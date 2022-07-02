https://tr.sputniknews.com/20220702/bakan-bilgin-eyt-ile-ilgili-calismalarimiz-da-var-1058227856.html

Bakan Bilgin: EYT ile ilgili çalışmalarımız da var

Bakan Bilgin: EYT ile ilgili çalışmalarımız da var

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "EYT ile ilgili çalışmalarımız da var. Bu sorunlar halledilecek. Bu önümüzdeki sorunların hepsini çözeceğiz"... 02.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-02T05:28+0300

2022-07-02T05:28+0300

2022-07-02T05:29+0300

türkiye

vedat bilgin

eyt

çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı

asgari ücret

recep tayyip erdoğan

emeklilikte yaşa takılanlar sosyal yardımlaşma ve dayanışma derneği (eytsydd)

emeklilikte yaşa takılanlar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/01/1051329627_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_ba14a034aad4d94eb9fbedd7d368991e.jpg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni asgari ücreti açıklamasından sonra Haber Global televizyonunda soruları yanıtlayan Bilgin, asgari ücretin artırlmasından sonra 3600 ek gösterge düzenlemesinin Meclis'te görüşülmekte olduğunu belirtti. Bilgin, geri kalan düzenlemeleri de programlarına aldıklarını söyledi.Asgari ücretteki artış yüzde 95'e ulaştıAsgari ücretteki artışın yılbaşında yapılan zamla birlikte yüzde 95'lik bir orana ulaştığını kaydeden Bilgin, "Enflasyonist ortamda emekçileri koruyan bir düzenleme yapıldı" ifadelerini kullandı.Bilgin, kamuoyunun merak ettiği düzenlemeleri gerçekleştirdiklerini belirterek, hükümetin önünde bundan sonra çözülecek ilk sorunun 'sözleşmeli personelin' durumu olduğunu ifade etti.Bakan Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin gündemlerinde olup olmadığıyla ilgili ise, "EYT ile ilgili çalışmalarımız da var" ifadesini kullandı.Bilgin, "Listenin ilk sırasında sözleşmeliler var. Sonra EYT de var. Bu sorunlar halledilecek. Bu önümüzdeki sorunların hepsini çözeceğiz" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220701/cumhurbaskani-erdogan-yeni-asgari-ucreti-acikliyor-1058204437.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vedat bilgin, eyt, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı, asgari ücret, recep tayyip erdoğan, emeklilikte yaşa takılanlar sosyal yardımlaşma ve dayanışma derneği (eytsydd), emeklilikte yaşa takılanlar