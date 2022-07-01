https://tr.sputniknews.com/20220701/rusyada-pandemi-nedeniyle-getirilen-tum-kisitlamalar-kaldirildi---1058185110.html

Rusya’da pandemi nedeniyle getirilen tüm kısıtlamalar kaldırıldı

Rusya’da pandemi nedeniyle getirilen tüm kısıtlamalar kaldırıldı

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) ülkede koronavirüs pandemisi nedeniyle getirilen tüm kısıtlamaları kaldırdı. 01.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-01T10:22+0300

2022-07-01T10:22+0300

2022-07-01T10:22+0300

koronavirüs

rospotrebnadzor

koronavirüs

pandemi

vaka

tedbir

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Rospotrebnadzor’un açıklamasında, “Pandemi ile ilgili sürecin şiddetindeki devam eden azalma nedeniyle, maske takma kuralı, gece saatlerinde kamuya açık yeme-içme alanlarının kapalı kalması ve başka bir dizi tedbirin kaldırılmasına karar verildi” ifadeleri kullanıldı. Durumun kontrol altında tutulmaya devam edildiği belirtilen açıklamada, salgın sürecinde kötüleşme olması halinde kısıtlamaların geri getirilebileceği de vurgulandı. Son dört aydır, Rusya'da koronavirüs salgının şiddeti istikrarlı bir şekilde azalıyor. Haftalık vaka oranı şubat ortasından bu yana 64 kattan fazla azaldı ve pandeminin başlangıcından beri en düşük seviyesinde. Dün ülkede 3106 yeni vaka, 56 da can kaybı görüldüğü bildirilmişti.

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rospotrebnadzor, koronavirüs, pandemi, vaka, tedbir