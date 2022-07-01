https://tr.sputniknews.com/20220701/putin-hasim-ulkelerin-eylemlerine-karsi-ozel-tedbirleri-ongoren-karari-imzaladi-1058174298.html

Putin, hasım ülkelerin eylemlerine karşı özel tedbirleri öngören kararı imzaladı

Putin, hasım ülkelerin eylemlerine karşı özel tedbirleri öngören kararı imzaladı

Rus lider Putin, yabancı ülkelerin hasmane eylemleri nedeniyle yakıt ve enerji alanında özel ekonomik tedbirlerin uygulanmasına ilişkin kararı imzaladı. 01.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-01T00:04+0300

2022-07-01T00:04+0300

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karar

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enerji

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı karara göre, üretim paylaşım sözleşmesi temelinde faaliyet gösteren Sakhalin Energy Investment Company Ltd. şirketinin tüm hak ve yükümlülükleri, hükümetin kurduğu şirkete geçiyor.Sakhalin Energy’nin tüm mal varlığı Rusya’ya geçiyor ve hükümetin kurduğu şirkete karşılıksız olarak devrediliyor.Halihazırda Sakhalin Energy’nin yüzde 50’si Gazprom’a, yüzde 27.5’i Shell’e, yüzde 12.5’i Mitsui & Co’ya ve yüzde 10’u Mitsubishi’ye ait.Gazprom, projedeki yüzde 50’lik payını korurken yabancı şirketlerin payları yeni kurulan şirkete geçiyor.Özel tedbirlerin, ABD ve diğer ülkelerle uluslararası örgütlerin uluslararası hukuku ihlal eden eylemleri nedeniyle uygulandığı kaydedildi.

https://tr.sputniknews.com/20220630/putin-bati-kendini-tuzaga-dusurdu-1058168199.html

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