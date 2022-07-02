https://tr.sputniknews.com/20220702/bozdag-altiniz-degil-topunuz-bir-olsaniz-tayyip-erdogani-gecemeyeceksiniz-1058226696.html
Bakan Bozdağ: Altınız değil topunuz bir olsanız Tayyip Erdoğan'ı geçemeyeceksiniz
Bakan Bozdağ: Altınız değil topunuz bir olsanız Tayyip Erdoğan'ı geçemeyeceksiniz
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Altımız bir olursak ancak bir Tayyip Erdoğan ederiz edasıyla masanın etrafında toplanmış bulunmaktadırlar. Altınız değil topunuz... 02.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-02T04:21+0300
2022-07-02T04:21+0300
2022-07-02T04:35+0300
türkiye
nato zirvesi
isveç
finlandiya
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Çeşitli etkinliklere katılmak üzere Kütahya'ya ziyarette bulunan Bakan Bozdağ, Adalet Sarayı'nın Temel Atma Töreni'nde yaptığı açıklamada, NATO Zirvesi'nde Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan üçlü muhtırayı hatırlattı.'Türkiye'nin hak ve hukukunu koruyan onurlu bir tavır ortaya koyduk'NATO Zirvesi'nde önemli gelişmelerin yaşandığını ifade eden Bozdağ, Türkiye Cumhuriyeti'nin, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusu yapması üzerine Türkiye'nin hak ve hukukunu koruyan onurlu bir tavır ortaya koyduğunu vurguladı.Bozdağ, "Güvenlik kaygılarımız var" diyerek NATO'ya üye olmak isteyen İsveç ve Finlandiya'nın, bugüne kadar terör örgütleriyle mücadele veren Türkiye'nin taleplerine kulak tıkadığını, görmezden geldiğini belirtti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın devlet ve millet adına net bir tavır ortaya koyduğunu söyleyen Bozdağ, "Eğer, İsveç ve Finlandiya, PKK, FETÖ, DHKP-C, PYD, YPG gibi terör örgütlerine karşı tavır takınmazsa, Türkiye'nin mücadelesine destek vermezse, Türkiye'nin taleplerine göz tıkarsa, silah ambargosunu Türkiye'ye uygulamaktan vazgeçmezse biz de bu konuda onların üyeliğine 'Evet' demeyeceğiz" dedi. Bunun sözde söylenmiş bir laf olmadığını ifade eden Bekir Bozdağ, şu ifadeleri kullandı:Bozdağ, İsveç ve Finlandiya'nın bu örgütlere karşı mücadeleye destek vereceğini garanti ettiğini dile getirdi.'Samimiyetlerini ölçeceğiz'Üçlü muhtırada yer alanların takibi için istihbarat, güvenlik örgütlerinin takip edeceği bir mekanizma kurulduğunu hatırlatan Bozdağ, şöyle devam etti:"FETÖ'nün, PKK'nın ve diğer terör örgütlerinin kuluçka yuvası olan ülkelerin, bunların yavruladığı, çoğaldığı, eğitim gördüğü, finans aldığı, terörist devşirdiği yerler olmaktan da çıkarılması gerekmektedir" diyen Bozdağ, Türkiye'nin bu konuyu yakından takip ederek nihai kararını vereceğini bildirdi.Türkiye'nin büyük bir başarı elde ettiğinin altını çizen Bozdağ, konuşmasını şöyle sürdürdü:'Milli ve yerli bir muhalefete Türkiye'nin ihtiyacı var'Karadeniz'deki doğalgaz rezervine de muhalefetin inanmadığını dile getiren Bozdağ, şunları kaydetti:'Bizim işimiz milletimize eser üreterek hizmet etmektir'Bakan Bozdağ, daha sonra AK Parti Kütahya İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bozdağ, burada yaptığı lonuşmada, yargının hızlandırılması, adalete güvenin ve yargı hizmetlerinden memnuniyetin artırılmasına yönelik çok sayıda adım attıklarını söyledi."Bizim işimiz