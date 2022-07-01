https://tr.sputniknews.com/20220701/rus-disisleri-madrid-zirvesinin-sonuclari-natonun-soguk-savas-mekanizmalarina-dondugunun-kaniti-1058206715.html

Rus Dışişleri: Madrid zirvesinin sonuçları, NATO'nun Soğuk Savaş mekanizmalarına döndüğünün kanıtı

Rus Dışişleri: Madrid zirvesinin sonuçları, NATO'nun Soğuk Savaş mekanizmalarına döndüğünün kanıtı

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Madrid'deki NATO Liderler Zirvesi'nden çıkan sonuçların İttifak'ın Soğuk Savaş mekanizmalarına döndüğünün... 01.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-01T17:56+0300

2022-07-01T17:56+0300

2022-07-01T17:56+0300

rusya

nato

ispanya

soğuk savaş

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Valday Uluslararası Tartışma Kulübü toplantısında konuşan Gruşko, "Zirvenin sonuçları çok titiz bir şekilde hem siyasi hem de askeri açıdan, Rusya'nın güvenliği ve savunma kabiliyetleri ile ilgili meşru çıkarlarının yüzde yüz korunmasını sağlayacak önlemlerin alınması açısından analiz edilecek" dedi."Rusya'nın yapabileceği ana çıkarım, NATO'nun 1949'da kurulduktan sonraki gelişiminde evrimsel saltoyu Madrid'de tamamladığı ve köklerine, yani Soğuk Savaş zamanlarının askeri güvenlik uygulamalarına döndüğüdür" diyen Gruşko, bu dönüşümün 2014'ten veya 24 Şubat'tan sonra değil, 2012-2013 yıllarında başladığını düşündüğünü vurguladı.

https://tr.sputniknews.com/20220630/stoltenberg-rusya-nato-arasinda-savas-olabilecegini-bunun-yikici-sonuclari-olabilecegini-biliyoruz-1058146965.html

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