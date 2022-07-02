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Beşiktaş'ta Alex Teixeira ile yollar ayrıldı
Beşiktaş'ta Alex Teixeira ile yollar ayrıldı
Beşiktaş Kulübü, Brezilyalı futbolcu Alex Teixeira'nın sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti. 02.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-02T17:15+0300
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spor
alex teixeira
beşiktaş
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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Brezilyalı futbolcu Alex Teixeira ile karşılıklı anlaşarak sözleşmemizi feshetmiş bulunmaktayız" denildi.Teixeira'ya teşekkür edilen açıklamada, "Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda anlayış gösteren Alex Teixeira'ya hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.Beşiktaş'a geçen sezon başında gelen 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, siyah-beyazlı formayla 31 resmi maça çıktı ve 4 kez gol sevinci yaşadı.Teixeira, Süper Lig'de 24, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası'nda üçer, TFF Süper Kupa'da ise 1 maçta forma giydi. Brezilyalı oyuncu tüm gollerini Süper Lig karşılaşmalarında attı.
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alex teixeira, beşiktaş

Beşiktaş'ta Alex Teixeira ile yollar ayrıldı

17:15 02.07.2022
© AAAlex Teixeira
Alex Teixeira - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2022
© AA
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Beşiktaş Kulübü, Brezilyalı futbolcu Alex Teixeira'nın sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Brezilyalı futbolcu Alex Teixeira ile karşılıklı anlaşarak sözleşmemizi feshetmiş bulunmaktayız" denildi.
Teixeira'ya teşekkür edilen açıklamada, "Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda anlayış gösteren Alex Teixeira'ya hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
Beşiktaş'a geçen sezon başında gelen 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, siyah-beyazlı formayla 31 resmi maça çıktı ve 4 kez gol sevinci yaşadı.
Teixeira, Süper Lig'de 24, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası'nda üçer, TFF Süper Kupa'da ise 1 maçta forma giydi. Brezilyalı oyuncu tüm gollerini Süper Lig karşılaşmalarında attı.
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