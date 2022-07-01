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Rusya’da pandemi nedeniyle getirilen tüm kısıtlamalar kaldırıldı
Rusya’da pandemi nedeniyle getirilen tüm kısıtlamalar kaldırıldı
Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) ülkede koronavirüs pandemisi nedeniyle getirilen tüm kısıtlamaları kaldırdı. 01.07.2022, Sputnik Türkiye
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koronavirüs
rospotrebnadzor
koronavirüs
pandemi
vaka
tedbir
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Rospotrebnadzor’un açıklamasında, “Pandemi ile ilgili sürecin şiddetindeki devam eden azalma nedeniyle, maske takma kuralı, gece saatlerinde kamuya açık yeme-içme alanlarının kapalı kalması ve başka bir dizi tedbirin kaldırılmasına karar verildi” ifadeleri kullanıldı. Durumun kontrol altında tutulmaya devam edildiği belirtilen açıklamada, salgın sürecinde kötüleşme olması halinde kısıtlamaların geri getirilebileceği de vurgulandı. Son dört aydır, Rusya'da koronavirüs salgının şiddeti istikrarlı bir şekilde azalıyor. Haftalık vaka oranı şubat ortasından bu yana 64 kattan fazla azaldı ve pandeminin başlangıcından beri en düşük seviyesinde. Dün ülkede 3106 yeni vaka, 56 da can kaybı görüldüğü bildirilmişti.
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rospotrebnadzor, koronavirüs, pandemi, vaka, tedbir

Rusya’da pandemi nedeniyle getirilen tüm kısıtlamalar kaldırıldı

10:22 01.07.2022
© Sputnik / Кирилл КаллиниковRusya- Koronavirüs
Rusya- Koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2022
© Sputnik / Кирилл Каллиников
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Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) ülkede koronavirüs pandemisi nedeniyle getirilen tüm kısıtlamaları kaldırdı.
Rospotrebnadzor’un açıklamasında, “Pandemi ile ilgili sürecin şiddetindeki devam eden azalma nedeniyle, maske takma kuralı, gece saatlerinde kamuya açık yeme-içme alanlarının kapalı kalması ve başka bir dizi tedbirin kaldırılmasına karar verildi” ifadeleri kullanıldı.
Durumun kontrol altında tutulmaya devam edildiği belirtilen açıklamada, salgın sürecinde kötüleşme olması halinde kısıtlamaların geri getirilebileceği de vurgulandı.
Son dört aydır, Rusya'da koronavirüs salgının şiddeti istikrarlı bir şekilde azalıyor.
Haftalık vaka oranı şubat ortasından bu yana 64 kattan fazla azaldı ve pandeminin başlangıcından beri en düşük seviyesinde. Dün ülkede 3106 yeni vaka, 56 da can kaybı görüldüğü bildirilmişti.
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