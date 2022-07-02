https://tr.sputniknews.com/20220702/6li-masa-yarin-aksenerin-ev-sahipliginde-toplaniyor-soylem-birligi-belirlenecek-1058228124.html
6'lı masa yarın Akşener'in ev sahipliğinde toplanıyor: 'Söylem birliği' belirlenecek
6'lı masa yarın Akşener'in ev sahipliğinde toplanıyor: 'Söylem birliği' belirlenecek
6’lı muhalefet masası, yarın İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ev sahipliğinde toplanacak. Aday açıklanması beklenmezken Erdoğan’ın 'üçüncü kez... 02.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-02T07:23+0300
2022-07-02T07:23+0300
2022-07-02T07:24+0300
politika
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Muhalefet partilerinin bir araya gelmesiyle kurulan 6’lı masa yarın altıncı kez bir araya gelecek.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu; İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ev sahipliğinde buluşacak.Cumhuriyet'ten Gamze Kolcu'nun haberine göre; “Üçüncü Mustafa Kemal Zirvesi” adı verilen toplantıda liderler, önceki beş buluşmadan farklı olarak saat 14.00’te, öğle yemeğinde bir araya gelecek. Bu değişikliğin, 'toplantıların uzun sürmesi ve bildiri yayımının geç saate kalması' nedeniyle yapıldığı öğrenildi.Toplantıda liderlerin, Erdoğan’ın açıkladığı 'üçüncü kez adaylığı' ve bunun ardından kamuoyunda başlayan 'aday olup olamayacağı tartışmalarını' değerlendirmesi bekleniyor. Liderlerin bu konuda görüş alışverişinde bulunacağı ve bir “söylem birliği oluşturacağı” dile getiriliyor.Aday gündemi gelecek ayEdinilen bilgiye göre, iktidar kanadından 6’lı masaya yönelen 'adayınızı açıklayın baskısına karşı nasıl bir tavır alınacağına' da üçüncü Mustafa Kemal Zirvesi’nde karar verilecek. Toplantının ardından liderler bir aday açıklamayacak, aday belirleme süreci ağustos ayında Saadet Partisi’nde yapılacak zirvenin gündeminde olacak.
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6'lı işbirliği platformu, muhalefet, ak parti, cumhuriyet halk partisi (chp), iyi parti, saadet partisi, deva partisi, gelecek partisi, demokrat parti (dp)
6'lı masa yarın Akşener'in ev sahipliğinde toplanıyor: 'Söylem birliği' belirlenecek
07:23 02.07.2022 (güncellendi: 07:24 02.07.2022) Abone ol
6’lı muhalefet masası, yarın İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ev sahipliğinde toplanacak. Aday açıklanması beklenmezken Erdoğan’ın 'üçüncü kez adaylığı' tartışmasında 'söylem birliği' belirlenecek.
Muhalefet partilerinin bir araya gelmesiyle kurulan 6’lı masa yarın altıncı kez bir araya gelecek.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu; İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ev sahipliğinde buluşacak.
Cumhuriyet'ten Gamze Kolcu'nun haberine
göre; “Üçüncü Mustafa Kemal Zirvesi”
adı verilen toplantıda liderler, önceki beş buluşmadan farklı olarak saat 14.00’te, öğle yemeğinde bir araya gelecek. Bu değişikliğin, 'toplantıların uzun sürmesi ve bildiri yayımının geç saate kalması'
nedeniyle yapıldığı öğrenildi.
Toplantıda liderlerin, Erdoğan’ın açıkladığı 'üçüncü kez adaylığı' ve bunun ardından kamuoyunda başlayan 'aday olup olamayacağı tartışmalarını' değerlendirmesi bekleniyor. Liderlerin bu konuda görüş alışverişinde bulunacağı ve bir “söylem birliği oluşturacağı” dile getiriliyor.
Aday gündemi gelecek ay
Edinilen bilgiye göre, iktidar kanadından 6’lı masaya yönelen 'adayınızı açıklayın baskısına karşı nasıl bir tavır alınacağına' da üçüncü Mustafa Kemal Zirvesi’nde karar verilecek. Toplantının ardından liderler bir aday açıklamayacak, aday belirleme süreci ağustos ayında Saadet Partisi’nde yapılacak zirvenin gündeminde olacak.