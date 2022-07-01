https://tr.sputniknews.com/20220701/mustafa-sarigul-65-milyon-multeciyi-secim-oldu-yarin-sabah-gondeririz-demekle-olmaz-1058175541.html

Mustafa Sarıgül: Türkiye'de 6.5 milyon mülteciyi 'seçim oldu, yarın sabah göndeririz' demekle olmaz

Mustafa Sarıgül: Türkiye'de 6.5 milyon mülteciyi 'seçim oldu, yarın sabah göndeririz' demekle olmaz

TDP Başkanı Sarıgül, "Türkiye'de 6.5 milyon mülteciyi 'seçim oldu, yarın sabah göndeririz' demekle olmaz. NATO görüşmeleri için konu parlamentoya gelecek o... 01.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-01T00:30+0300

2022-07-01T00:30+0300

2022-07-01T00:45+0300

türkiye

istanbul esnaf ve sanatkarlar odaları birliği (istesob)

türkiye değişim partisi

türkiye değişim partisi (tdp)

nato

mülteci

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İstanbul Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliğini (İSTESOB) ziyaret eden Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa, burada yaptığı konuşmada, birliğin başkanlığına yeniden seçilen Faik Yılmaz'ı tebrik etti.Esnafın Türkiye'nin teminatı ve ülkenin sigortası olduğunu belirten Sarıgül, "Allah, devletimizin ve esnafımızın ışığını söndürmesin. Esnaf alın teri döker, emek harcar, kimseye yük olmaz, kendi hayatını kendisi kazanır. Ben esnafla hep iç içe çalıştım, esnafın en kolay ulaştığı başkan ben oldum" diye konuştu.Sarıgül, TDP'nin esnafın sesi, temsilcisi ve dostu bir parti olduğunu ifade ederek, "Erol Korkut, Türkiye’nin ilk 'Esnaf Bakanı' olacak. Esnaf ekonominin dinamosudur. Esnafa verilen destek misliyle ekonomiye geri döner. Esnafa verilen destek çarkların dönmesi, piyasanın canlanması demektir. Esnafa verilen destek, ekonominin düzelmesi toplumun güçlenmesi demektir. Esnaf, ülkenin bel kemiğidir, toplumun orta direğidir" ifadelerini kullandı.TDP iktidarında zincir marketlere sınır koyacaklarını, AVM'leri ve zincir mağazaları haftanın bir günü kapatacaklarını dile getiren Sarıgül, esnafın ayağa kalkmasının Türkiye'nin ayağa kalkması olduğunu kaydetti.Sarıgül, "ekonomik milliyetçilik" anlayışı ve "5T" formülüyle sorunları çözeceklerini, tarıma, turizme, teknolojiye, tekstil ve ticarete önem verecekleri söyledi.'Bu fırsatın iktidar partisi, muhalefet partisi olmaz'İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ni de değerlendiren Sarıgül, şöyle devam etti:'6.5 milyon mültecinin Avrupa Birliği ülkelerine nüfusları oranında dağıtılması lazım'"Türkiye'de 6.5 milyon mülteciyi 'seçim oldu, yarın sabah göndeririz' demekle olmaz" diyen Sarıgül, "NATO görüşmeleri için konu parlamentoya gelecek o noktada çözüm önerimiz hükümete bu konuda tam yetki verilmesi. 6.5 milyon mültecinin Avrupa Birliği ülkelerine nüfusları oranında dağıtılması lazım. Bu olduğu zaman kalıcı çözüm budur" diye konuştu.'Avrupa Birliği altı buçuk milyon mülteciyi Türkiye topraklarına bırakarak orada rahat edemez'Mustafa Sarıgül, AB'nin 6,5 mülteciyi Türkiye topraklarına bırakıp orada rahat edemeyeceğini belirterek, "Barış, özgürlük, demokrasi, insan hakları' diyen Avrupa Birliği, Ukrayna'dan giden 4.5 milyon sarı saçlı mavi gözlü Hristiyan kökenli yurttaşlara nasıl kapılarını açtıysa buradaki mültecilere de aynı şekilde kapılarını açacak" şeklinde konuştu.'Bizim formülümüz en akıllı formül'Bir esnafın "Suriyeli esnaf vergi vermiyor biz neden veriyoruz?" sorusu yanıtlayan Sarıgül, “İki yıllık üç yıllık süre içerinde vergi vermeyecek. Allah hiç kimseyi bayrağından ve toprağından uzakta bırakmasın. Ben onları da çok gezip görüyorum. Geçen gün Suriyelilerin olduğu mahalleye sosyal medyadan video çekmek için gittiğim. Hepsi geldi yanıma başkanım hoş geldiniz. Gerçekten üzüldüm Allah’ım kimseyi doğduğu toprakların dışında bırakmasın. Bizim önerimiz gerçekçi bir öneri Almanya’nın ve bizim seksen milyon nüfusumuz varsa o zaman 400 bini biz alacağız. Fransa’nın 60 milyon o zaman 350 bin onlar alacak. İtalya’nın 45 milyon var o zaman 200 bini onlar alacak. Bizim formülümüz en akıllı formül. Aksi takdirde bunlar böyle ben iktidar oldum gönderiyorum diyor. Nereye gönderiyorsun. Güç bende diye her şeyi ben yaparım mantığı olmaz” diye konuştu. İSTESOB Başkanı Yılmaz ise ziyaretten mutluluk duyduğunu ifade etti.

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istanbul esnaf ve sanatkarlar odaları birliği (istesob), türkiye değişim partisi, türkiye değişim partisi (tdp), nato, mülteci