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Nagehan Alçı konuşmanın detaylarını anlattı: Erdoğan, Biden'a Boris Johnson'ı işaret ederek ne dedi?
Nagehan Alçı konuşmanın detaylarını anlattı: Erdoğan, Biden'a Boris Johnson'ı işaret ederek ne dedi?
Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Madrid'deki NATO Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden ile İngiltere Başbakanı Boris... 01.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-01T13:32+0300
2022-07-01T13:32+0300
politika
nagehan alçı
recep tayyip erdoğan
boris johnson
joe biden
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Nagehan Alçı bugünkü yazısında, görüşmeye ilişkin detayları şöyle aktardı:"Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan Biden'a Johnson'ı eliyle işaret ederek ve gülerek ne söyledi? Türk medyasında bu hiç yazılmadı. Ben bunun peşine düştüm. Öğrendiğime göre Tayyip Bey, bu üçlü şakalaşma esnasında Biden'a dönüp 'Boris is half-Turkish' diyor. Joe Biden da videoda göreceğiniz 'Hem öyle hem öyle' der gibi el işareti yapıyor. Johnson da bunun üzerine 'Çok güzel' diye karşılık veriyor. Tayyip Bey de 'Çok güzelsin' diye tekrarladı."
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nagehan alçı, recep tayyip erdoğan, boris johnson, joe biden

Nagehan Alçı konuşmanın detaylarını anlattı: Erdoğan, Biden'a Boris Johnson'ı işaret ederek ne dedi?

13:32 01.07.2022
© AP Photo / Susan WalshCumhurbaşkanı Erdoğan, aile fotoğrafı çekimi sonrasında ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Johnson, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile tokalaşarak ayaküstü sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile fotoğrafı çekimi sonrasında ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Johnson, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile tokalaşarak ayaküstü sohbet etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2022
© AP Photo / Susan Walsh
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Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Madrid'deki NATO Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile arasındaki diyaloğun detaylarını paylaştı.
Nagehan Alçı bugünkü yazısında, görüşmeye ilişkin detayları şöyle aktardı:
"Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan Biden'a Johnson'ı eliyle işaret ederek ve gülerek ne söyledi?

Türk medyasında bu hiç yazılmadı.

Ben bunun peşine düştüm.

Öğrendiğime göre Tayyip Bey, bu üçlü şakalaşma esnasında Biden'a dönüp 'Boris is half-Turkish' diyor.
Joe Biden da videoda göreceğiniz 'Hem öyle hem öyle' der gibi el işareti yapıyor.
Johnson da bunun üzerine 'Çok güzel' diye karşılık veriyor. Tayyip Bey de 'Çok güzelsin' diye tekrarladı."
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