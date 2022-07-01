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WhatsApp'a yeni özellik: Süreli mesaj
WhatsApp'a yeni özellik: Süreli mesaj
Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Türkiye'de süreli mesaj özelliğini platforma ekledi. 01.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-01T01:56+0300
2022-07-01T01:57+0300
yaşam
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kısa mesaj
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Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, süreli mesaj özelliğini tüm kullanıcılarına sundu. Uygulamaya eklenen yeni özelliğe göre kullanıcılar, mesajlarını belirli bir süre sonra silinecek şekilde gönderebiliyor.Öte yandan, WhatsApp'ın rakiplerinden Signal, uzun yıllardır süreli mesaj özelliğini barındırıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220619/whatsappa-rahatsiz-etmeyin-modu-geliyor-1057606055.html
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whatsapp, mesaj, kısa mesaj, mesajlaşma, telefon, telefon görüşmesi, akıllı telefon

WhatsApp'a yeni özellik: Süreli mesaj

01:56 01.07.2022 (güncellendi: 01:57 01.07.2022)
© REUTERS / Dado RuvicWhatsApp
WhatsApp - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2022
© REUTERS / Dado Ruvic
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Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Türkiye'de süreli mesaj özelliğini platforma ekledi.
Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, süreli mesaj özelliğini tüm kullanıcılarına sundu.
Uygulamaya eklenen yeni özelliğe göre kullanıcılar, mesajlarını belirli bir süre sonra silinecek şekilde gönderebiliyor.
Öte yandan, WhatsApp'ın rakiplerinden Signal, uzun yıllardır süreli mesaj özelliğini barındırıyor.
WhatsApp - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2022
YAŞAM
Whatsapp'a 'rahatsız etmeyin' modu geliyor
19 Haziran , 05:25
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