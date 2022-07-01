https://tr.sputniknews.com/20220701/para-vermeyen-anne-ve-babasina-koltuk-degnegi-ve-balta-sapiyla-saldirdi-1058197511.html
Para vermeyen anne ve babasına koltuk değneği ve balta sapıyla saldırdı
Para vermeyen anne ve babasına koltuk değneği ve balta sapıyla saldırdı
Sinop'un Dikmen ilçesinde Yaşar Bozel, kendisine para vermeyen 78 yaşındaki annesi Fatma ile 71 yaşındaki babası Kemal Bozel'i, 2 saat boyunca baston, koltuk... 01.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-01T14:38+0300
2022-07-01T14:38+0300
2022-07-01T14:38+0300
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Sinop'un Dikmen ilçesine bağlı Kanlıçay köyünde meydana gelen olyda, Yaşar Bozel, otomobilini tamir ettirmek için annesi Fatma ile babası Kemal Bozel'den para istedi. Bozel çifti, paraları olmadığını söyledi.Bunun üzerine Yaşar Bozel, anne ve babasına saldırdı, 2 saat boyunca baston, koltuk değneği ve balta sapıyla dövdü. Gelen sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri, Bozel çiftini Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Vücutlarının birçok yerinde kırık ve morluklar oluşan Fatma ve Kemal Bozel çifti, oğullarından şikayetçi oldu. Yaşar Bozel, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.'Bunu yapan doğurduğum oğlum'Oğlunun sarhoş olduğunu belirten Fatma Bozel, "Akşam namazını kıldım, evin yanına geldi. Arabasına tamirat yapacaktı. 'Araban iyi oldu mu?' dedim. 'Parçalarını aldım, para yetmedi' dedi. Fakat sarhoştu. Hiçbir şey demeye gerek kalmadı. Tabağı yere vurdu. Sonra da kalktığı gibi bizi bu hale getirdi. Hiç bizi dinlemedi. Vücudumda kırıklarım var, bizi kapıya attı. Bir eşime vurdu, bir bana vurdu. Evin önünde çok darbe yedik" dedi.Oğlunun uzun süre kendilerine vurduğunu ifade eden Fatma Bozel, "Zaten beyin felci geçirdim. Koltuk değnekleri ile yürüyorum. Koltuk değneklerini üstümüzde parçaladı. Koltuk değneğinin parçası bir ara düştü. O ara aldım, savurdum. Başına geldi sanırım. Acır mıyım? Acımam. Koltuk değnekleri ile vurunca sonra gitti, odun motorunu çalıştırmaya çalıştı. Fakat çalışmadı. Bunu yapan doğurduğum evlat" diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220624/trafikte-kizdiklari-kisiyi-once-dovduler-sonra-da-arabasini-ters-cevirip-devirdiler-1057876736.html
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sinop, darp, anne, baba, para
Para vermeyen anne ve babasına koltuk değneği ve balta sapıyla saldırdı
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Sinop'un Dikmen ilçesinde Yaşar Bozel, kendisine para vermeyen 78 yaşındaki annesi Fatma ile 71 yaşındaki babası Kemal Bozel'i, 2 saat boyunca baston, koltuk değneği ve balta sapıyla dövdü. Çiftin vücudunda kırıklar oluşurken, şüpheli gözaltına alındı. Fatma Bozel, "Bir eşime vurdu, bir bana vurdu. Evin önünde çok darbe yedik" dedi.
Sinop'un Dikmen ilçesine bağlı Kanlıçay köyünde meydana gelen olyda, Yaşar Bozel, otomobilini tamir ettirmek için annesi Fatma ile babası Kemal Bozel'den para istedi. Bozel çifti, paraları olmadığını söyledi.
Bunun üzerine Yaşar Bozel, anne ve babasına saldırdı, 2 saat boyunca baston, koltuk değneği ve balta sapıyla dövdü. Gelen sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Bozel çiftini Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Vücutlarının birçok yerinde kırık ve morluklar oluşan Fatma ve Kemal Bozel çifti, oğullarından şikayetçi oldu. Yaşar Bozel, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
'Bunu yapan doğurduğum oğlum'
Oğlunun sarhoş olduğunu belirten Fatma Bozel, "Akşam namazını kıldım, evin yanına geldi. Arabasına tamirat yapacaktı. 'Araban iyi oldu mu?' dedim. 'Parçalarını aldım, para yetmedi' dedi. Fakat sarhoştu. Hiçbir şey demeye gerek kalmadı. Tabağı yere vurdu. Sonra da kalktığı gibi bizi bu hale getirdi. Hiç bizi dinlemedi. Vücudumda kırıklarım var, bizi kapıya attı. Bir eşime vurdu, bir bana vurdu. Evin önünde çok darbe yedik" dedi.
Oğlunun uzun süre kendilerine vurduğunu ifade eden Fatma Bozel, "Zaten beyin felci geçirdim. Koltuk değnekleri ile yürüyorum. Koltuk değneklerini üstümüzde parçaladı. Koltuk değneğinin parçası bir ara düştü. O ara aldım, savurdum. Başına geldi sanırım. Acır mıyım? Acımam. Koltuk değnekleri ile vurunca sonra gitti, odun motorunu çalıştırmaya çalıştı. Fakat çalışmadı. Bunu yapan doğurduğum evlat" diye konuştu.