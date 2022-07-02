CANLI | Rusya, Ukrayna ordusunun mevzilerini imha eden tankın görüntülerini yayınladı

Rusya Savunma Bakanlığı, T-80BV tankı ve BTR-82A zırhlı personel aracının Ukrayna birliklerinin mevzilerine yönelik saldırısının görüntülerini yayınladı.
Görüntülerde T-80BV tankının hareket halindeyken Ukrayna birliklerinin mevzilerine ateş ettiği, ardından 30 mm’lik mermiler atan BTR-82A zırhlı personel aracının onun yerini aldığı görülüyor.
Savunma Bakanlığı, deniz piyadelerinin T-80BV tankları ve BTR-82A zırhlı personel aracı mürettebatının, Ukrayna birliklerinin ve aşırı milliyetçi taburların atış noktalarını ve güçlendirilmiş mevzilerini imha etme görevlerini yerine getirdiğini açıkladı.
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10:17 02.07.2022
Rusya Savunma Bakanlığı, T-80BV tankı ve BTR-82A zırhlı personel aracının Ukrayna birliklerinin mevzilerine yönelik saldırısının görüntülerini yayınladı.