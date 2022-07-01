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AKŞAM POSTASI
Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan konuların ele alındığı; politikacı, uzman ve gazetecilerin yorumlarıyla katkı sunduğu Atilla Güner'le Akşam Postası, hafta içi her akşam dinleyicilerle buluşuyor.
https://tr.sputniknews.com/20220701/prof-ilke-sipahiden-tansiyon-uyarisi-hafife-almayin-1058219521.html
Prof. İlke Sipahi’den tansiyon uyarısı: Hafife almayın
Prof. İlke Sipahi’den tansiyon uyarısı: Hafife almayın
Yaz mevsiminde hipertansiyon tehlikesine dikkat çeken Kardiyolog Prof. İlke Sipahi, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuk oldu. 01.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-01T23:58+0300
2022-07-01T23:58+0300
akşam postasi
hipertansiyon
yaz
kalp
tansiyon
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Sıcaklıkların hızla artmaya başladığı şu günlerde uzmanlar, hipertansiyon tehlikesine dikkat çekiyor. Yazın yüksek sıcaklar sağlıklı insanlardan daha çok hipertansiyonu olan hastaları etkiliyor.Konuyla ilgili Kardiyolog Prof. Dr İlke Sipahi, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuk oldu.Prof. Sipahi’nin açıklamalarından satır başları şöyle:
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hipertansiyon, yaz, kalp, tansiyon

Prof. İlke Sipahi’den tansiyon uyarısı: Hafife almayın

23:58 01.07.2022
© AATansiyon
Tansiyon - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2022
© AA
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Gazeteci Atilla Güner - Sputnik Türkiye
Atilla Güner
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Yaz mevsiminde hipertansiyon tehlikesine dikkat çeken Kardiyolog Prof. İlke Sipahi, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuk oldu.
Sıcaklıkların hızla artmaya başladığı şu günlerde uzmanlar, hipertansiyon tehlikesine dikkat çekiyor. Yazın yüksek sıcaklar sağlıklı insanlardan daha çok hipertansiyonu olan hastaları etkiliyor.
Konuyla ilgili Kardiyolog Prof. Dr İlke Sipahi, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuk oldu.
Prof. Sipahi’nin açıklamalarından satır başları şöyle:

"Dünyanın en sık rastlanan hastalığı ve neden yükseliyor bilmiyoruz. Her 3 yetişkinden birinde yüksek tansiyon var ve yaşa bağlı olarak da artıyor. Bu hastalığın birçok gizemi var. Tansiyonunuz 21 olabilir ama ne baş ağrısı ne de burun kanaması olmayabilir. Hipertansiyonun kötü bir de kötü ismi var, o da 'sessiz katil'. Çoğu insanda tansiyon yükseldiğinde şikayetler olmayabiliyor. Dolayısıyla tansiyonumuzu düzenli olarak ölçmemiz gerekiyor. Belirli bir yaş üzeri neredeyse yüzde 80-90 oranında görülebiliyor. Tansiyonu neyin yükselttiğini tam olarak bilemediğimiz için kökünü de kazıyacak bir araç bu hastalık için söz konusu değil. İlaçlarla baskılamaya çalışıyoruz.

Bu hastalığın bir diğer özelliği de hemen hemen herkeste tek ilaç bir işe yaramıyor. Dolayısıyla çok sayıda ilaç kullanmaları gerekiyor hatta ilaç endüstrisi üstesinden gelebilmek için kombinasyon ilaçlar üretmeye başladılar. Tek bir hap yutuyorsunuz ama içerisinde iki ayrı ilaç birleştirilmiş oluyor.

Birçok hastada bu da yeterli olmadığı için üçlü kombinasyonlar yapılıyor. Eğer altta yatan bir neden varsa ve çoğu zaman oluyor ama varsa o zaman tansiyon kökünden çözülebiliyor.

Çok kilolu, çok sigara ve alkol kullanan bir hasta yüksek tansiyon hastalığıyla tanıştığı zaman şifa bulma şansı var. Çünkü hasta alkol ve sigarayı azaltıp, hatta bırakırsa ve kilo da verirse 16 civarında olan tansiyonunu 10 civarına düşebilir. Hastalığı ve kilosu olmayan, sigara ve alkol kullanmayan ama çok kuvvetli bir aile öyküsü olan, yani ailesinde aynı hastalığı taşıyan bir kişideki tansiyon hastalığının kökünü kazıyabilmek mümkün değil. Kombinasyon ilaçlarla ömür boyu tedavi gerekli görülebilir.

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