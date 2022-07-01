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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220701/peskov-kievin-sivillere-saldiri-iddiasina-putinin-sozleriyle-yanit-verdi---1058196423.html
Peskov, Kiev'in sivillere saldırı iddiasına Putin'in sözleriyle yanıt verdi
Peskov, Kiev'in sivillere saldırı iddiasına Putin'in sözleriyle yanıt verdi
Kiev'in Rus güçlerini Odessa Bölgesi'ndeki bir meskun binayı vurmakla suçlamasına yanıt veren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in... 01.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-01T14:16+0300
2022-07-01T14:16+0300
ukrayna krizi
rusya
dmitriy peskov
vladimir putin
kiev
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Günlük basın toplantısında konuşan Peskov, gazetecilerin Kiev'in iddiasını anımsatması üzerine "Rusya Devlet Başkanı ve Başkomutanı'nın sözlerini bir kez daha hatırlatmak isterim; Rusya Silahlı Kuvvetleri, özel askeri harekat sırasında sivil hedeflere ve sivil altyapıya yönelik çalışmalar yürütmüyor" ifadelerini kullandı. Rus askerlerin mühimmat depolarını, askeri teçhizatın hazırlandığı ve onarıldığı, silahların saklandığı tesisleri, yabancılar da dahil paralı askerlerin ve aşırı milliyetçi unsurların konuşlanma, antrenman ve eğitim noktalarını hedef aldığının ve vurduğunun altını çizen Peskov, diğer detaylar için Rusya Savunma Bakanlığı'ndan bilgi talep edilmesini önerdi.
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rusya, dmitriy peskov, vladimir putin, kiev

Peskov, Kiev'in sivillere saldırı iddiasına Putin'in sözleriyle yanıt verdi

14:16 01.07.2022
© SputnikVladimir Putin, SPIEF
Vladimir Putin, SPIEF - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2022
© Sputnik
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Kiev'in Rus güçlerini Odessa Bölgesi'ndeki bir meskun binayı vurmakla suçlamasına yanıt veren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rus askerlerin sivil tesisleri vurmadığı yönündeki sözlerini hatırlattı.
Günlük basın toplantısında konuşan Peskov, gazetecilerin Kiev'in iddiasını anımsatması üzerine "Rusya Devlet Başkanı ve Başkomutanı'nın sözlerini bir kez daha hatırlatmak isterim; Rusya Silahlı Kuvvetleri, özel askeri harekat sırasında sivil hedeflere ve sivil altyapıya yönelik çalışmalar yürütmüyor" ifadelerini kullandı.
Rus askerlerin mühimmat depolarını, askeri teçhizatın hazırlandığı ve onarıldığı, silahların saklandığı tesisleri, yabancılar da dahil paralı askerlerin ve aşırı milliyetçi unsurların konuşlanma, antrenman ve eğitim noktalarını hedef aldığının ve vurduğunun altını çizen Peskov, diğer detaylar için Rusya Savunma Bakanlığı'ndan bilgi talep edilmesini önerdi.
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