı

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MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 5 bin 500 TL olarak açıklanan yeni asgari ücretle ilgili açıklamada bulundu.Asmalı, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Geçtiğimiz yılın aralık ayında yapılan yüzde 50 oranındaki artışla birlikte net 4.253,40 TL’ye yükselen asgari ücret, maalesef yüksek enflasyon sebebiyle çalışanlarımızın alım gücünün korunması noktasında yetersiz hâle gelmişti. Bu bağlamda yapılan yüzde 30’luk artışla asgari ücretin yılın ikinci yarısı itibariyle net 5 bin 500 TL’ye çıkarılmasını memnuniyetle karşılıyoruz. MÜSİAD olarak, tek bir çalışanımızın bile alın terinin enflasyona ezdirilmemesi için, asgari ücrette ara bir artışın elzem olduğunu ifade etmiştik. Bu noktada başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, iş dünyasının taleplerine kayıtsız kalmayan bütün ekonomi yönetimine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Asgari ücrete sağlanan vergi muafiyetinin devam edecek olmasına ilave olarak işverene işçi başı 100 TL destek verilecek olması, işverenlerimizin üzerinden ciddi bir yükü kaldıracaktır. Reel sektör temsilcileri olarak, yeni asgari ücretin, hem çalışan hem de işveren kesimi için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor ve ekonomimizin pozitif büyüme sürecine ciddi katkıları olacağına inanıyoruz."

https://tr.sputniknews.com/20220701/chpli-agbaba-erdogan-asgari-ucreti-degil-asgari-aclik-ucretini-acikladi-1058209616.html

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müsiad, müstakil sanayici ve işadamları derneği (müsiad), asgari ücret, zam, mahmut asmalı