https://tr.sputniknews.com/20220701/nedim-sener-finlandiya-ve-isvecin-verdikleri-sozu-tutacaklarini-hic-sanmiyorum-1058187883.html

Nedim Şener: Finlandiya ve İsveç'in verdikleri sözü tutacaklarını hiç sanmıyorum

Nedim Şener: Finlandiya ve İsveç'in verdikleri sözü tutacaklarını hiç sanmıyorum

Hürriyet yazarı Nedim Şener, 'terör örgütlerine karşı tavırları' gerekçesiyle İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine sıcak bakmayan Türkiye'nin imzalanan... 01.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-01T12:06+0300

2022-07-01T12:06+0300

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politika

nedim şener

isveç

finlandiya

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Finlandiya ve İsveç'in verdikleri sözü tutacaklarını sanmadığını söyleyen Şener şunları kaydetti:"PKK, Olof Palme’nin başbakanlık yaptığı 1984 yılından beri İsveç’te terör örgütü olarak tanınıyor. Palme, PKK’nın da adının karıştığı suikast sonucunda iki yıl sonra Stockholm’de öldürüldü. Sonrasında da İsveç, PKK’nın Avrupa’daki merkez üssü haline dönüştü. Daha iki hafta önce PKK elebaşının resimleri Stockholm Belediyesi binasına yansıtıldı. Ayrıca, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, YPG’ye yaptıkları 'insani yardımlara' devam edeceklerini, terör örgütlerinin metinde isminin geçmesinin rağmen, 'Bunlara terör örgütü demedik. Türkiye’nin istediği gibi adlandırmadık' diyerek niyetini ortaya koydu. Umarım yanılırım ama İsveç’in de tutumunun farklı olacağını sanmıyorum. Mutabakat değil, anlaşmalara, hukuk kararlarına, kendi kanunlarına uymayan ve terör örgütlerini destekleyen iki yüzlü ABD ve Avrupa ülkelerine inanmak için hiçbir sebep yok. Ama ne yaparlarsa yapsınlar veto kartı Türkiye’nin elinde..."

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