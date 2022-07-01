https://tr.sputniknews.com/20220701/unesco-bors-corbasini-ukraynanin-kulturel-mirasi-olarak-tanidi--1058196861.html

UNESCO, borş çorbasını ‘Ukrayna’nın kültürel mirası’ olarak tanıdı

UNESCO, borş çorbasını ‘Ukrayna’nın kültürel mirası’ olarak tanıdı

UNESCO, borş çorbasını Ukrayna’nın ‘somut olmayan kültürel mirası’ olarak tanıdı. Ukrayna gibi Rusya’nın da geleneksel mutfağında yer alan bu pancar çorbasının... 01.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-01T14:32+0300

2022-07-01T14:32+0300

2022-07-01T14:40+0300

ukrayna krizi

unesco

borşç

çorba

ukrayna

rusya

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Birleşmiş Milletler’in bilim, eğitim ve kültür örgütü UNESCO, geleneksel olarak pancar, lahana, patates ve havuç ile hazırlanan pembe borş çorbasını, ‘Ukrayna’nın somut olmayan kültürel mirası’ olarak kabul etti ve çorbanın pişirilme geleneğini ’yok olma tehlikesi altında bulunan kültürel miras listesi’ne aldı. UNESCO komitesinin açıklamasında, “Ukrayna borşu pişirme kültürü, acilen koruma altına alınması gereken somut olmayan kültürel miras olarak kabul edilmiştir” denildi. Komite yetkilileri, Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü askeri operasyonun borş çorbası pişirme geleneğini olumsuz etkilediğini savundu.

https://tr.sputniknews.com/20220629/natoda-salata-savaslari-zirvenin-kafesinde-rus-salatasi-bakanlara-ukrayna-salatasi-servis-edildi-1058084626.html

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unesco, borşç, çorba, ukrayna, rusya