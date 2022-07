Binali Yıldırım: Bizim işimiz hizmet, gücümüz millettir, boş işlerle uğraşmayız

"Bir; Cumhuriyetimizin 100'üncü yıl dönümü. İkincisi; 2023'te bir seçim yapacağız. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılının seçimini yapacağız. Güven ve istikrarla yola devam demeye Bursa hazır mı? O halde 2023'te yeni bir zafere, yeni bir başarıya, Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrar seçmeye var mısınız? Muhalefet her seçim öncesi meydanlara iniyor, söylüyor da söylüyor, vaatlerde bulunuyor, ithamlarda bulunuyor. Buna biz alıştık. Bu sefer de diyorlar ki 'Recep Tayyip Erdoğan'ı indireceğiz.' Peki soruyor vatandaş 'İndireceksiniz ne olacak?', 'Onu bize söylemediler.' diyorlar. 'Bizim görevimiz oraya kadar. Ondan sonrası için bize bir şey denmedi.' Peki bu millet bunu görüyor mu? Buna izin verir mi? O halde ne diyoruz; durmak yok yola devam. Her şey yerli; araçlar, raylı sistemler yerli. Yerli ve milli olmak bambaşka bir şey. İktidara geldiğimizde bırakın bu araçları, rayları da onların bağlantı elemanları da her şey dışarıdan alınıyordu. Bugün en stratejik ürünlerimizi bile kendi imkanlarımızla yapar hale geldik."