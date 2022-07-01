https://tr.sputniknews.com/20220701/whatsappa-yeni-ozellik-sureli-mesaj-1058179807.html
WhatsApp'a yeni özellik: Süreli mesaj
WhatsApp'a yeni özellik: Süreli mesaj
Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Türkiye'de süreli mesaj özelliğini platforma ekledi. 01.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-01T01:56+0300
2022-07-01T01:56+0300
2022-07-01T01:57+0300
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Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, süreli mesaj özelliğini tüm kullanıcılarına sundu. Uygulamaya eklenen yeni özelliğe göre kullanıcılar, mesajlarını belirli bir süre sonra silinecek şekilde gönderebiliyor.Öte yandan, WhatsApp'ın rakiplerinden Signal, uzun yıllardır süreli mesaj özelliğini barındırıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220619/whatsappa-rahatsiz-etmeyin-modu-geliyor-1057606055.html
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whatsapp, mesaj, kısa mesaj, mesajlaşma, telefon, telefon görüşmesi, akıllı telefon
WhatsApp'a yeni özellik: Süreli mesaj
01:56 01.07.2022 (güncellendi: 01:57 01.07.2022) Abone ol
Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Türkiye'de süreli mesaj özelliğini platforma ekledi.
Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, süreli mesaj özelliğini tüm kullanıcılarına sundu.
Uygulamaya eklenen yeni özelliğe göre kullanıcılar, mesajlarını belirli bir süre sonra silinecek şekilde gönderebiliyor.
Öte yandan, WhatsApp'ın rakiplerinden Signal, uzun yıllardır süreli mesaj özelliğini barındırıyor.