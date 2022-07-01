https://tr.sputniknews.com/20220701/von-der-leyenden-kieve-cagri-yolsuzlukla-mucadele-reformlarini-hizlandirin-1058184830.html

AB'den Kiev'e çağrı: Yolsuzlukla mücadele reformlarını hızlandırın

AB'den Kiev'e çağrı: Yolsuzlukla mücadele reformlarını hızlandırın

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Ukrayna hükümetine yolsuzlukla mücadele reformlarını artırması yönünde çağrı yaptı. 01.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-01T10:13+0300

2022-07-01T10:13+0300

2022-07-01T10:23+0300

ukrayna krizi

avrupa birliği

ukrayna

yolsuzluk

reform

ursula von der leyen

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna parlamentosuna AB üyeliğinin 'yakın' olduğunu, ancak 'yolsuzlukla mücadele reformlarını artırılması gerektiğini' söyledi.Von der Leyen, parlamentoda video konferans yoluyla yaptığı açıklamada, "Çarpıcı bir yolsuzlukla mücadele makinesi yarattınız. Ama şimdi bu kurumların dişlere ve üst düzey görevlerde doğru insanlara ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.Ukrayna, AB'ye adaylık başvurusunu Rusya'nın saldırısının başlamasından 4 gün sonra 28 Şubat 2022'de, Moldova ve Gürcistan ise 3 Mart 2022'de yapmıştı. AB Konseyi, 7 Mart'ta AB Komisyonunu görüşünü sunmaya davet etmişti.Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, 25 Haziran'da Ukrayna ve Moldova'ya 'aday ülke' statüsü verilmesini kararlaştırdı.

https://tr.sputniknews.com/20220629/ukrayna-devlet-baskanligi-ofisi-nato-ukraynayi-ittifakta-gormek-istemiyor-1058107701.html

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avrupa birliği, ukrayna, yolsuzluk, reform, ursula von der leyen