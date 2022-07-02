CANLI | Ukrayna: Batılı ülkelerden 1 ila 3 ay içinde yeni bir askeri yardım bekliyoruz

NATO: Rusya'dan Moldova'ya yönelik askeri tehditler gözlemlemiyoruz

NATO Genel Sekreter Yardımcısı Mircea Geoana, Rusya'dan Moldova'ya yönelik askeri tehditler gözlemlemediklerini dile getirdi. Katıldığı televizyon programında, Ukrayna krizi bağlamında Moldova'nın akıbetinin ne olacağı sorusuna yanıt veren Geoana, "Bugün (Rusya tarafından) kaygı yaratabilecek türden askeri nitelikte unsurlar gözlemlemiyoruz, bundan çok eminiz, Moldova konusunda herhangi bir korkumuz yok" dedi.

Geoana, "NATO, herhangi bir yükümlülük olmaksızın bölgesel düzeyde belirli bir istikrar sağlayıcı rol oynamaya devam edecek" ifadelerini kullandı.