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Bakan Bilgin: EYT ile ilgili çalışmalarımız da var
Bakan Bilgin: EYT ile ilgili çalışmalarımız da var
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "EYT ile ilgili çalışmalarımız da var. Bu sorunlar halledilecek. Bu önümüzdeki sorunların hepsini çözeceğiz"... 02.07.2022, Sputnik Türkiye
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2022-07-02T05:29+0300
türkiye
vedat bilgin
eyt
çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı
asgari ücret
recep tayyip erdoğan
emeklilikte yaşa takılanlar sosyal yardımlaşma ve dayanışma derneği (eytsydd)
emeklilikte yaşa takılanlar
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni asgari ücreti açıklamasından sonra Haber Global televizyonunda soruları yanıtlayan Bilgin, asgari ücretin artırlmasından sonra 3600 ek gösterge düzenlemesinin Meclis'te görüşülmekte olduğunu belirtti. Bilgin, geri kalan düzenlemeleri de programlarına aldıklarını söyledi.Asgari ücretteki artış yüzde 95'e ulaştıAsgari ücretteki artışın yılbaşında yapılan zamla birlikte yüzde 95'lik bir orana ulaştığını kaydeden Bilgin, "Enflasyonist ortamda emekçileri koruyan bir düzenleme yapıldı" ifadelerini kullandı.Bilgin, kamuoyunun merak ettiği düzenlemeleri gerçekleştirdiklerini belirterek, hükümetin önünde bundan sonra çözülecek ilk sorunun 'sözleşmeli personelin' durumu olduğunu ifade etti.Bakan Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin gündemlerinde olup olmadığıyla ilgili ise, "EYT ile ilgili çalışmalarımız da var" ifadesini kullandı.Bilgin, "Listenin ilk sırasında sözleşmeliler var. Sonra EYT de var. Bu sorunlar halledilecek. Bu önümüzdeki sorunların hepsini çözeceğiz" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220701/cumhurbaskani-erdogan-yeni-asgari-ucreti-acikliyor-1058204437.html
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vedat bilgin, eyt, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı, asgari ücret, recep tayyip erdoğan, emeklilikte yaşa takılanlar sosyal yardımlaşma ve dayanışma derneği (eytsydd), emeklilikte yaşa takılanlar

Bakan Bilgin: EYT ile ilgili çalışmalarımız da var

05:28 02.07.2022 (güncellendi: 05:29 02.07.2022)
© AAAsgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısı yapılıyor
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısı yapılıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2022
© AA
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "EYT ile ilgili çalışmalarımız da var. Bu sorunlar halledilecek. Bu önümüzdeki sorunların hepsini çözeceğiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni asgari ücreti açıklamasından sonra Haber Global televizyonunda soruları yanıtlayan Bilgin, asgari ücretin artırlmasından sonra 3600 ek gösterge düzenlemesinin Meclis'te görüşülmekte olduğunu belirtti. Bilgin, geri kalan düzenlemeleri de programlarına aldıklarını söyledi.

Asgari ücretteki artış yüzde 95'e ulaştı

Asgari ücretteki artışın yılbaşında yapılan zamla birlikte yüzde 95'lik bir orana ulaştığını kaydeden Bilgin, "Enflasyonist ortamda emekçileri koruyan bir düzenleme yapıldı" ifadelerini kullandı.
Bilgin, kamuoyunun merak ettiği düzenlemeleri gerçekleştirdiklerini belirterek, hükümetin önünde bundan sonra çözülecek ilk sorunun 'sözleşmeli personelin' durumu olduğunu ifade etti.
Bakan Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin gündemlerinde olup olmadığıyla ilgili ise, "EYT ile ilgili çalışmalarımız da var" ifadesini kullandı.
Bilgin, "Listenin ilk sırasında sözleşmeliler var. Sonra EYT de var. Bu sorunlar halledilecek. Bu önümüzdeki sorunların hepsini çözeceğiz" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2022
EKONOMİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Yeni asgari ücret net 5.500 lira oldu
Dün, 17:09
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