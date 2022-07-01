https://tr.sputniknews.com/20220701/super-ligde-fikstur-4-temmuzda-cekilecek-1058210017.html

Süper Lig'de fikstür 4 Temmuz'da çekilecek

Süper Lig'de fikstür 4 Temmuz'da çekilecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig ve 1. Lig fikstürlerinin 4 Temmuz'da belli olacağını duyurdu. 01.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-01T19:31+0300

2022-07-01T19:31+0300

2022-07-01T19:31+0300

spor

süper lig

spor toto süper lig

fikstür

türkiye futbol federasyonu (tff)

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2022-2023 sezonu Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig fikstür çekimlerinin tarihi belli oldu.TFF'den yapılan açıklamada, "Spor Toto Süper Lig fikstür çekimi, 4 Temmuz Pazartesi günü saat 19.00'da, Spor Toto 1. Lig fikstür çekimi ise 5 Temmuz Salı günü yine saat 19.00'da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak" ifadeleri yer aldı.

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süper lig, spor toto süper lig, fikstür, türkiye futbol federasyonu (tff)