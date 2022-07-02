https://tr.sputniknews.com/20220702/bakan-bilgin-eyt-ile-ilgili-calismalarimiz-da-var-1058227856.html
Bakan Bilgin: EYT ile ilgili çalışmalarımız da var
Bakan Bilgin: EYT ile ilgili çalışmalarımız da var
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "EYT ile ilgili çalışmalarımız da var. Bu sorunlar halledilecek. Bu önümüzdeki sorunların hepsini çözeceğiz"... 02.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-02T05:28+0300
2022-07-02T05:28+0300
2022-07-02T05:29+0300
türkiye
vedat bilgin
eyt
çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı
asgari ücret
recep tayyip erdoğan
emeklilikte yaşa takılanlar sosyal yardımlaşma ve dayanışma derneği (eytsydd)
emeklilikte yaşa takılanlar
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni asgari ücreti açıklamasından sonra Haber Global televizyonunda soruları yanıtlayan Bilgin, asgari ücretin artırlmasından sonra 3600 ek gösterge düzenlemesinin Meclis'te görüşülmekte olduğunu belirtti. Bilgin, geri kalan düzenlemeleri de programlarına aldıklarını söyledi.Asgari ücretteki artış yüzde 95'e ulaştıAsgari ücretteki artışın yılbaşında yapılan zamla birlikte yüzde 95'lik bir orana ulaştığını kaydeden Bilgin, "Enflasyonist ortamda emekçileri koruyan bir düzenleme yapıldı" ifadelerini kullandı.Bilgin, kamuoyunun merak ettiği düzenlemeleri gerçekleştirdiklerini belirterek, hükümetin önünde bundan sonra çözülecek ilk sorunun 'sözleşmeli personelin' durumu olduğunu ifade etti.Bakan Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin gündemlerinde olup olmadığıyla ilgili ise, "EYT ile ilgili çalışmalarımız da var" ifadesini kullandı.Bilgin, "Listenin ilk sırasında sözleşmeliler var. Sonra EYT de var. Bu sorunlar halledilecek. Bu önümüzdeki sorunların hepsini çözeceğiz" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220701/cumhurbaskani-erdogan-yeni-asgari-ucreti-acikliyor-1058204437.html
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vedat bilgin, eyt, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı, asgari ücret, recep tayyip erdoğan, emeklilikte yaşa takılanlar sosyal yardımlaşma ve dayanışma derneği (eytsydd), emeklilikte yaşa takılanlar
Bakan Bilgin: EYT ile ilgili çalışmalarımız da var
05:28 02.07.2022 (güncellendi: 05:29 02.07.2022) Abone ol
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "EYT ile ilgili çalışmalarımız da var. Bu sorunlar halledilecek. Bu önümüzdeki sorunların hepsini çözeceğiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'
ın yeni asgari ücreti
açıklamasından sonra Haber Global
televizyonunda soruları yanıtlayan Bilgin, asgari ücretin artırlmasından sonra 3600 ek gösterge düzenlemesinin Meclis'te görüşülmekte olduğunu belirtti. Bilgin, geri kalan düzenlemeleri de programlarına aldıklarını söyledi.
Asgari ücretteki artış yüzde 95'e ulaştı
Asgari ücretteki artışın yılbaşında yapılan zamla birlikte yüzde 95'lik bir orana ulaştığını kaydeden Bilgin, "Enflasyonist ortamda emekçileri koruyan bir düzenleme yapıldı" ifadelerini kullandı.
Bilgin, kamuoyunun merak ettiği düzenlemeleri gerçekleştirdiklerini belirterek, hükümetin önünde bundan sonra çözülecek ilk sorunun 'sözleşmeli personelin' durumu olduğunu ifade etti.
Bakan Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin gündemlerinde olup olmadığıyla ilgili ise, "EYT ile ilgili çalışmalarımız da var" ifadesini kullandı.
Bilgin, "Listenin ilk sırasında sözleşmeliler var. Sonra EYT de var. Bu sorunlar halledilecek. Bu önümüzdeki sorunların hepsini çözeceğiz" ifadelerini kullandı.