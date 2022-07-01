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Rusya lideri Putin ve Hindistan Başbakanı Modi telefonda görüştü
Rusya lideri Putin ve Hindistan Başbakanı Modi telefonda görüştü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi telefonda yaptıkları görüşmede iki ülke ilişkilerinin yanı sıra dünya gıda pazarındaki... 01.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-01T15:07+0300
2022-07-01T15:07+0300
2022-07-01T15:07+0300
dünya
rusya
hindistan
vladimir putin
narendra modi
tahıl
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Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, Modi’ye tahıl, gübre ve enerji ürünlerinin üreticisi ve tedarikçisi olarak Rusya'nın güvenilirliğine dair güvence verdi. Açıklamada, “Liderler, Rusya-Hindistan ilişkilerinin güncel konularını ayrıntılı bir şekilde ele alarak, ekonomik alanda karşılıklı yarar sağlayan ilişkilerin daha da geliştirilmesinin önemine değindi. Tarım ürünlerinin karşılıklı tedariki de dahil olmak üzere ikili ticaret hacmindeki önemli artıştan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Rusya ve Hindistan arasındaki özellikle ayrıcalıklı stratejik ortaklığın kapsamlı bir şekilde güçlendirilmesine yönelik karşılıklı eğilime vurgu yapıldı” ifadeleri kullanıldı. Putin’in Modi’ye tahıl, gübre ve enerji ürünlerinin üreticisi ve tedarikçisi olarak Rusya'nın güvenilirliğine dair güvence verdiği belirtilen açıklamada, “Küresel gıda pazarındaki mevcut durum ayrıntılı olarak ele alındı. Vladimir Putin, gıda ürünlerinde serbest ticaret mimarisinin tamamının bozulmasına yol açan ve maliyetlerinde önemli bir artışa neden olan bazı ülkelerin yaptığı sistemsel hatalara dikkat çekerek, Rusya'ya karşı meşru olmayan yaptırımların zaten zor olan durumu daha da kötüleştirdiğinin ve aynı faktörlerin küresel enerji piyasasını da olumsuz etkilediğinin altını çizdi. Aynı zamanda Vladimir Putin, Rusya'nın tahıl, gübre ve enerji ürünlerinin güvenilir bir üreticisi ve tedarikçisi olduğunu ve olmaya devam edeceğine dair güvence verdi” ifadelerine yer verildi. Putin’in Modi’ye Ukrayna’da yürütülen özel askeri operasyon hakkında bilgi verdiği ifadelerinin yer aldığı açıklamanın devamında şöyle denildi: “Narendra Modi'nin ricası üzerine Vladimir Putin, Rusya'nın devam eden özel askeri operasyonunun kilit yönleri hakkında bilgi vererek, Kiev rejiminin ve Batılı patronlarının krizi tırmandırmaya ve onun siyasi ve diplomatik çözümüne ilişkin çabalarının bozulmasına yönelik tehlikeli ve kışkırtıcı niteliğine vurgu yaptı.” Açıklamada ayrıca, Putin ve Modi’nin kişisel temasların yanı sıra diğer seviyelerde etkileşimi sürdürme konusunda anlaştıkları kaydedildi.
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rusya, hindistan, vladimir putin, narendra modi, tahıl
Rusya lideri Putin ve Hindistan Başbakanı Modi telefonda görüştü
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi telefonda yaptıkları görüşmede iki ülke ilişkilerinin yanı sıra dünya gıda pazarındaki durumu ele aldı.
Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, Modi’ye tahıl, gübre ve enerji ürünlerinin üreticisi ve tedarikçisi olarak Rusya'nın güvenilirliğine dair güvence verdi.
Açıklamada, “Liderler, Rusya-Hindistan ilişkilerinin güncel konularını ayrıntılı bir şekilde ele alarak, ekonomik alanda karşılıklı yarar sağlayan ilişkilerin daha da geliştirilmesinin önemine değindi. Tarım ürünlerinin karşılıklı tedariki de dahil olmak üzere ikili ticaret hacmindeki önemli artıştan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Rusya ve Hindistan arasındaki özellikle ayrıcalıklı stratejik ortaklığın kapsamlı bir şekilde güçlendirilmesine yönelik karşılıklı eğilime vurgu yapıldı” ifadeleri kullanıldı.
Putin’in Modi’ye tahıl, gübre ve enerji ürünlerinin üreticisi ve tedarikçisi olarak Rusya'nın güvenilirliğine dair güvence verdiği belirtilen açıklamada, “Küresel gıda pazarındaki mevcut durum ayrıntılı olarak ele alındı. Vladimir Putin, gıda ürünlerinde serbest ticaret mimarisinin tamamının bozulmasına yol açan ve maliyetlerinde önemli bir artışa neden olan bazı ülkelerin yaptığı sistemsel hatalara dikkat çekerek, Rusya'ya karşı meşru olmayan yaptırımların zaten zor olan durumu daha da kötüleştirdiğinin ve aynı faktörlerin küresel enerji piyasasını da olumsuz etkilediğinin altını çizdi. Aynı zamanda Vladimir Putin, Rusya'nın tahıl, gübre ve enerji ürünlerinin güvenilir bir üreticisi ve tedarikçisi olduğunu ve olmaya devam edeceğine dair güvence verdi” ifadelerine yer verildi.
Putin’in Modi’ye Ukrayna’da yürütülen özel askeri operasyon hakkında bilgi verdiği ifadelerinin yer aldığı açıklamanın devamında şöyle denildi: “Narendra Modi'nin ricası üzerine Vladimir Putin, Rusya'nın devam eden özel askeri operasyonunun kilit yönleri hakkında bilgi vererek, Kiev rejiminin ve Batılı patronlarının krizi tırmandırmaya ve onun siyasi ve diplomatik çözümüne ilişkin çabalarının bozulmasına yönelik tehlikeli ve kışkırtıcı niteliğine vurgu yaptı.”
Açıklamada ayrıca, Putin ve Modi’nin kişisel temasların yanı sıra diğer seviyelerde etkileşimi sürdürme konusunda anlaştıkları kaydedildi.