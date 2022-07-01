https://tr.sputniknews.com/20220701/rusyadan-turkiyeye-turist-akisi-ucak-bileti-sorunu-nedeniyle-yari-yariya-azaldi-1058205161.html
Rusya'dan Türkiye'ye turist akışı uçak bileti sorunu nedeniyle yarı yarıya azaldı
Rusya'dan Türkiye'ye turist akışı uçak bileti sorunu nedeniyle yarı yarıya azaldı
Rus Dış Turizm Operatörleri Birliği Turpomoş (Turistik Yardım) Direktörü Aleksandr Osaulenko Rusya’dan Türkiye’ye turist akışının geçen yıla kıyasla yarı... 01.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-01T17:08+0300
2022-07-01T17:08+0300
2022-07-01T17:16+0300
ator
ekonomi
rusya
uçak bileti
sorun
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Gazetecilere konuşan Osaulenko, “Türkiye, Rus turistler için sektör kapasitesini yeniliyor. Ancak sözgelimi geçen yılla kıyaslayacak olursak, ne yazık ki bugünkü ulaşım imkanları, geçen yıl Türkiye’de ağırlanan Rus turist hacminin yarısının kabul edilmesine olanak veriyor” dedi.Osaulenko, geçmiş yıllarda lojistik zincirlerin yenilenmesinden sonra Rusların aktif şekilde Türkiye’ye seyahat etmeye başladığını ifade etti.Rus yetkili, “Tam anlamıyla bir ay sonra uçakların kapasitelerinin dolduğunu görmüştük” ifadelerini kullandı.Rus Tur Operatörleri Birliği (ATOR) daha önce uçak biletlerinin Türkiye’de tatil yapmak isteyen turistler için yetersiz geldiğini, yaz ortasına kadar biletlerin neredeyse tamamının tükendiğini bildirmişti. ATOR’a göre durum değişmezse Antalya yaz sezonunda yaklaşık 2.9-3 milyon Rus turist ağırlayabilecek. Bu sayı, 2019 yılındakinden yüzde 45, 2021 yılındakindense yüzde 17 daha az.
https://tr.sputniknews.com/20220620/rusyadan-turkiyeye-turist-akisi-2019daki-pandemi-oncesi-donemine-gore-25-kat-azaldi-1057667358.html
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ator, rusya, uçak bileti, sorun
Rusya'dan Türkiye'ye turist akışı uçak bileti sorunu nedeniyle yarı yarıya azaldı
17:08 01.07.2022 (güncellendi: 17:16 01.07.2022) Abone ol
Rus Dış Turizm Operatörleri Birliği Turpomoş (Turistik Yardım) Direktörü Aleksandr Osaulenko Rusya’dan Türkiye’ye turist akışının geçen yıla kıyasla yarı yarıya azaldığını söyledi.
Gazetecilere konuşan Osaulenko, “Türkiye, Rus turistler için sektör kapasitesini yeniliyor. Ancak sözgelimi geçen yılla kıyaslayacak olursak, ne yazık ki bugünkü ulaşım imkanları, geçen yıl Türkiye’de ağırlanan Rus turist hacminin yarısının kabul edilmesine olanak veriyor” dedi.
Osaulenko, geçmiş yıllarda lojistik zincirlerin yenilenmesinden sonra Rusların aktif şekilde Türkiye’ye seyahat etmeye başladığını ifade etti.
Rus yetkili, “Tam anlamıyla bir ay sonra uçakların kapasitelerinin dolduğunu görmüştük” ifadelerini kullandı.
Rus Tur Operatörleri Birliği (ATOR) daha önce uçak biletlerinin Türkiye’de tatil yapmak isteyen turistler için yetersiz geldiğini, yaz ortasına kadar biletlerin neredeyse tamamının tükendiğini bildirmişti. ATOR’a göre durum değişmezse Antalya yaz sezonunda yaklaşık 2.9-3 milyon Rus turist ağırlayabilecek. Bu sayı, 2019 yılındakinden yüzde 45, 2021 yılındakindense yüzde 17 daha az.