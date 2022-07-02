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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220702/canli--polonya-disislerinden-belarusa-seyahat-uyarisi-1058232351.html
CANLI | Ukrayna: Batılı ülkelerden 1 ila 3 ay içinde yeni bir askeri yardım bekliyoruz
CANLI | Ukrayna: Batılı ülkelerden 1 ila 3 ay içinde yeni bir askeri yardım bekliyoruz
Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Pavel Yablonsky, ülke vatandaşlarına Belarus'a seyahat etmekten kaçınmaları tavsiyesinde bulundu. Ukrayna Devlet Başkanlığı... 02.07.2022, Sputnik Türkiye
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rusya
ukrayna
askeri operasyon
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avrupa birliği
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Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye

CANLI | Ukrayna: Batılı ülkelerden 1 ila 3 ay içinde yeni bir askeri yardım bekliyoruz

16:50 02.07.2022 (güncellendi: 17:36 02.07.2022)
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Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Pavel Yablonsky, ülke vatandaşlarına Belarus'a seyahat etmekten kaçınmaları tavsiyesinde bulundu. Ukrayna Devlet Başkanlığı İdaresi Danışmanı Mihail Podolyak, Batılı ülkelerden 1 ila 3 ay içinde yeni bir askeri yardımın gelmesini beklediklerini belirtti.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batı ülkelerinin Moskova'yı hedef alan eylemleri devam ediyor.
Çeçenistan lideri Ramzan Kadırov, Lisiçansk'ın Rusya ve Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) müttefik kuvvetleri tarafından tamamen kuşatıldığını duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava savunma sistemlerinin Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait bir Mig-29 savaş uçağını düşürdüğünü duyurdu.
Sınır Tanımayan Gazteciler, Kiev'in Ukrayna'daki olayların objektif olarak yayınlanmasına müdahale ettiğini bildirdi.
Rusya - Ukrayna - Askeri Operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2022
Ukrayna krizi
CANLI | Rusya, Ukrayna ordusunun mevzilerini imha eden tankın görüntülerini yayınladı
10:15
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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17:55 02.07.2022
Polonya: İkinci Dünya Savaşı'nda işlediği suçlar konusunda Almanya'dan tazminat talebimizden vazgeçmeyeceğiz
Polonya Başbakan Yardımcısı ve iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi'nin (PiS) lideri Jaroslaw Kaczynski, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyasının işlediği suçlardan ötürü Berlin'den tazminat taleplerinde geri adım atmayacaklarını söyledi.
Ülkenin Bialystok kentinde seçmenlerle bir araya gelen Kaczynski, "Bazıları, Almanya'dan tazminat talep ettiğimizi söylediğimizde bunun yanlış olduğunu iddia ediyorlar. Açıkçası eğer başkalarına ödedilerse neden bize de ödemesinler? Bizi kötü yapan ne?" ifadelerini kullandı. Başbakan Yardımcısı, "Geri adım atamayız, yumuşak başlı olamayız, bunun sonu her zaman kötü biter. Çıkarlarımızı sağlam bir şekilde savunmalıyız" dedi.
17:23 02.07.2022
Ukrayna: Batılı ülkelerden 1 ila 3 ay içinde yeni bir askeri yardım bekliyoruz
Ukrayna Devlet Başkanlığı İdaresi Danışmanı Mihail Podolyak, Batılı ülkelerden 1 ila 3 ay içinde yeni bir askeri yardımın gelmesini beklediklerini belirtti.
Ukrayna 24 kanalına röportaj veren Podolyak, yaptığı açıklamada, "Birinci bileşen bürokrasi. Belirli sayıda belge imzalamanız gerekiyor, özellikle silahları nasıl kullanacağımız, nasıl alacağımız, nereye teslim edeceğimizle ilgili" dedi.
Podolyak, "Bir başka sorun da bu silahların depolardaki miktarı. Bunların dolması gerekiyor çünkü kimse Rusya kadar para tasarrufta bulunmadı" diye konuştu.
17:06 02.07.2022
NATO: Rusya'dan Moldova'ya yönelik askeri tehditler gözlemlemiyoruz
NATO Genel Sekreter Yardımcısı Mircea Geoana, Rusya'dan Moldova'ya yönelik askeri tehditler gözlemlemediklerini dile getirdi. Katıldığı televizyon programında, Ukrayna krizi bağlamında Moldova'nın akıbetinin ne olacağı sorusuna yanıt veren Geoana, "Bugün (Rusya tarafından) kaygı yaratabilecek türden askeri nitelikte unsurlar gözlemlemiyoruz, bundan çok eminiz, Moldova konusunda herhangi bir korkumuz yok" dedi.
Geoana, "NATO, herhangi bir yükümlülük olmaksızın bölgesel düzeyde belirli bir istikrar sağlayıcı rol oynamaya devam edecek" ifadelerini kullandı.
17:01 02.07.2022
Medvedev: Avrupalıların Ukraynalılarla ‘fırtınalı aşkı’ sona eriyor
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Avrupalılar ve Ukraynalılar arasındaki ‘fırtınalı aşkın’ artık sona erdiğini belirtti.
Medevedev, “Görünüşe göre Avrupalılar ve Ukraynalılar arasındaki fırtınalı aşk sona eriyor. Artık onları istemiyorlar, onlardan bıkmış durumdalar. Öfkeli Polonyalılar çılgın milliyetçiliklerini hatırladılar. Ülkelerine yerleşen yaklaşık 4 milyon Ukraynalıya Polonya'da bulunduklarını haykırıyorlar. Kiev ile aşk oyunlarına giren diğer Avrupa ülkelerinde de benzer süreçler yaşanıyor. Böyle olacağı belliydi” ifadelerini kullandı.
Medvedev, Ukraynalı nefretine sadece bir adım olduğuna vurgu yaparak, "Solan duygular, gelecekte uzun ve eşit olmayan bir evlilik vaadiyle yeniden yeşertilemez" değerlendirmesini yaptı.
16:48 02.07.2022
Polonya Dışişleri'nden Belarus'a seyahat uyarısı
Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Pavel Yablonsky, ülke vatandaşlarına Belarus'a seyahat etmekten kaçınmaları tavsiyesinde bulundu.
PAP ajansının aktardığına göre Yablonsky, yaptığı açıklamada, Belarus'un Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonunu aktif olarak desteklediğini ve ülkede 'çok sayıda siyasi tutuklunun bulunduğunu' belirterek, "Çok dikkatli olmanızı ve Belarus'a seyahat etmekten kaçınmanızı tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Yetkili, "Belarus makamları, Ukrayna ve Polonya'ya karşı istikrarlı bir biçimde hasmane bir tutum sergiliyor. Polonya'yı düşman olarak gören bir ülkenin topraklarında bulunma riskini göze almak isteyenler varsa riskin çok ciddi olduğunu anlamalı" diye konuştu.
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