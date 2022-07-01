https://tr.sputniknews.com/20220701/zika-ve-dang-hummasina-yakalanmak-insanlari-sivrisinekler-icin-daha-cekici-hale-getiriyor-1058188858.html
Zika ve dang hummasına yakalanmak, insanları sivrisinekler için daha çekici hale getiriyor
Zika ve dang hummasına yakalanmak, insanları sivrisinekler için daha çekici hale getiriyor
Çinli bilim insanları tarafından yapılan bir araştırma, sivrisinekler üzerinden bulaşan Zika ve Dang humması virüslerinin, enfekte ettikleri insan ve farelerin... 01.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-01T12:20+0300
2022-07-01T12:20+0300
2022-07-01T12:20+0300
yaşam
sivrisinek
zika
zika virüsü
dang humması
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Cell isimli bilim dergisinde yayınlanan araştırma, Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi ve Tsinghua Üniversitesi tarafından yapıldı. İncelemelerde sivrisinekler üzerinden Zika ve Dang humması hastalığı kapan farelerin ve insanların cildinden alınan örneklerde 'asetofenon' bir çeşit koku molekülleri keşfedildi. Söz konusu koku moleküllerinin ise sivrisinekleri insanlara ve farelere çektiği, bu sayede virüsün bir sonraki kurbana taşınmasının sağlandığı kaydedildi.Bilim insanları asetofenon moleküllerini hedef alacak tedavi geliştirmeye çalışıyor.Genellikle tropikal bölgelerde bulunan dang humması ateş, kızarıklık ve ağrılarla kendisini gösterirken ölümle sonuçlanabiliyor.Dünyada 86 ülkede görülen zika virüsüyle enfekte olan hamile kadınlarda genellikle doğum kusurları meydana geliyor. Yetişkinlerde ise hastalık hafif veya asemptomatik vakalar olarak geçiriliyor ve genellikle birkaç gün içinde hastalar iyileşiyor.Yılda 400 milyon kişinin ölümüne sebep olan dang humması gibi sivrisinek üzerinden bulaşan hastalıklardan korunmak için uzmanlar, giysilerle örtünme, uyurken ise cibinlik ve böcek kovucu kullanma gibi yöntemleri tavsiye ediyor.Zika ve Dang humması hastalıkları Güney ve Orta Amerika, Afrika, Karayipler ve bazı Asya ülkelerinde görülüyor.Sarı humma, Japon ensefaliti ve Batı Nil hastalığı da Zika ailesi içerisinde yer alan hastalıklar olarak biliniyor.
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sivrisinek, zika, zika virüsü, dang humması
Zika ve dang hummasına yakalanmak, insanları sivrisinekler için daha çekici hale getiriyor
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Çinli bilim insanları tarafından yapılan bir araştırma, sivrisinekler üzerinden bulaşan Zika ve Dang humması virüslerinin, enfekte ettikleri insan ve farelerin kokusunu değiştirdiğini ortaya çıkardı. Buna göre, söz konusu değişim insanları sivrisineklere için daha dikkat çekici hale getiriyor.
Cell isimli bilim dergisinde yayınlanan araştırma, Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi ve Tsinghua Üniversitesi tarafından yapıldı.
İncelemelerde sivrisinekler üzerinden Zika ve Dang humması hastalığı kapan farelerin ve insanların cildinden alınan örneklerde 'asetofenon' bir çeşit koku molekülleri keşfedildi.
Söz konusu koku moleküllerinin ise sivrisinekleri insanlara ve farelere çektiği, bu sayede virüsün bir sonraki kurbana taşınmasının sağlandığı kaydedildi.
Bilim insanları asetofenon moleküllerini hedef alacak tedavi geliştirmeye çalışıyor.
Genellikle tropikal bölgelerde bulunan dang humması ateş, kızarıklık ve ağrılarla kendisini gösterirken ölümle sonuçlanabiliyor.
Dünyada 86 ülkede görülen zika virüsüyle enfekte olan hamile kadınlarda genellikle doğum kusurları meydana geliyor. Yetişkinlerde ise hastalık hafif veya asemptomatik vakalar olarak geçiriliyor ve genellikle birkaç gün içinde hastalar iyileşiyor.
Yılda 400 milyon kişinin ölümüne sebep olan dang humması gibi sivrisinek üzerinden bulaşan hastalıklardan korunmak için uzmanlar, giysilerle örtünme, uyurken ise cibinlik ve böcek kovucu kullanma gibi yöntemleri tavsiye ediyor.
Zika ve Dang humması hastalıkları Güney ve Orta Amerika, Afrika, Karayipler ve bazı Asya ülkelerinde görülüyor.
Sarı humma, Japon ensefaliti ve Batı Nil hastalığı da Zika ailesi içerisinde yer alan hastalıklar olarak biliniyor.