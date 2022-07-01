https://tr.sputniknews.com/20220701/peskov-kievin-sivillere-saldiri-iddiasina-putinin-sozleriyle-yanit-verdi---1058196423.html

Peskov, Kiev'in sivillere saldırı iddiasına Putin'in sözleriyle yanıt verdi

Peskov, Kiev'in sivillere saldırı iddiasına Putin'in sözleriyle yanıt verdi

Kiev'in Rus güçlerini Odessa Bölgesi'ndeki bir meskun binayı vurmakla suçlamasına yanıt veren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in... 01.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-01T14:16+0300

2022-07-01T14:16+0300

2022-07-01T14:16+0300

ukrayna krizi

rusya

dmitriy peskov

vladimir putin

kiev

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Günlük basın toplantısında konuşan Peskov, gazetecilerin Kiev'in iddiasını anımsatması üzerine "Rusya Devlet Başkanı ve Başkomutanı'nın sözlerini bir kez daha hatırlatmak isterim; Rusya Silahlı Kuvvetleri, özel askeri harekat sırasında sivil hedeflere ve sivil altyapıya yönelik çalışmalar yürütmüyor" ifadelerini kullandı. Rus askerlerin mühimmat depolarını, askeri teçhizatın hazırlandığı ve onarıldığı, silahların saklandığı tesisleri, yabancılar da dahil paralı askerlerin ve aşırı milliyetçi unsurların konuşlanma, antrenman ve eğitim noktalarını hedef aldığının ve vurduğunun altını çizen Peskov, diğer detaylar için Rusya Savunma Bakanlığı'ndan bilgi talep edilmesini önerdi.

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rusya, dmitriy peskov, vladimir putin, kiev