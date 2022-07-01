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https://tr.sputniknews.com/20220701/sigaraya-zam-geldi-1058202478.html
Sigaraya zam geldi
Sigaraya zam geldi
Sigaraya zam geldi. Türkiye Tekel Bayileri Platformu Kurucusu Özgür Aybaş "Sigaraya 2 lira zam geldi" açıklamasında bulundu. 01.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-01T16:20+0300
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ekonomi
sigara
özgür aybaş
zam
ekonomi
enflasyon
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Türkiye Tekel Bayileri Platformu Kurucusu Özgür Aybaş, sigara fiyatlarına zam geldiğini açıkladı.Sosyal medya hesabından 2 liralık zammı duyuran Aybaş, "Sigara zammı hayırlı olsun 2 TL zam geldi" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220701/istanbulda-simide-zam-5-lira-oldu-1058198256.html
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sigara, özgür aybaş, zam, ekonomi, enflasyon

Sigaraya zam geldi

16:20 01.07.2022 (güncellendi: 16:27 01.07.2022)
© AASigara
Sigara - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2022
© AA
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Sigaraya zam geldi. Türkiye Tekel Bayileri Platformu Kurucusu Özgür Aybaş "Sigaraya 2 lira zam geldi" açıklamasında bulundu.
Türkiye Tekel Bayileri Platformu Kurucusu Özgür Aybaş, sigara fiyatlarına zam geldiğini açıkladı.
Sosyal medya hesabından 2 liralık zammı duyuran Aybaş, "Sigara zammı hayırlı olsun 2 TL zam geldi" dedi.
simit - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2022
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