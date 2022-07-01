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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220701/unesco-bors-corbasini-ukraynanin-kulturel-mirasi-olarak-tanidi--1058196861.html
UNESCO, borş çorbasını ‘Ukrayna’nın kültürel mirası’ olarak tanıdı
UNESCO, borş çorbasını ‘Ukrayna’nın kültürel mirası’ olarak tanıdı
UNESCO, borş çorbasını Ukrayna’nın ‘somut olmayan kültürel mirası’ olarak tanıdı. Ukrayna gibi Rusya’nın da geleneksel mutfağında yer alan bu pancar çorbasının... 01.07.2022, Sputnik Türkiye
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Birleşmiş Milletler’in bilim, eğitim ve kültür örgütü UNESCO, geleneksel olarak pancar, lahana, patates ve havuç ile hazırlanan pembe borş çorbasını, ‘Ukrayna’nın somut olmayan kültürel mirası’ olarak kabul etti ve çorbanın pişirilme geleneğini ’yok olma tehlikesi altında bulunan kültürel miras listesi’ne aldı. UNESCO komitesinin açıklamasında, “Ukrayna borşu pişirme kültürü, acilen koruma altına alınması gereken somut olmayan kültürel miras olarak kabul edilmiştir” denildi. Komite yetkilileri, Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü askeri operasyonun borş çorbası pişirme geleneğini olumsuz etkilediğini savundu.
https://tr.sputniknews.com/20220629/natoda-salata-savaslari-zirvenin-kafesinde-rus-salatasi-bakanlara-ukrayna-salatasi-servis-edildi-1058084626.html
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unesco, borşç, çorba, ukrayna, rusya

UNESCO, borş çorbasını ‘Ukrayna’nın kültürel mirası’ olarak tanıdı

14:32 01.07.2022 (güncellendi: 14:40 01.07.2022)
© Sputnik / Алексей Куденко / Fotoğraf bankasına girBorş çorbası
Borş çorbası - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2022
© Sputnik / Алексей Куденко
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UNESCO, borş çorbasını Ukrayna’nın ‘somut olmayan kültürel mirası’ olarak tanıdı. Ukrayna gibi Rusya’nın da geleneksel mutfağında yer alan bu pancar çorbasının pişirilme süreci, UNESCO tarafından ‘yok olma tehlikesi altında bulunan bir miras’ olarak tanımlandı.
Birleşmiş Milletler’in bilim, eğitim ve kültür örgütü UNESCO, geleneksel olarak pancar, lahana, patates ve havuç ile hazırlanan pembe borş çorbasını, ‘Ukrayna’nın somut olmayan kültürel mirası’ olarak kabul etti ve çorbanın pişirilme geleneğini ’yok olma tehlikesi altında bulunan kültürel miras listesi’ne aldı.
UNESCO komitesinin açıklamasında, “Ukrayna borşu pişirme kültürü, acilen koruma altına alınması gereken somut olmayan kültürel miras olarak kabul edilmiştir” denildi.
Komite yetkilileri, Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü askeri operasyonun borş çorbası pişirme geleneğini olumsuz etkilediğini savundu.
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