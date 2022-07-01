https://tr.sputniknews.com/20220701/rusyadan-turkiyeye-turist-akisi-ucak-bileti-sorunu-nedeniyle-yari-yariya-azaldi-1058205161.html

Rusya'dan Türkiye'ye turist akışı uçak bileti sorunu nedeniyle yarı yarıya azaldı

Rusya'dan Türkiye'ye turist akışı uçak bileti sorunu nedeniyle yarı yarıya azaldı

Rus Dış Turizm Operatörleri Birliği Turpomoş (Turistik Yardım) Direktörü Aleksandr Osaulenko Rusya’dan Türkiye’ye turist akışının geçen yıla kıyasla yarı... 01.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-01T17:08+0300

2022-07-01T17:08+0300

2022-07-01T17:16+0300

ator

ekonomi

rusya

uçak bileti

sorun

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Gazetecilere konuşan Osaulenko, “Türkiye, Rus turistler için sektör kapasitesini yeniliyor. Ancak sözgelimi geçen yılla kıyaslayacak olursak, ne yazık ki bugünkü ulaşım imkanları, geçen yıl Türkiye’de ağırlanan Rus turist hacminin yarısının kabul edilmesine olanak veriyor” dedi.Osaulenko, geçmiş yıllarda lojistik zincirlerin yenilenmesinden sonra Rusların aktif şekilde Türkiye’ye seyahat etmeye başladığını ifade etti.Rus yetkili, “Tam anlamıyla bir ay sonra uçakların kapasitelerinin dolduğunu görmüştük” ifadelerini kullandı.Rus Tur Operatörleri Birliği (ATOR) daha önce uçak biletlerinin Türkiye’de tatil yapmak isteyen turistler için yetersiz geldiğini, yaz ortasına kadar biletlerin neredeyse tamamının tükendiğini bildirmişti. ATOR’a göre durum değişmezse Antalya yaz sezonunda yaklaşık 2.9-3 milyon Rus turist ağırlayabilecek. Bu sayı, 2019 yılındakinden yüzde 45, 2021 yılındakindense yüzde 17 daha az.

https://tr.sputniknews.com/20220620/rusyadan-turkiyeye-turist-akisi-2019daki-pandemi-oncesi-donemine-gore-25-kat-azaldi-1057667358.html

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ator, rusya, uçak bileti, sorun