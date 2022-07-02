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CANLI | Rusya, Ukrayna ordusunun mevzilerini imha eden tankın görüntülerini yayınladı
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220702/canli--rusya-ukrayna-ordusunun-mevzilerini-imha-eden-tankin-goruntulerini-yayinladi-1058229341.html
CANLI | Rusya, Ukrayna ordusunun mevzilerini imha eden tankın görüntülerini yayınladı
CANLI | Rusya, Ukrayna ordusunun mevzilerini imha eden tankın görüntülerini yayınladı
Rusya Savunma Bakanlığı, T-80BV tankı ve BTR-82A zırhlı personel aracının Ukrayna birliklerinin mevzilerine yönelik saldırısının görüntülerini yayınladı. 02.07.2022, Sputnik Türkiye
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ukrayna krizi
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ukrayna
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Rusya - Ukrayna - Askeri Operasyon - Sputnik Türkiye

CANLI | Rusya, Ukrayna ordusunun mevzilerini imha eden tankın görüntülerini yayınladı

10:15 02.07.2022
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Rusya Savunma Bakanlığı, T-80BV tankı ve BTR-82A zırhlı personel aracının Ukrayna birliklerinin mevzilerine yönelik saldırısının görüntülerini yayınladı.
Görüntülerde T-80BV tankının hareket halindeyken Ukrayna birliklerinin mevzilerine ateş ettiği, ardından 30 mm’lik mermiler atan BTR-82A zırhlı personel aracının onun yerini aldığı görülüyor.
Savunma Bakanlığı, deniz piyadelerinin T-80BV tankları ve BTR-82A zırhlı personel aracı mürettebatının, Ukrayna birliklerinin ve aşırı milliyetçi taburların atış noktalarını ve güçlendirilmiş mevzilerini imha etme görevlerini yerine getirdiğini açıkladı.
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10:17 02.07.2022
Rusya Savunma Bakanlığı, T-80BV tankı ve BTR-82A zırhlı personel aracının Ukrayna birliklerinin mevzilerine yönelik saldırısının görüntülerini yayınladı.
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