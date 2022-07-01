https://tr.sputniknews.com/20220701/tobb-baskani-hisarciklioglundan-asgari-ucret-aciklamasi-sonuna-kadar-destekliyorum-1058215734.html

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’ndan asgari ücret açıklaması: Sonuna kadar destekliyorum

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’ndan asgari ücret açıklaması: Sonuna kadar destekliyorum

Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, asgari ücret artışıyla ilgili, "İşçiler, işverenler olarak el ele vererek üretmeye... 01.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-01T22:38+0300

2022-07-01T22:38+0300

2022-07-01T22:38+0300

ekonomi

asgari ücret

tobb

rifat hisarcıklıoğlu

açıklama

destek

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0f/1048929271_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_6e2583ab2ff0e55329c3f66bd4dc6714.jpg

Mersin'in Silifke ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası tarafından adına yapılan interaktif eğitim salonu açılışına katılan TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan tarafından açıklanan asgari ücret artışını değerlendirdi.Hisarcıklıoğlu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:TOBB Başkanı, konuşmasına şöyle devam etti:

https://tr.sputniknews.com/20220701/asgari-ucret-karari-resmi-gazetede-yayimlandi-1058214400.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

asgari ücret, tobb, rifat hisarcıklıoğlu, açıklama, destek