milletimize eser üreterek hizmet etmektir" diyen Bozdağ, 20 yıldır bunu gerçekleştirdiklerini belirtti.Türkiye'nin 20 yıldır değiştirilemeyen iktidarının bulunduğunu ifade eden Bozdağ, başarılarının altında Türk milletinin desteğinin yer aldığını kaydetti.'AK Parti'nin lideri, dünya liderleri sıralamasında en saygın liderlerin başında gelmektedir'Bakan Bozdağ, şöyle devam etti:Hak yoldan ve halkın yolundan ayrılmadan, istikametlerini bozmadan millete, devlete hizmet etmeyi sürdüreceklerini vurgulayan Bakan Bozdağ, Türkiye'nin 20 yılda büyük değişimler yaşadığını söyledi.Türkiye'nin dağının, taşının şantiyeye döndüğünü aktaran Bozdağ, AK Parti'nin milleti eserleriyle selamladığını belirtti.Sağlıkta, eğitim alanında ve ulaşım konusunda yapılanları anlatan Bakan Bozdağ, "2002'den önce bir kalp ameliyatı olmak için esnaf dükkanını, çiftçi traktörünü, hayvanını satar yine de ameliyata gücü yetmezdi. Şimdi bir kuruş para isteyen var mı? Bu Kılıçdaroğlu'ndan devraldık biz SSK'yı" diye konuştu.'Umut tacirliği yapıyorlar'Adalet Bakanı Bozdağ, dünün sorunlarının bugünün Türkiye'sinde konuşulmadığını söyledi.Başörtüsü yasağını AK Parti'nin kaldırdığını dile getiren Bakan Bozdağ, 2008'de AK Parti'ye açılan kapatma davasındaki süreci anlattı. Bekir Bozdağ, yasakları kaldıran, haklar ve eserler konusunda Türkiye'nin önünü açan adımlara imza attıklarına işaret etti.Türkiye'nin IMF'nin kayyumluğu altında yönetilmesine son verdiklerinin altını çizen Bakan Bozdağ, ekonomide de büyük değişimlerin yaşandığını söyledi.'Bugün Türkiye'nin kaptanı dünyanın en iyi kaptanıdır'Adalet Bakanı Bozdağ, şunları kaydetti:Türkiye'nin yerli ve güçlü muhalefet açığı bulunduğunu söyleyen Bekir Bozdağ, "Bu açığı 6'sı değil 7'si bir araya gelse bu kafayla kapatamazlar. Dünün türküsünü çağırarak dünün güneşiyle yarının gençlerini, insanlarını ısıtamayacaklarını hala anlamış değiller" dedi.Bozdağ, Türkiye'yi geri götürmek isteyenlere Cumhur İttifakı'nın "Dur" diyeceğini, emin adımlarla geleceğe yürümeye kimsenin engel olamayacağını sözlerine ekledi.Bakan Bozdağ, konuşmasının ardından AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, AK Parti İl Başkanı Mustafa Önsay ve partililerle görüştü.
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nato zirvesi, isveç, finlandiya
Bakan Bozdağ: Altınız değil topunuz bir olsanız Tayyip Erdoğan'ı geçemeyeceksiniz
04:21 02.07.2022 (güncellendi: 04:35 02.07.2022) Abone ol
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Altımız bir olursak ancak bir Tayyip Erdoğan ederiz edasıyla masanın etrafında toplanmış bulunmaktadırlar. Altınız değil topunuz bir olsanız Tayyip Erdoğan'ı geçemeyeceksiniz, Tayyip Erdoğan'ı yenemeyeceksiniz" dedi.
Çeşitli etkinliklere katılmak üzere Kütahya'ya ziyarette bulunan Bakan Bozdağ, Adalet Sarayı'nın Temel Atma Töreni'nde yaptığı açıklamada, NATO Zirvesi'nde Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan üçlü muhtırayı hatırlattı.
'Türkiye'nin hak ve hukukunu koruyan onurlu bir tavır ortaya koyduk'
NATO Zirvesi'nde önemli gelişmelerin yaşandığını ifade eden Bozdağ, Türkiye Cumhuriyeti'nin, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusu yapması üzerine Türkiye'nin hak ve hukukunu koruyan onurlu bir tavır ortaya koyduğunu vurguladı.
