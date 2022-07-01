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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220701/von-der-leyenden-kieve-cagri-yolsuzlukla-mucadele-reformlarini-hizlandirin-1058184830.html
AB'den Kiev'e çağrı: Yolsuzlukla mücadele reformlarını hızlandırın
AB'den Kiev'e çağrı: Yolsuzlukla mücadele reformlarını hızlandırın
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Ukrayna hükümetine yolsuzlukla mücadele reformlarını artırması yönünde çağrı yaptı. 01.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-01T10:13+0300
2022-07-01T10:23+0300
ukrayna krizi
avrupa birliği
ukrayna
yolsuzluk
reform
ursula von der leyen
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna parlamentosuna AB üyeliğinin 'yakın' olduğunu, ancak 'yolsuzlukla mücadele reformlarını artırılması gerektiğini' söyledi.Von der Leyen, parlamentoda video konferans yoluyla yaptığı açıklamada, "Çarpıcı bir yolsuzlukla mücadele makinesi yarattınız. Ama şimdi bu kurumların dişlere ve üst düzey görevlerde doğru insanlara ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.Ukrayna, AB'ye adaylık başvurusunu Rusya'nın saldırısının başlamasından 4 gün sonra 28 Şubat 2022'de, Moldova ve Gürcistan ise 3 Mart 2022'de yapmıştı. AB Konseyi, 7 Mart'ta AB Komisyonunu görüşünü sunmaya davet etmişti.Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, 25 Haziran'da Ukrayna ve Moldova'ya 'aday ülke' statüsü verilmesini kararlaştırdı.
https://tr.sputniknews.com/20220629/ukrayna-devlet-baskanligi-ofisi-nato-ukraynayi-ittifakta-gormek-istemiyor-1058107701.html
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avrupa birliği, ukrayna, yolsuzluk, reform, ursula von der leyen

AB'den Kiev'e çağrı: Yolsuzlukla mücadele reformlarını hızlandırın

10:13 01.07.2022 (güncellendi: 10:23 01.07.2022)
© REUTERS / John ThysUrsula von der Leyen
Ursula von der Leyen - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2022
© REUTERS / John Thys
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AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Ukrayna hükümetine yolsuzlukla mücadele reformlarını artırması yönünde çağrı yaptı.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna parlamentosuna AB üyeliğinin 'yakın' olduğunu, ancak 'yolsuzlukla mücadele reformlarını artırılması gerektiğini' söyledi.
Von der Leyen, parlamentoda video konferans yoluyla yaptığı açıklamada, "Çarpıcı bir yolsuzlukla mücadele makinesi yarattınız. Ama şimdi bu kurumların dişlere ve üst düzey görevlerde doğru insanlara ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.
Ukrayna, AB'ye adaylık başvurusunu Rusya'nın saldırısının başlamasından 4 gün sonra 28 Şubat 2022'de, Moldova ve Gürcistan ise 3 Mart 2022'de yapmıştı. AB Konseyi, 7 Mart'ta AB Komisyonunu görüşünü sunmaya davet etmişti.
Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, 25 Haziran'da Ukrayna ve Moldova'ya 'aday ülke' statüsü verilmesini kararlaştırdı.
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