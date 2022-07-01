https://tr.sputniknews.com/20220701/ulema-toplantisinda-tek-yol-seriat-diyen-taliban-lideri-ahundzade-dunya-niye-isimize-karisiyor-1058205907.html

'Ulema' toplantısında 'tek yol şeriat' diyen Taliban lideri Ahundzade: Dünya niye işimize karışıyor?

'Ulema' toplantısında 'tek yol şeriat' diyen Taliban lideri Ahundzade: Dünya niye işimize karışıyor?

İslamcı yönetime yol göstermesi için 3500 din adamının katılımıyla 'büyük ulema toplantısı' düzenleyen Taliban'ın en üst düzey lideri Hibetullah Ahundzade... 01.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-01T18:50+0300

2022-07-01T18:50+0300

2022-07-01T19:22+0300

taliban kontrolünde afganistan

afganistan

taliban

hibetullah ahundzade

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ABD'nin Ağustos 2021'de çekilmesiyle Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban'ın en üst düzey lideri Hibetullah Ahundzade, başkent Kabil’de ülke çapında dini liderlerle önde gelen isimlerin katıldığı 'loya jirga' toplantısında boy gösterdi. Taliban'ın iktidarı yeniden ele geçirmesinden beri kamuoyu önünde görüntülenmemiş olan Ahundzade, toplantıda mollalardan Taliban yönetimine onay verdiklerini göstermelerini isterken, dünyaya "Bize Afganistan'ı nasıl yöneteceğimizi söylemeyi bırakın" diye çattı. Taliban lideri, 'İslam devletinin başarısı için tek modelin şeriat kanunları olduğu' tezinde ısrar etti. Dünden beri devam eden 3 günlük toplantıya 3500 civarında din adamı katılıyor. Taliban, evden çıkamaz hale getirecek şekilde kadınlara yasak üstüne yasak getirmekle meşgulken, toplantıya hiçbir kadın temsilci çağrılmadı. Medyanın toplantıyı içerden takip etmesine izin verilmedi.Ahundzade, Afgan radyosunun yayımladığı bir saatlik konuşmasında, "Dünya neden işlerimize karışıyor? Bize diyorlar ki, niye onu yapmıyorsun, niye bunu yapmıyorsun? Dünya neden bizim ne yaptığımıza müdahale ediyor?" vurgusunu yaptı. Taliban'ın doğum yeri ve manevi kalbi Kandahar'dan nadiren ayrılan Ahundzade'nin tarihi bilinmeyen bir fotoğraf ve birkaç ses kaydı dışında neredeyse hiç dijital ayak izi yok. Analistlere göre 70'li yaşlardaki eski şeriat mahkemesi yargıcı, Taliban'ı demir yumrukla yönetiyor ve İslamcı örgüt içinde Emîrü'l-mü'minîn (Müminlerin Komutanı) unvanıyla anılıyor.Ahundzade'nin salona gelişinin, Taliban'ın ülkeye verdiği isim olan "Çok Yaşa Afganistan İslam Emirliği" dahil çeşitli tezahürat ve sloganlarla karşılandığı toplantıda, hiçbir kadına yer verilmedi. AFP'ye bu hafta konuşan bir Taliban kaynağı, örgüt içinde görüş ayrılıklarına yol açan kızların eğitimi gibi çetrefilli konuların toplantıda tartışılacağını söyledi. Ancak Ahundzade, konuşmasında kızların eğitimi dahil kadın haklarına değinmedi, 'müminlerin yaşamda ve yönetimde İslami ilkelere sıkı sıkıya uymalarına' odaklandı.Taliban'ın geri dönüşünden beri kızların ortaokul -lise eğitimleri yasaklandı, kadınlar devlet ve belediyelerdeki işlerinden kovuldu, yalnız seyahat etmeleri yasaklanan kadınlara yüzleri dışında her yeri kapatan burka giymeden dışarı çıkamayacakları emredildi.Taliban dini olmayan müzik çalmayı, reklamlarda insan figürlerinin gösterilmesini, TV'de başı açık kadınların yer aldığı filmlerle dizilerin yayımlanmasını yasakladı, erkeklere geleneksel kıyafetlerini giyip sakallarını uzatmalarını emretti. Ahundzade, konuşmasında, 'Taliban'ın Afganistan adına zafer kazandığını, ancak yeni yöneticilere şeriat yasasını nasıl düzgün şekilde uygulayacakları konusunda tavsiyede bulunmanın ulemaya düştüğünü' söyledi."Şeriat sistemi iki kısma ayrılır - alimler ve yöneticiler. Alimler, yetkililere iyilik yapılmasını tavsiye etmezse veya yöneticiler alimlere kapılarını kapatırsa, o zaman İslami bir sistemimiz olmaz" diyen Taliban lideri, 'gayrimüslim ülkelerin her zaman saf bir İslam devletine karşı olacaklarını, bu yüzden müminlerin istediklerini elde etmek için zorluklara katlanmak zorunda olduklarını' vaaz etti. Ahundzade, "Rekabet etmek, mücadele etmek, zorluklara katlanmak zorundasın... Mevcut dünya, İslami sistemi uygulamanızı kolay kolay kabul etmeyecek" diye konuştu.AFP'ye konuşan kadın hakları aktivistleri, kadınların temsiline izin verilmemesini kınadı. Razia Barakzai "Kadınlar kendi kaderleriyle ilgili kararların bir parçası olmalı. Afgan kadınlarının ellerinden hayatları alındı" dedi.

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afganistan, taliban, hibetullah ahundzade