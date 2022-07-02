https://tr.sputniknews.com/20220702/ab-enerji-bagimliligini-yuksek-fiyatlari-azaltmak-icin-ay-ortasinda-plan-aciklayacagiz-1058227678.html

AB: Enerji bağımlılığını, yüksek fiyatları azaltmak için ay ortasında plan açıklayacağız

AB: Enerji bağımlılığını, yüksek fiyatları azaltmak için ay ortasında plan açıklayacağız

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle AB vatandaşlarının kendilerinden bir şeyler yapmalarını... 02.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-02T05:15+0300

2022-07-02T05:15+0300

2022-07-02T05:23+0300

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ab komisyonu

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Von der Leyen, AB dönem başkanlığını devralan Çekya'ya düzenlediği ziyarette Litomysl kentinde Başbakan Petr Fiala ile ortak basın toplantısı düzenledi.Çekya'nın dönem başkanlığının "Görev olarak Avrupa: Yeniden Düşün, Yeniden İnşa Et, Yeniden Güçlendir" olan mottosuna değinen von der Leyen, bu unsurların AB Komisyonu'nun da gündeminde olduğunu söyledi.Bir soru üzerine, "Enerji fiyatları yüksek ve insanlar haklı olarak bir şey yapmamızı bekliyor" ifadesini kullanan von der Leyen, 'Rus petrol ve doğalgazından diğer güvenilir diğer tedarikçilere geçme, enerji tasarrufu ve verimliliği yoluyla talebi azaltma ve son olarak yenilenebilir enerjiye geçme hedefleri üzerinde çalıştıklarını' belirtti.Von der Leyen, Çekya'nın başkanlığı döneminde bu konuda ilerleme kaydedeceğinden emin olduğunu ifade etti.Komisyonun Rusya'nın teslimatlarını askıya almaya karar vermesi halinde olası gaz kıtlığıyla başa çıkmak için bir acil durum planı üzerinde çalıştığını belirten von der Leyen, "Boru hatlarıyla bağlanacağız, tüm bu ara bağlantılara sahibiz. Her zaman ters akışlara sahip olabiliriz. Bu yüzden enerji ve gazın en çok ihtiyaç duyulan yere akmasına izin veren iyi bir ortak plana ihtiyacımız var. Bu, Komisyon tarafından temmuz ayı ortalarında sunulacak" diye konuştu.Fiala: Enerji fiyatları ekonomimizi boğuyor, vatandaşlarımız için sorun yaratıyorFiala da Fransa dönem başkanlığının Avrupa'da savaş başlatılan bir dönemde üye ülkeleri bir arada tutabildiği için başarılı geçtiğini ifade ederek, kendi ülkesinin enerjinin makul fiyatlarla sağlanması, enerji bağımsızlığının elde edilmesi, enerji güvenliğinin tesis edilmesi konularına odaklanacağını dile getirdi."Enerji fiyatları ekonomimizi boğuyor, vatandaşlarımız için sorun yaratıyor ve bu onları endişelendiriyor. Önümüzdeki birkaç aydaki en büyük görevimiz bu" diyen Fiala, AB'nin birlik olması gereken en temel konunun bu olduğunu söyledi.Fiala, Ukrayna'daki krizi bitirmek, ülkeyi yeniden inşa etmek, AB vatandaşlarının savaşın neden olduğu mülteci krizi ve gıda krizinden daha fazla etkilenmemelerini sağlamanın da öncelikleri arasında yer aldığını kaydetti.Çekya bugün 6 aylığına AB dönem başkanlığını Fransa'dan devralmıştı.

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çekya, enerji, petr fiala, ursula von der leyen, ab, ab komisyonu