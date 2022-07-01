https://tr.sputniknews.com/20220701/peruda-toprak-kaymasi-150-ev-toprak-altinda-kaldi-1058192432.html

Peru'da toprak kayması: 150 ev toprak altında kaldı

Peru'da toprak kayması: 150 ev toprak altında kaldı

Peru'nun Chavin de Huantar bölgesinde meydana gelen toprak kayması sonucu 150 ev toprak altında kaldı. 01.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-01T13:17+0300

2022-07-01T13:17+0300

2022-07-01T13:25+0300

dünya

peru

toprak kayması

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/01/1058192277_32:0:1170:640_1920x0_80_0_0_d0f615b1191cfac138993dcb4fad580e.jpg

Güney Amerika ülkesi Peru'nun Chavin de Huantar bölgesinde dün akşam saatlerinde toprak kayması meydana geldi.Yetkililer, toprak kayması sonucu bölgedeki 150 evin toprak altında kaldığını bildirirken, can kaybına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.Cumhurbaşkanı Pedro Castillo'nun önümüzdeki günlerde bölgeye gideceğini bildiren Savunma Bakanı Jose Luis Gavidia, "Toprak kayması sonucu yaklaşık 150 ev toprak altında kaldı. Olay sırasında yaşlı bir adamın kaçamayarak hayatını kaybettiğine dair iddialar var ancak henüz doğrulayamıyoruz" dedi.

peru

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

peru, toprak kayması