Bozdağ, "Güvenlik kaygılarımız var" diyerek NATO'ya üye olmak isteyen İsveç ve Finlandiya'nın, bugüne kadar terör örgütleriyle mücadele veren Türkiye'nin taleplerine kulak tıkadığını, görmezden geldiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın devlet ve millet adına net bir tavır ortaya koyduğunu söyleyen Bozdağ, "Eğer, İsveç ve Finlandiya, PKK, FETÖ, DHKP-C, PYD, YPG gibi terör örgütlerine karşı tavır takınmazsa, Türkiye'nin mücadelesine destek vermezse, Türkiye'nin taleplerine göz tıkarsa, silah ambargosunu Türkiye'ye uygulamaktan vazgeçmezse biz de bu konuda onların üyeliğine 'Evet' demeyeceğiz" dedi. Bunun sözde söylenmiş bir laf olmadığını ifade eden Bekir Bozdağ, şu ifadeleri kullandı:
"Somut sonuçlarıyla Türkiye, İsveç ve Finlandiya’dan NATO'nun da güvencesi ile bu konularda adım atmasını, taahhütte bulunmasını, bunun yazılı bir belgeye bağlanmasını ifade etti. Nitekim işte birkaç gün önce Madrid'de bu yazılı bir metne bağlandı. Ortak bir mutabakat metni imzalandı ve bu metinde ilk defa PYD, YPG FETÖ terör örgütleri terör kelimesiyle yan yana alınarak ve bunlara karşı Türkiye'nin mücadelesine destek vereceklerini garanti eden bir metin imzalandı."
Bozdağ, İsveç ve Finlandiya'nın bu örgütlere karşı mücadeleye destek vereceğini garanti ettiğini dile getirdi.
'Samimiyetlerini ölçeceğiz'
Üçlü muhtırada yer alanların takibi için istihbarat, güvenlik örgütlerinin takip edeceği bir mekanizma kurulduğunu hatırlatan Bozdağ, şöyle devam etti:
"Bu mekanizma çerçevesinde İsveç ve Finlandiya, Türkiye'ye verdiği sözleri yerine getiriyor mu, getirmiyor mu, takip edeceğiz. İmza ile süreç bitmedi. Daha bu sürecin tamamlayıcı işlemleri var. Son işlem bitmeden üyelik başvurusu tam anlamıyla gerçekleşmiş olmayacaktır. Adalet Bakanlığı olarak, İsveç'ten iade talebinde bulunduğumuz FETÖ'cü ve PKK'lı teröristle ilgili cevap vermemişlerse cevaplarını isteme, daha önce reddetmişlerse taleplerimizi yeniden gönderme kararı aldık. Aynı şekilde Finlandiya'ya da 6 PKK'lı ve 6 FETÖ'cü terörist ile ilgili de iade taleplerimizi geri gönderme kararı aldık. Bakanlığımız şu anda bunların hazırlıklarını yapmakta, hazırlıklar biter bitmez bu konuda Türkiye isteklerini ileteceklerdir. Onların samimiyetlerini ölçeceğiz. İsveç Adalet Bakanı açıklama yapmış, 'Biz aramızdaki anlaşmaya göre bu konularda karar verdik, mutabakatla ilgisi yok bunun.' diyor. Anlaşmaya göre, bizim hazırladığımız iade taleplerinin hepsi yeterli ve yeterinden fazla iadeyi gerektiren delillerle dolu olduğu halde, anlaşmaya uygun talepte bulunduğumuz halde İsveç ve Finlandiya bizim taleplerimizi reddetmiştir. Şimdi biz diyoruz ki, 'Bu aramızdaki ikili ve uluslararası iade ile ilgili anlaşmalara uygun olduğu halde reddettiğiniz taleplerimizi yeterli deliller olduğuna inanıyoruz, iadeyi gerekli kılacak deliller olduğuna inanıyoruz yeniden gönderiyoruz. Bu mutabakatla da siz artık bunları himaye etmeyeceğinize karar verdiniz. Dün himaye ettiğiniz için aramızdaki anlaşmayı ihlal ettiniz, ona aykırı taleplerimizi reddettiniz.' Şimdi 'Himaye etmeyeceğiz.' diyorsunuz. O zaman aramızdaki ikili ve uluslararası anlaşmaların hükümlerine uyacaksınız, biz de bunu takip edeceğiz."
"FETÖ'nün, PKK'nın ve diğer terör örgütlerinin kuluçka yuvası olan ülkelerin, bunların yavruladığı, çoğaldığı, eğitim gördüğü, finans aldığı, terörist devşirdiği yerler olmaktan da çıkarılması gerekmektedir" diyen Bozdağ, Türkiye'nin bu konuyu yakından takip ederek nihai kararını vereceğini bildirdi.
Türkiye'nin büyük bir başarı elde ettiğinin altını çizen Bozdağ, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Her ne kadar muhalefet partileri bu konuda Türkiye'nin iradesi ortaya çıkınca susmuş, söz söylemekten çekinmiş ise de mutabakat metni imzalandıktan sonra 'Hükümet geri adım attı.' dediler. Baştan meydan okuması yanlıştır niye demediler? Diyemediler, ya netice alırlarsa diye. Şimdi netice aldık, bu sefer bu neticeyi nasıl başarısız gösteririz, nasıl istiskal ederiz diye farklı farklı çarpıtmalara gidiyorlar. Yahu bir kez de bu milletin temsilcilerinin, bu devletin yöneticilerinin, bu milletin ve bu devletin hayrına aldığı karardan dolayı 'Allah razı olsun, doğru yaptınız' deyin."
'Milli ve yerli bir muhalefete Türkiye'nin ihtiyacı var'
Karadeniz'deki doğalgaz rezervine de muhalefetin inanmadığını dile getiren Bozdağ, şunları kaydetti:
Cumhurbaşkanı'mız boruyu indiriyor ve orada müteahhit firma çalışıyor milyarlarca liralık yatırım yapılmış, kazık var, inşaatlar, malzemeler, teknik aletler devasa orada, bir dünya görüyor bunların gözü görmüyor. Maalesef Türkiye'nin hayrına ve yararına olan işlere sevinemeyen bir muhalefeti var bu ülkenin. Yangın başlıyor, söndürülünce 'Keşke söndüremeseydiler.' diye hayıflanıyor. Yangın devam ederken uçaklar, helikopterler tepesinin üstünde uçuyor, etrafındakiler göğe bakıyor, o konuşuyor, 'Helikopter yok, uçak yok.' diye. Ayıptır, günahtır, yazıktır. Bu kadar yanlışlığı milletin gözünün içine baka baka yapıyorlar. Onun için NATO konusunda Türkiye'nin ortaya koyduğu iradeyi takdir etmekten siyaseten daha az zarar görürüz diye maalesef çekindiler. Milli ve yerli bir muhalefete Türkiye'nin ihtiyacı var. Bizim bütçe açığımız var ama ondan daha büyük Türkiye'nin demokratik yerli ve milli bir muhalefet açığı vardır. Bu açık kapatılmış olsa iktidar daha güçlü olur, millet daha güçlü ve daha iyi hizmetleri almış olur."
'Bizim işimiz milletimize eser üreterek hizmet etmektir'
Bakan Bozdağ, daha sonra AK Parti Kütahya İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bozdağ, burada yaptığı lonuşmada, yargının hızlandırılması, adalete güvenin ve yargı hizmetlerinden memnuniyetin artırılmasına yönelik çok sayıda adım attıklarını söyledi.
"Bizim işimiz milletimize eser üreterek hizmet etmektir" diyen Bozdağ, 20 yıldır bunu gerçekleştirdiklerini belirtti.
Türkiye'nin 20 yıldır değiştirilemeyen iktidarının bulunduğunu ifade eden Bozdağ, başarılarının altında Türk milletinin desteğinin yer aldığını kaydetti.
'AK Parti'nin lideri, dünya liderleri sıralamasında en saygın liderlerin başında gelmektedir'
Bakan Bozdağ, şöyle devam etti:
"AK Parti'nin lideri, dünya liderleri sıralamasında en saygın liderlerin başında gelmektedir. Türkiye'de de liderler arası değerlendirme yapıldığında, masaya baktığınızda 6 lider bir araya geliyor, yedincileri de masanın altında mı, üstünde mi belli değil, hepimiz bir Tayyip Erdoğan etmeyiz ancak bir araya gelirsek onun özgül ağırlığını tartabiliriz gibi bir yaklaşım var. Onlar da Tayyip Bey ile yarışırlarsa onu yenemeyeceklerini, alt edemeyeceklerini görüyorlar. Altımız bir olursak ancak bir Tayyip Erdoğan ederiz edasıyla masanın etrafında toplanmış bulunmaktadırlar. Altınız değil topunuz bir olsanız Tayyip Erdoğan'ı geçemeyeceksiniz, Tayyip Erdoğan'ı yenemeyeceksiniz."
