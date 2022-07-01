https://tr.sputniknews.com/20220701/varlik-barisinda-basvuru-suresi-uzatildi--1058219560.html
Varlık barışında başvuru süresi uzatıldı
Varlık barışında başvuru süresi uzatıldı
Varlık barışında 30 Haziran’da sona eren başvuru süresi 31 Mart 2023’e kadar uzatıldı. 01.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-01T23:57+0300
2022-07-01T23:57+0300
2022-07-02T00:11+0300
ekonomi
varlık
varlık barışı
başvuru
süre
ek süre
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Türkiye'ye kara paranın yasal yollarla girişini sağlayan ve AK Parti iktidarı döneminde 8 kez yürürlüğe konulan Varlık barışı uygulamasından yararlanmak için tanınan süre yine uzatıldı.Kararla birlikte, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının Türkiye'deki banka veya aracı kurumlara bildirilmesine ilişkin süre 31 Mart 2023 tarihine çekildi.Varlık barışı nedir? Varlık barışı uygulamasıyla birlikte, yurt dışında altın, döviz gibi varlıkların Türkiye'ye getirilmesini kapsama alınıyor. Düzenlemeyle, yur tiçi ve yurt dışındaki döviz, altın gibi ekonomik değerler, banka veya aracı kurum vasıtasıyla finansal sisteme dahil oluyor.Uygulamadan faydalananlar, bildirdikleri varlıklar için vergi ödemiyor.Varlık barışı uygulamasında vatandaşlık şartı bulunmuyor. Ülkeye getirilen nakit parada gümrük belgesi yeterli oluyor.
https://tr.sputniknews.com/20220701/bakan-nebati-enflasyonu-kontrol-altina-aldik-1058211130.html
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varlık, varlık barışı, başvuru, süre, ek süre
Varlık barışında başvuru süresi uzatıldı
23:57 01.07.2022 (güncellendi: 00:11 02.07.2022) Abone ol
Varlık barışında 30 Haziran’da sona eren başvuru süresi 31 Mart 2023’e kadar uzatıldı.
Türkiye'ye kara paranın yasal yollarla girişini sağlayan ve AK Parti iktidarı döneminde 8 kez yürürlüğe konulan Varlık barışı uygulamasından yararlanmak için tanınan süre yine uzatıldı.
Kararla birlikte, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının Türkiye'deki banka veya aracı kurumlara bildirilmesine ilişkin süre 31 Mart 2023 tarihine çekildi.
Varlık barışı nedir?
Varlık barışı uygulamasıyla birlikte, yurt dışında altın, döviz gibi varlıkların Türkiye'ye getirilmesini kapsama alınıyor. Düzenlemeyle, yur tiçi ve yurt dışındaki döviz, altın gibi ekonomik değerler, banka veya aracı kurum vasıtasıyla finansal sisteme dahil oluyor.
Uygulamadan faydalananlar, bildirdikleri varlıklar için vergi ödemiyor.
Varlık barışı uygulamasında vatandaşlık şartı bulunmuyor. Ülkeye getirilen nakit parada gümrük belgesi yeterli oluyor.