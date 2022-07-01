'Rusya ve Türkiye, küreselcilerin yeni dünya yaratma planlarına karşı çıkan tarafsız müttefikler’

“Bugün dünyada var olan hemen hemen tüm sorunların kaynağı, belirli küresel çevrelerin tamamen yeni dünya inşa etme isteği. Bu bir sır değil. Klaus Schwab’ın Davos’taki konuşması aslında dünyanın nasıl olacağının bir ilanı. Çok sert ve acımasızca inşa edilecek. Bu dünyada, Rusya ve Türkiye gibi güçlü ve egemen ülkelere yer yok. Bu anlamda, iki ülkemiz ortak çıkarlara sahip. Yeni dünya düzeni modeline karşı koyma konusunda, Rusya ve Türkiye tarafsız müttefiklerdir. Zira Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, egemen ve tam bağımsız bir Türkiye politikası izliyor. Uzun süre boyunca küreselcilerin başlıca sıçrama tahtası ve politika aracı ABD’ydi. Fakat 2016’da orada devrim gerçekleşti. Küreselci seçkinlerin yerini, Donald Trump liderliğindeki küreselleşme karşıtı seçkinler aldı. Trump, ‘Make America Great Again’ diye ilan etti. Yani küreselciler için bir araç olarak değil, Amerika için Amerika. ABD’nin, küreselcilerin aracı olarak statüsü sallanmaya başladı. Yeni sıçrama tahtası arayışı başladı. Etkinliğine bakılırsa bu yeni sıçrama tahtası rolünü İngiltere üstleniyor. Boris Johnson, İngiltere’nin himayesinde, içinde Türkiye, Kuzey Afrika ve Avrupa Birliği’nin de dahil olduğu ‘Yeni Roma İmparatorluğu’nu yeniden yaratma fikrini ortaya attı. Türkiye için bu proje, egemenliği kaybetme ve İngiltere kontrolündeki bölgeye dönüşme gibi çok büyük tehditler içeriyor. Sanırım, Türkiye yönetimi bunu iyi anlıyor. Bu nedenle Rusya-Türkiye işbirliği büyümeye devam edecek.”