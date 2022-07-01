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https://tr.sputniknews.com/20220701/peruda-toprak-kaymasi-150-ev-toprak-altinda-kaldi-1058192432.html
Peru'da toprak kayması: 150 ev toprak altında kaldı
Peru'da toprak kayması: 150 ev toprak altında kaldı
Peru'nun Chavin de Huantar bölgesinde meydana gelen toprak kayması sonucu 150 ev toprak altında kaldı. 01.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-01T13:17+0300
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dünya
peru
toprak kayması
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Güney Amerika ülkesi Peru'nun Chavin de Huantar bölgesinde dün akşam saatlerinde toprak kayması meydana geldi.Yetkililer, toprak kayması sonucu bölgedeki 150 evin toprak altında kaldığını bildirirken, can kaybına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.Cumhurbaşkanı Pedro Castillo'nun önümüzdeki günlerde bölgeye gideceğini bildiren Savunma Bakanı Jose Luis Gavidia, "Toprak kayması sonucu yaklaşık 150 ev toprak altında kaldı. Olay sırasında yaşlı bir adamın kaçamayarak hayatını kaybettiğine dair iddialar var ancak henüz doğrulayamıyoruz" dedi.
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peru, toprak kayması

Peru'da toprak kayması: 150 ev toprak altında kaldı

13:17 01.07.2022 (güncellendi: 13:25 01.07.2022)
© İHAPeru'nun Chavin de Huantar bölgesinde meydana gelen toprak kayması sonucu 150 ev toprak altında kaldı.
Peru'nun Chavin de Huantar bölgesinde meydana gelen toprak kayması sonucu 150 ev toprak altında kaldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2022
© İHA
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Peru'nun Chavin de Huantar bölgesinde meydana gelen toprak kayması sonucu 150 ev toprak altında kaldı.
Güney Amerika ülkesi Peru'nun Chavin de Huantar bölgesinde dün akşam saatlerinde toprak kayması meydana geldi.
Yetkililer, toprak kayması sonucu bölgedeki 150 evin toprak altında kaldığını bildirirken, can kaybına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.
Cumhurbaşkanı Pedro Castillo'nun önümüzdeki günlerde bölgeye gideceğini bildiren Savunma Bakanı Jose Luis Gavidia, "Toprak kayması sonucu yaklaşık 150 ev toprak altında kaldı. Olay sırasında yaşlı bir adamın kaçamayarak hayatını kaybettiğine dair iddialar var ancak henüz doğrulayamıyoruz" dedi.
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