https://tr.sputniknews.com/20220701/whatsappa-yeni-ozellik-sureli-mesaj-1058179807.html

WhatsApp'a yeni özellik: Süreli mesaj

WhatsApp'a yeni özellik: Süreli mesaj

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Türkiye'de süreli mesaj özelliğini platforma ekledi. 01.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-01T01:56+0300

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Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, süreli mesaj özelliğini tüm kullanıcılarına sundu. Uygulamaya eklenen yeni özelliğe göre kullanıcılar, mesajlarını belirli bir süre sonra silinecek şekilde gönderebiliyor.Öte yandan, WhatsApp'ın rakiplerinden Signal, uzun yıllardır süreli mesaj özelliğini barındırıyor.

https://tr.sputniknews.com/20220619/whatsappa-rahatsiz-etmeyin-modu-geliyor-1057606055.html

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