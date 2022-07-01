https://tr.sputniknews.com/20220701/tobb-baskani-hisarciklioglundan-asgari-ucret-aciklamasi-sonuna-kadar-destekliyorum-1058215734.html
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’ndan asgari ücret açıklaması: Sonuna kadar destekliyorum
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’ndan asgari ücret açıklaması: Sonuna kadar destekliyorum
Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, asgari ücret artışıyla ilgili, "İşçiler, işverenler olarak el ele vererek üretmeye... 01.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-01T22:38+0300
2022-07-01T22:38+0300
2022-07-01T22:38+0300
ekonomi
asgari ücret
tobb
rifat hisarcıklıoğlu
açıklama
destek
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Mersin'in Silifke ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası tarafından adına yapılan interaktif eğitim salonu açılışına katılan TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan tarafından açıklanan asgari ücret artışını değerlendirdi.Hisarcıklıoğlu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:TOBB Başkanı, konuşmasına şöyle devam etti:
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asgari ücret, tobb, rifat hisarcıklıoğlu, açıklama, destek
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’ndan asgari ücret açıklaması: Sonuna kadar destekliyorum
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Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, asgari ücret artışıyla ilgili, "İşçiler, işverenler olarak el ele vererek üretmeye, ihracat yapmaya devam edeceğiz. Bu artışı sonuna kadar destekliyorum” dedi.
Mersin'in Silifke ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası tarafından adına yapılan interaktif eğitim salonu açılışına katılan TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan tarafından açıklanan asgari ücret artışını değerlendirdi.
Hisarcıklıoğlu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Özellikle enflasyon artışına göre paralel asgari ücretteki bu artışın yapılması gerektiğidir. Bu gün açıklanan yeni asgari ücret işçilerimize, ülkemize hayırlı uğurlu olsun demek istiyorum. Ayrıca işverene sağlanan 100 liralık asgari ücret desteği için de teşekkür ediyorum."
TOBB Başkanı, konuşmasına şöyle devam etti:
"İşçiler, işverenler olarak el ele vererek üretmeye, ihracat yapmaya devam edeceğiz. Mevcut enflasyon ortamında bu tarz artışlar elbette yapılmalıydı. Bunu sonuna kadar destekliyoruz. Ancak önemli olan halkın satın alma gücünün de artmış olması. Bütün mesele halkımızın satın alma gücünün yükselmesidir. Refah düzeyinin yükselmesi hepimizi mutlu eder."