Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220701/sokak-ortasinda-kadini-bogazindan-bicaklayan-ozkan-g-tutuklandi-1058211776.html
Sokak ortasında kadını boğazından bıçaklayan Özkan G., tutuklandı
Sokak ortasında kadını boğazından bıçaklayan Özkan G., tutuklandı
Antalya’da tartıştığı kadını boğazından bıçakla yaralayan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 01.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-01T20:39+0300
2022-07-01T20:39+0300
türkiye
kadına şiddet
antalya
bıçaklı saldırı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/01/1058211874_7:0:606:337_1920x0_80_0_0_0d6a4cebd019e3d0d1f91a15f7327875.png
İddiaya göre, Özkan G. ile kız arkadaşı N.K. sokakta bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşürken Özkan G., yanında taşıdığı bıçakla N.K’yı boğaz ve boyun kısmından defalarca bıçakladı.Kadının çığlıklarını duyan etraftakiler olaya müdahale etmek istedi. Elindeki bıçağı bırakmayan şahıs, yerdeki N. K’nın baş kısmını ayaklarının arasına alıp yanına kimseyi yanaştırmadı.Mahallelinin artan tepkisi üzerine Özkan G, olay yerinden yaya olarak kaçtı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin lk müdahalesi sonrası ağır yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise Özkan G’yi yakalamak için çevrede araştırma başlattı.Yoğun bakımda tedavisine devam edilen N.K.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olay yerinden kaçan şüpheli ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Zeytinköy bölgesinde gözaltına alındı. Olay hakkında ifade vermeyen Özkan G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta da mahkemede de susma hakkını kullanan şüpheli 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
https://tr.sputniknews.com/20220630/sokak-ortasinda-bicakladigi-kadinin-basinda-bekleyip-yanina-kimseyi-yaklastirmadi--1058171059.html
türkiye
antalya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/01/1058211874_82:0:531:337_1920x0_80_0_0_c4f1f5b537dad623fcbda5003523d458.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kadına şiddet, antalya, bıçaklı saldırı

Sokak ortasında kadını boğazından bıçaklayan Özkan G., tutuklandı

20:39 01.07.2022
© İHASokak ortasında kadını boğazından bıçaklayan şahıs tutuklandı
Sokak ortasında kadını boğazından bıçaklayan şahıs tutuklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2022
© İHA
Abone olTelegram
Antalya’da tartıştığı kadını boğazından bıçakla yaralayan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İddiaya göre, Özkan G. ile kız arkadaşı N.K. sokakta bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşürken Özkan G., yanında taşıdığı bıçakla N.K’yı boğaz ve boyun kısmından defalarca bıçakladı.
Kadının çığlıklarını duyan etraftakiler olaya müdahale etmek istedi. Elindeki bıçağı bırakmayan şahıs, yerdeki N. K’nın baş kısmını ayaklarının arasına alıp yanına kimseyi yanaştırmadı.

Mahallelinin artan tepkisi üzerine Özkan G, olay yerinden yaya olarak kaçtı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin lk müdahalesi sonrası ağır yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise Özkan G’yi yakalamak için çevrede araştırma başlattı.

Yoğun bakımda tedavisine devam edilen N.K.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olay yerinden kaçan şüpheli ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Zeytinköy bölgesinde gözaltına alındı. Olay hakkında ifade vermeyen Özkan G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta da mahkemede de susma hakkını kullanan şüpheli 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
Sokak ortasında bıçakladığı kadının başında bekleyip yanına kimseyi yaklaştırmadı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2022
TÜRKİYE
Sokak ortasında bıçakladığı kadının başında bekleyip yanına kimseyi yaklaştırmadı
Dün, 23:04
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала