https://tr.sputniknews.com/20220702/bozdag-altiniz-degil-topunuz-bir-olsaniz-tayyip-erdogani-gecemeyeceksiniz-1058226696.html

Bakan Bozdağ: Altınız değil topunuz bir olsanız Tayyip Erdoğan'ı geçemeyeceksiniz

Bakan Bozdağ: Altınız değil topunuz bir olsanız Tayyip Erdoğan'ı geçemeyeceksiniz

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Altımız bir olursak ancak bir Tayyip Erdoğan ederiz edasıyla masanın etrafında toplanmış bulunmaktadırlar. Altınız değil topunuz... 02.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-02T04:21+0300

2022-07-02T04:21+0300

2022-07-02T04:35+0300

türkiye

nato zirvesi

isveç

finlandiya

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Çeşitli etkinliklere katılmak üzere Kütahya'ya ziyarette bulunan Bakan Bozdağ, Adalet Sarayı'nın Temel Atma Töreni'nde yaptığı açıklamada, NATO Zirvesi'nde Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan üçlü muhtırayı hatırlattı.'Türkiye'nin hak ve hukukunu koruyan onurlu bir tavır ortaya koyduk'NATO Zirvesi'nde önemli gelişmelerin yaşandığını ifade eden Bozdağ, Türkiye Cumhuriyeti'nin, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusu yapması üzerine Türkiye'nin hak ve hukukunu koruyan onurlu bir tavır ortaya koyduğunu vurguladı.Bozdağ, "Güvenlik kaygılarımız var" diyerek NATO'ya üye olmak isteyen İsveç ve Finlandiya'nın, bugüne kadar terör örgütleriyle mücadele veren Türkiye'nin taleplerine kulak tıkadığını, görmezden geldiğini belirtti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın devlet ve millet adına net bir tavır ortaya koyduğunu söyleyen Bozdağ, "Eğer, İsveç ve Finlandiya, PKK, FETÖ, DHKP-C, PYD, YPG gibi terör örgütlerine karşı tavır takınmazsa, Türkiye'nin mücadelesine destek vermezse, Türkiye'nin taleplerine göz tıkarsa, silah ambargosunu Türkiye'ye uygulamaktan vazgeçmezse biz de bu konuda onların üyeliğine 'Evet' demeyeceğiz" dedi. Bunun sözde söylenmiş bir laf olmadığını ifade eden Bekir Bozdağ, şu ifadeleri kullandı:Bozdağ, İsveç ve Finlandiya'nın bu örgütlere karşı mücadeleye destek vereceğini garanti ettiğini dile getirdi.'Samimiyetlerini ölçeceğiz'Üçlü muhtırada yer alanların takibi için istihbarat, güvenlik örgütlerinin takip edeceği bir mekanizma kurulduğunu hatırlatan Bozdağ, şöyle devam etti:"FETÖ'nün, PKK'nın ve diğer terör örgütlerinin kuluçka yuvası olan ülkelerin, bunların yavruladığı, çoğaldığı, eğitim gördüğü, finans aldığı, terörist devşirdiği yerler olmaktan da çıkarılması gerekmektedir" diyen Bozdağ, Türkiye'nin bu konuyu yakından takip ederek nihai kararını vereceğini bildirdi.Türkiye'nin büyük bir başarı elde ettiğinin altını çizen Bozdağ, konuşmasını şöyle sürdürdü:'Milli ve yerli bir muhalefete Türkiye'nin ihtiyacı var'Karadeniz'deki doğalgaz rezervine de muhalefetin inanmadığını dile getiren Bozdağ, şunları kaydetti:'Bizim işimiz milletimize eser üreterek hizmet etmektir'Bakan Bozdağ, daha sonra AK Parti Kütahya İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bozdağ, burada yaptığı lonuşmada, yargının hızlandırılması, adalete güvenin ve yargı hizmetlerinden memnuniyetin artırılmasına yönelik çok sayıda adım attıklarını söyledi."Bizim işimiz milletimize eser üreterek hizmet etmektir" diyen Bozdağ, 20 yıldır bunu gerçekleştirdiklerini belirtti.Türkiye'nin 20 yıldır değiştirilemeyen iktidarının bulunduğunu ifade eden Bozdağ, başarılarının altında Türk milletinin desteğinin yer aldığını kaydetti.'AK Parti'nin lideri, dünya liderleri sıralamasında en saygın liderlerin başında gelmektedir'Bakan Bozdağ, şöyle devam etti:Hak yoldan ve halkın yolundan ayrılmadan, istikametlerini bozmadan millete, devlete hizmet etmeyi sürdüreceklerini vurgulayan Bakan Bozdağ, Türkiye'nin 20 yılda büyük değişimler yaşadığını söyledi.Türkiye'nin dağının, taşının şantiyeye döndüğünü aktaran Bozdağ, AK Parti'nin milleti eserleriyle selamladığını belirtti.Sağlıkta, eğitim alanında ve ulaşım konusunda yapılanları anlatan Bakan Bozdağ, "2002'den önce bir kalp ameliyatı olmak için esnaf dükkanını, çiftçi traktörünü, hayvanını satar yine de ameliyata gücü yetmezdi. Şimdi bir kuruş para isteyen var mı? Bu Kılıçdaroğlu'ndan devraldık biz SSK'yı" diye konuştu.'Umut tacirliği yapıyorlar'Adalet Bakanı Bozdağ, dünün sorunlarının bugünün Türkiye'sinde konuşulmadığını söyledi.Başörtüsü yasağını AK Parti'nin kaldırdığını dile getiren Bakan Bozdağ, 2008'de AK Parti'ye açılan kapatma davasındaki süreci anlattı. Bekir Bozdağ, yasakları kaldıran, haklar ve eserler konusunda Türkiye'nin önünü açan adımlara imza attıklarına işaret etti.Türkiye'nin IMF'nin kayyumluğu altında yönetilmesine son verdiklerinin altını çizen Bakan Bozdağ, ekonomide de büyük değişimlerin yaşandığını söyledi.'Bugün Türkiye'nin kaptanı dünyanın en iyi kaptanıdır'Adalet Bakanı Bozdağ, şunları kaydetti:Türkiye'nin yerli ve güçlü muhalefet açığı bulunduğunu söyleyen Bekir Bozdağ, "Bu açığı 6'sı değil 7'si bir araya gelse bu kafayla kapatamazlar. Dünün türküsünü çağırarak dünün güneşiyle yarının gençlerini, insanlarını ısıtamayacaklarını hala anlamış değiller" dedi.Bozdağ, Türkiye'yi geri götürmek isteyenlere Cumhur İttifakı'nın "Dur" diyeceğini, emin adımlarla geleceğe yürümeye kimsenin engel olamayacağını sözlerine ekledi.Bakan Bozdağ, konuşmasının ardından AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, AK Parti İl Başkanı Mustafa Önsay ve partililerle görüştü.

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nato zirvesi, isveç, finlandiya