Hak yoldan ve halkın yolundan ayrılmadan, istikametlerini bozmadan millete, devlete hizmet etmeyi sürdüreceklerini vurgulayan Bakan Bozdağ, Türkiye'nin 20 yılda büyük değişimler yaşadığını söyledi.
Türkiye'nin dağının, taşının şantiyeye döndüğünü aktaran Bozdağ, AK Parti'nin milleti eserleriyle selamladığını belirtti.
Sağlıkta, eğitim alanında ve ulaşım konusunda yapılanları anlatan Bakan Bozdağ, "2002'den önce bir kalp ameliyatı olmak için esnaf dükkanını, çiftçi traktörünü, hayvanını satar yine de ameliyata gücü yetmezdi. Şimdi bir kuruş para isteyen var mı? Bu Kılıçdaroğlu'ndan devraldık biz SSK'yı" diye konuştu.
'Umut tacirliği yapıyorlar'
Adalet Bakanı Bozdağ, dünün sorunlarının bugünün Türkiye'sinde konuşulmadığını söyledi.
Başörtüsü yasağını AK Parti'nin kaldırdığını dile getiren Bakan Bozdağ, 2008'de AK Parti'ye açılan kapatma davasındaki süreci anlattı. Bekir Bozdağ, yasakları kaldıran, haklar ve eserler konusunda Türkiye'nin önünü açan adımlara imza attıklarına işaret etti.
Türkiye'nin IMF'nin kayyumluğu altında yönetilmesine son verdiklerinin altını çizen Bakan Bozdağ, ekonomide de büyük değişimlerin yaşandığını söyledi.
'Bugün Türkiye'nin kaptanı dünyanın en iyi kaptanıdır'
Adalet Bakanı Bozdağ, şunları kaydetti:
"Şu anda bir sıkıntı var. Geçmişte de oldu. Gemidesiniz, rüzgar esti gemi sallandı, kasırga oldu gemi sallandı. Gemi yürüyor ama geminin kaptanı işin başında. Biliyoruz ki usta bir kaptan. Nice fırtınadan, kasırgadan gemiyi her defasında kurtarmış bir kaptan var. Bugün Türkiye'nin kaptanı dünyanın en iyi kaptanıdır. Türkiye gemisini yine en güvenli şekilde sahile, selamete ulaştıracak bu kaptandır. Bugün her parti konuşuyor, geleceğe dair bir şey söylemiyorlar. 'Cek', 'cak' edebiyatı yapıyorlar. Nasıl yapacağını söylemiyor? Nasıl yapacağını söylerse halk vicdan terazisinde tartacak, 'Böyle olmaz' diyecek. Umut tacirliği yapıyorlar. Bugüne kadar bu millete verdikleri herhangi bir ümit yok, geleceğe dair verecekleri umut da yok. Yeni sözleri de yok. Hep eskiye dönerek geleceği inşa edeceklerini söylüyorlar."
Türkiye'nin yerli ve güçlü muhalefet açığı bulunduğunu söyleyen Bekir Bozdağ, "Bu açığı 6'sı değil 7'si bir araya gelse bu kafayla kapatamazlar. Dünün türküsünü çağırarak dünün güneşiyle yarının gençlerini, insanlarını ısıtamayacaklarını hala anlamış değiller" dedi.
Bozdağ, Türkiye'yi geri götürmek isteyenlere Cumhur İttifakı'nın "Dur" diyeceğini, emin adımlarla geleceğe yürümeye kimsenin engel olamayacağını sözlerine ekledi.
Bakan Bozdağ, konuşmasının ardından AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, AK Parti İl Başkanı Mustafa Önsay ve partililerle görüştü.