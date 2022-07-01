Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220701/rusyadan-turkiyeye-turist-akisi-ucak-bileti-sorunu-nedeniyle-yari-yariya-azaldi-1058205161.html
Rusya'dan Türkiye'ye turist akışı uçak bileti sorunu nedeniyle yarı yarıya azaldı
Rusya'dan Türkiye'ye turist akışı uçak bileti sorunu nedeniyle yarı yarıya azaldı
Rus Dış Turizm Operatörleri Birliği Turpomoş (Turistik Yardım) Direktörü Aleksandr Osaulenko Rusya’dan Türkiye’ye turist akışının geçen yıla kıyasla yarı... 01.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-01T17:08+0300
2022-07-01T17:16+0300
ator
ekonomi
rusya
uçak bileti
sorun
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1b/1055901310_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_e173d310f9e244b1509ca4829475cecb.jpg
Gazetecilere konuşan Osaulenko, “Türkiye, Rus turistler için sektör kapasitesini yeniliyor. Ancak sözgelimi geçen yılla kıyaslayacak olursak, ne yazık ki bugünkü ulaşım imkanları, geçen yıl Türkiye’de ağırlanan Rus turist hacminin yarısının kabul edilmesine olanak veriyor” dedi.Osaulenko, geçmiş yıllarda lojistik zincirlerin yenilenmesinden sonra Rusların aktif şekilde Türkiye’ye seyahat etmeye başladığını ifade etti.Rus yetkili, “Tam anlamıyla bir ay sonra uçakların kapasitelerinin dolduğunu görmüştük” ifadelerini kullandı.Rus Tur Operatörleri Birliği (ATOR) daha önce uçak biletlerinin Türkiye’de tatil yapmak isteyen turistler için yetersiz geldiğini, yaz ortasına kadar biletlerin neredeyse tamamının tükendiğini bildirmişti. ATOR’a göre durum değişmezse Antalya yaz sezonunda yaklaşık 2.9-3 milyon Rus turist ağırlayabilecek. Bu sayı, 2019 yılındakinden yüzde 45, 2021 yılındakindense yüzde 17 daha az.
https://tr.sputniknews.com/20220620/rusyadan-turkiyeye-turist-akisi-2019daki-pandemi-oncesi-donemine-gore-25-kat-azaldi-1057667358.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1b/1055901310_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_989dc967467335ccb7423b0c785071ff.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ator, rusya, uçak bileti, sorun

Rusya'dan Türkiye'ye turist akışı uçak bileti sorunu nedeniyle yarı yarıya azaldı

17:08 01.07.2022 (güncellendi: 17:16 01.07.2022)
© Sputnik / Игорь ОнучинRus pilot Konstantin Yaroşenko'yu taşıyan uçak
Rus pilot Konstantin Yaroşenko'yu taşıyan uçak - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2022
© Sputnik / Игорь Онучин
Abone olTelegram
Rus Dış Turizm Operatörleri Birliği Turpomoş (Turistik Yardım) Direktörü Aleksandr Osaulenko Rusya’dan Türkiye’ye turist akışının geçen yıla kıyasla yarı yarıya azaldığını söyledi.
Gazetecilere konuşan Osaulenko, “Türkiye, Rus turistler için sektör kapasitesini yeniliyor. Ancak sözgelimi geçen yılla kıyaslayacak olursak, ne yazık ki bugünkü ulaşım imkanları, geçen yıl Türkiye’de ağırlanan Rus turist hacminin yarısının kabul edilmesine olanak veriyor” dedi.
Osaulenko, geçmiş yıllarda lojistik zincirlerin yenilenmesinden sonra Rusların aktif şekilde Türkiye’ye seyahat etmeye başladığını ifade etti.
Rus yetkili, “Tam anlamıyla bir ay sonra uçakların kapasitelerinin dolduğunu görmüştük” ifadelerini kullandı.
Rus Tur Operatörleri Birliği (ATOR) daha önce uçak biletlerinin Türkiye’de tatil yapmak isteyen turistler için yetersiz geldiğini, yaz ortasına kadar biletlerin neredeyse tamamının tükendiğini bildirmişti. ATOR’a göre durum değişmezse Antalya yaz sezonunda yaklaşık 2.9-3 milyon Rus turist ağırlayabilecek. Bu sayı, 2019 yılındakinden yüzde 45, 2021 yılındakindense yüzde 17 daha az.
Rus turist - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2022
DÜNYA
Rusya’dan Türkiye’ye turist akışı, 2019’daki pandemi öncesi dönemine göre 2.5 kat azaldı
20 Haziran , 20:17
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала