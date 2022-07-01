https://tr.sputniknews.com/20220701/nagehan-alci-konusmanin-detaylarini-anlatti-erdogan-bidena-boris-johnsoni-isaret-ederek-ne-dedi-1058192040.html

Nagehan Alçı konuşmanın detaylarını anlattı: Erdoğan, Biden'a Boris Johnson'ı işaret ederek ne dedi?

Nagehan Alçı konuşmanın detaylarını anlattı: Erdoğan, Biden'a Boris Johnson'ı işaret ederek ne dedi?

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Madrid'deki NATO Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden ile İngiltere Başbakanı Boris... 01.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-01T13:32+0300

2022-07-01T13:32+0300

2022-07-01T13:32+0300

politika

nagehan alçı

recep tayyip erdoğan

boris johnson

joe biden

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Nagehan Alçı bugünkü yazısında, görüşmeye ilişkin detayları şöyle aktardı:"Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan Biden'a Johnson'ı eliyle işaret ederek ve gülerek ne söyledi? Türk medyasında bu hiç yazılmadı. Ben bunun peşine düştüm. Öğrendiğime göre Tayyip Bey, bu üçlü şakalaşma esnasında Biden'a dönüp 'Boris is half-Turkish' diyor. Joe Biden da videoda göreceğiniz 'Hem öyle hem öyle' der gibi el işareti yapıyor. Johnson da bunun üzerine 'Çok güzel' diye karşılık veriyor. Tayyip Bey de 'Çok güzelsin' diye tekrarladı."

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2022

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nagehan alçı, recep tayyip erdoğan, boris johnson, joe biden