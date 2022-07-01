https://tr.sputniknews.com/20220701/tip-dergisi-lancetin-koronavirus-komisyonu-virus-abdnin-biyo-laboratuvarindan-cikmis-olabilir-1058201668.html

Tıp dergisi Lancet'in koronavirüs komisyonu: Virüs ABD'nin biyo-laboratuvarından çıkmış olabilir

Tıp dergisi Lancet'in koronavirüs komisyonu: Virüs ABD'nin biyo-laboratuvarından çıkmış olabilir

Tıp dergisi Lancet'te koronavirüs komisyonu başkanı olarak görev yapan Jeffrey Sachs, virüsün doğal bir şekilde ortaya çıkmadığını, ABD'nin bir biyoteknoloji... 01.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-01T16:07+0300

2022-07-01T16:07+0300

2022-07-01T16:08+0300

koronavirüs

abd

koronavirüs

biyolojik laboratuvar

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İspanya'daki GATE Center isimli bir düşünce kuruluşunun düzenlediği konferansta konuşan Tıp dergisi Lancet'te koronavirüs komisyonu başkanı olarak görev yapan Jeffrey Sachs, koronavirüs salgınına dair 'provokatif bir açıklama' yaptı.Dünya çapında tanınan ekonomist yazar Sachs, salgının doğal bir şekilde ortaya çıkmadığını belirterek, koronavirüsün ABD'nin bir biyoteknoloji laboratuvarından dünyaya yayıldığını ileri sürdü."Benim görüşüme göre bu biyoteknolojinin bir hatası, doğal bir yayılma kazası değil" diyen Sachs, gerçekte ne olduğunu kimsenin kesin olarak bilmediğini ancak salgının ABD'nin bir laboratuvarından çıktığına işaret eden 'yeterli kanıt' olduğunu ve bunun 'incelenmesi gerektiğini' kaydetti.Geçtiğimiz mayıs ayında Sachs, Columbia Üniversitesi'nde moleküler farmakoloji ve tedavi bilimi profesörü Neil Harrison ile birlikte yayınladığı makalede koronavirüsün aslında bir laboratuvarda ortaya çıktığını savunmuştu.Ulusal Bilimler Akademisi Bildirileri dergisinde yayınlanan makalede iki akademisyen, salgının çıkış noktasına dair pek çok kanıtın açıklanmadığına işaret ederek ABD federal kurumları ve üniversiteleri adına şeffaflık çağrısında bulunmuştu.'Salgının kökenini ortaya çıkabilecek kaynakların hiçbiri bağımsız, şeffaf ve bilimsel incelemeye tabi tutulmadı'Sachs ve Harrison'a göre virüs veritabanları, biyolojik örnekler, viral dizilimler, e-postalar ve laboratuvar defterleri gibi kaynakları incelemek salgının çıkış noktasını öğrenebilme adına faydalı olabileceği halde bu kaynaklardan hiçbiri 'bağımsız, şeffaf ve bilimsel olan' hiçbir incelemeye tabi tutulmadı.Akademisyenler, koronavirüsün bir laboratuvardan çıkmış olabileceğinin göstergeleri arasında virüsün sivri uçlarında yer alan proteinde yer alan sekiz amino asit dizisinin, insan solunum yollarındaki hücrelerde bulunan bir amino asit dizisine benziyor olmasını gösterdi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yaptıkları incelemeler sonucunda Şubat 2021'de yaptığı bir açıklamada, virüsün büyük olasılıkla bir hayvandan, muhtemelen bir yarasadan insanlara bulaştığını açıklamıştı.Bulaşılığı oldukça yüksek olan virüs ilk olarak 2019 sonlarında Çin'in Vuhan kentinde teşhis edilmişti. Virüs daha sonra tüm dünyaya yayılarak milyonlarca kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldu.

https://tr.sputniknews.com/20220701/koronavirus-bilim-kurulu-uyesi-prof-yavuz-istanbulda-ciddi-bir-patlama-var-1058194968.html

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