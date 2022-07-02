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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bursa programı iptal edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bursa programı iptal edildi
Bursa'da bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yapılması planlanan miting programı değişti. Erdoğan'ın yerine açılış konuşmalarını Binali Yıldırım... 02.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-02T13:13+0300
2022-07-02T13:13+0300
politika
recep tayyip erdoğan
bursa
binali yıldırım
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Bursa'da bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılması planlanan miting programının, 'ani' bir program değişikliğiyle iler bir tarihe alındığı duyuruldu. Değişiklik sonrası Binali Yıldırım'ın açılışları yapacağı belirtildi.AK Parti Bursa Teşkilatı sosyal medyadan yaptığı bunu şu şekilde duyurdu: "Bursa Büyükşehir Belediyemiz tarafından hizmete açılacak T2 Tramvay Hattı’nın ilk sürüşü Kent Meydanı’nda saat 14.00’te Genel Başkanvekilimiz Sayın Binali Yıldırım’ın teşrifleriyle gerçekleştirilecektir."AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan da konuyla ilgili sosyal medyasından şu paylaşımı yaptı:"Değerli Hemşehrilerim; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilecek Bursa Mitingi, Özel ve Kamu Kurumlarımızın açılış törenleri Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Bursa Büyükşehir Belediyemiz tarafından hizmete açılacak T2 Tramvay Hattı’nın ilk sürüşü Kent Meydanı’nda saat 14.00’te Genel Başkanvekilimiz Sn. Binali Yıldırım’ın teşrifleriyle gerçekleştirilecektir. "
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recep tayyip erdoğan, bursa, binali yıldırım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bursa programı iptal edildi

13:13 02.07.2022
© AACumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2022
© AA
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Bursa'da bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yapılması planlanan miting programı değişti. Erdoğan'ın yerine açılış konuşmalarını Binali Yıldırım yapacak.
Bursa'da bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılması planlanan miting programının, 'ani' bir program değişikliğiyle iler bir tarihe alındığı duyuruldu. Değişiklik sonrası Binali Yıldırım'ın açılışları yapacağı belirtildi.
AK Parti Bursa Teşkilatı sosyal medyadan yaptığı bunu şu şekilde duyurdu: "Bursa Büyükşehir Belediyemiz tarafından hizmete açılacak T2 Tramvay Hattı’nın ilk sürüşü Kent Meydanı’nda saat 14.00’te Genel Başkanvekilimiz Sayın Binali Yıldırım’ın teşrifleriyle gerçekleştirilecektir."

AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan da konuyla ilgili sosyal medyasından şu paylaşımı yaptı:

"Değerli Hemşehrilerim; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilecek Bursa Mitingi, Özel ve Kamu Kurumlarımızın açılış törenleri Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Bursa Büyükşehir Belediyemiz tarafından hizmete açılacak T2 Tramvay Hattı’nın ilk sürüşü Kent Meydanı’nda saat 14.00’te Genel Başkanvekilimiz Sn. Binali Yıldırım’ın teşrifleriyle gerçekleştirilecektir. "
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