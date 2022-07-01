https://tr.sputniknews.com/20220701/sokak-ortasinda-kadini-bogazindan-bicaklayan-ozkan-g-tutuklandi-1058211776.html

Sokak ortasında kadını boğazından bıçaklayan Özkan G., tutuklandı

Sokak ortasında kadını boğazından bıçaklayan Özkan G., tutuklandı

Antalya’da tartıştığı kadını boğazından bıçakla yaralayan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 01.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-01T20:39+0300

2022-07-01T20:39+0300

2022-07-01T20:39+0300

türkiye

kadına şiddet

antalya

bıçaklı saldırı

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İddiaya göre, Özkan G. ile kız arkadaşı N.K. sokakta bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşürken Özkan G., yanında taşıdığı bıçakla N.K’yı boğaz ve boyun kısmından defalarca bıçakladı.Kadının çığlıklarını duyan etraftakiler olaya müdahale etmek istedi. Elindeki bıçağı bırakmayan şahıs, yerdeki N. K’nın baş kısmını ayaklarının arasına alıp yanına kimseyi yanaştırmadı.Mahallelinin artan tepkisi üzerine Özkan G, olay yerinden yaya olarak kaçtı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin lk müdahalesi sonrası ağır yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise Özkan G’yi yakalamak için çevrede araştırma başlattı.Yoğun bakımda tedavisine devam edilen N.K.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olay yerinden kaçan şüpheli ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Zeytinköy bölgesinde gözaltına alındı. Olay hakkında ifade vermeyen Özkan G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta da mahkemede de susma hakkını kullanan şüpheli 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

https://tr.sputniknews.com/20220630/sokak-ortasinda-bicakladigi-kadinin-basinda-bekleyip-yanina-kimseyi-yaklastirmadi--1058171059.html

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kadına şiddet, antalya, bıçaklı saldırı