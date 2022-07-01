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Zorunlu karşılık ve ihbarlı döviz hesaplarına komisyon uygulamasında değişiklik
Zorunlu karşılık ve ihbarlı döviz hesaplarına komisyon uygulamasında değişiklik
TCMB tarafından yapılan değişikliğe göre, 'Zorunlu Karşılık ve İhbarlı Döviz Mevduat Hesapları'nda uygulanan yüzde 1.5 seviyesindeki komisyon oranının yüzde 5... 01.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-01T00:11+0300
2022-07-01T00:11+0300
ekonomi
merkez bankası
tcmb
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
zorunlu karşılık
döviz
değişiklik
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), zorunlu karşılık ve ihbarlı döviz hesaplarına komisyon uygulamasında değişikliğe gidildiğini açıkladı.TCMB tarafından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:“Bankamız Tarife Cetveli'nin "Zorunlu Karşılık ve İhbarlı Döviz Mevduat Hesapları" başlıklı 30 uncu maddesinde düzenlenen yüzde 1,5 seviyesindeki komisyon oranının yüzde 5 seviyesine yükseltilmesine karar verilmiştir. Söz konusu değişiklik 22/7/2022 tarihinde tesisi başlayacak olan 8/7/2022 tarihli yükümlülük döneminden itibaren geçerli olacaktır.Ayrıca, söz konusu komisyon uygulamasında ilgide kayıtlı yazılarımızda belirtilen dönüşüm oranlarına göre sağlanan muafiyet koşullarında değişikliğe gidilmiştir. Sektörün ağırlıklı ortalama tüzel kişi dönüşüm oranının 2/9/2022 tarihi için belirlenen hedef değer olan yüzde 20 seviyesini belirgin olarak geçmesi nedeniyle söz konusu hedef değer tarihinin 2/9/2022 yerine 8/7/2022 olarak belirlenmesine karar verilmiştir. Diğer taraftan, ilgi (d)'de kayıtlı yazımızın (vi) nolu maddesinde belirtilen 2/9/2022 yükümlülük tarihi itibarıyla dönüşüm oranı gerçek ve tüzel kişiler için ayrı ayrı yüzde 10,00'a ulaşamayan bankalardan iki katı oranında komisyon alınması uygulaması kaldırılmıştır.”
https://tr.sputniknews.com/20220624/merkez-bankasi-baskani-kavcioglu-hedefli-ve-selektif-kredi-bizim-olmazsa-olmazimiz-1057908100.html
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merkez bankası, tcmb, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), zorunlu karşılık, döviz, değişiklik

Zorunlu karşılık ve ihbarlı döviz hesaplarına komisyon uygulamasında değişiklik

00:11 01.07.2022
© AATCMB - Merkez Bankası
TCMB - Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2022
© AA
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TCMB tarafından yapılan değişikliğe göre, 'Zorunlu Karşılık ve İhbarlı Döviz Mevduat Hesapları'nda uygulanan yüzde 1.5 seviyesindeki komisyon oranının yüzde 5 seviyesine yükseltilmesine karar verildi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), zorunlu karşılık ve ihbarlı döviz hesaplarına komisyon uygulamasında değişikliğe gidildiğini açıkladı.
TCMB tarafından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
“Bankamız Tarife Cetveli'nin "Zorunlu Karşılık ve İhbarlı Döviz Mevduat Hesapları" başlıklı 30 uncu maddesinde düzenlenen yüzde 1,5 seviyesindeki komisyon oranının yüzde 5 seviyesine yükseltilmesine karar verilmiştir. Söz konusu değişiklik 22/7/2022 tarihinde tesisi başlayacak olan 8/7/2022 tarihli yükümlülük döneminden itibaren geçerli olacaktır.
Ayrıca, söz konusu komisyon uygulamasında ilgide kayıtlı yazılarımızda belirtilen dönüşüm oranlarına göre sağlanan muafiyet koşullarında değişikliğe gidilmiştir. Sektörün ağırlıklı ortalama tüzel kişi dönüşüm oranının 2/9/2022 tarihi için belirlenen hedef değer olan yüzde 20 seviyesini belirgin olarak geçmesi nedeniyle söz konusu hedef değer tarihinin 2/9/2022 yerine 8/7/2022 olarak belirlenmesine karar verilmiştir. Diğer taraftan, ilgi (d)'de kayıtlı yazımızın (vi) nolu maddesinde belirtilen 2/9/2022 yükümlülük tarihi itibarıyla dönüşüm oranı gerçek ve tüzel kişiler için ayrı ayrı yüzde 10,00'a ulaşamayan bankalardan iki katı oranında komisyon alınması uygulaması kaldırılmıştır.”
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