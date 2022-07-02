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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD'li Senatör Graham ile görüştü
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD'li Senatör Graham ile görüştü
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'li Senatör Lindsay Graham ile Mabeyn Köşkü'nde görüşme gerçekleştirdi. 02.07.2022, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü'nden yapılan açıklamaya göre, görüşmede 'ikili siyasi ve ekonomik ilişkiler, terörle mücadele, savunma sanayii alanındaki işbirliği konuları, Ukrayna krizi, Karadeniz tahıl sevkiyatı, Suriye, Ege-Akdeniz ve diğer bölgesel konular' ele alındı.Görüşmenin başında Madrid'deki NATO Zirvesi ve kabul edilen Yeni Stratejik Konsept değerlendirildi. Zirve marjında iki ülke liderinin olumlu bir havada gerçekleştirdikleri görüşmeden duyulan memnuniyet dile getirildi.Türkiye-ABD ilişkilerinin karşılıklı saygı ve anlayış temelinde, ortak ve stratejik çıkarların esas alındığı bir zeminde ilerlemesi gerektiği ifade edildi. Savunma sanayii alanında iş birliğinin ve F-16 konusunda ilerleme sağlanmasının iki ülkenin çıkarlarına hizmet edeceği belirtildi.Karadeniz üzerinden tahıl sevkiyatı için güvenli bir koridorun oluşturulması hususunda Türkiye’nin çabalarının takdirle karşılandığı ifade edilen görüşmede, bu sevkiyatın başarıyla gerçekleşmesinin küresel gıda güvenliği açısından stratejik önem taşıdığına vurgu yapıldı. 'Ege ve Akdeniz konularında uluslararası toplumun Türkiye'nin meşru haklarına saygı göstermesi gerektiğinin' altı çizilirken, 'Türkiye'nin ulusal güvenliğini, Suriye’nin toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini tehdit eden PKK/YPG ve IŞİD dahil tüm terör örgütlerine karşı ayrım yapmaksızın kararlılıkla mücadele edilmesi' gerektiği kaydedildi.
https://tr.sputniknews.com/20220702/yunan-politikaci-marias-turkiye-saldirirsa-finlandiya-ve-isvec-yardimimiza-kosmayacak-1058235231.html
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ibrahim kalın, lindsey graham, nato, abd, türkiye, ukrayna

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD'li Senatör Graham ile görüştü

21:03 02.07.2022 (güncellendi: 21:04 02.07.2022)
© AACumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2022
© AA
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'li Senatör Lindsay Graham ile Mabeyn Köşkü'nde görüşme gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü'nden yapılan açıklamaya göre, görüşmede 'ikili siyasi ve ekonomik ilişkiler, terörle mücadele, savunma sanayii alanındaki işbirliği konuları, Ukrayna krizi, Karadeniz tahıl sevkiyatı, Suriye, Ege-Akdeniz ve diğer bölgesel konular' ele alındı.
Görüşmenin başında Madrid'deki NATO Zirvesi ve kabul edilen Yeni Stratejik Konsept değerlendirildi. Zirve marjında iki ülke liderinin olumlu bir havada gerçekleştirdikleri görüşmeden duyulan memnuniyet dile getirildi.
Türkiye-ABD ilişkilerinin karşılıklı saygı ve anlayış temelinde, ortak ve stratejik çıkarların esas alındığı bir zeminde ilerlemesi gerektiği ifade edildi. Savunma sanayii alanında iş birliğinin ve F-16 konusunda ilerleme sağlanmasının iki ülkenin çıkarlarına hizmet edeceği belirtildi.
Karadeniz üzerinden tahıl sevkiyatı için güvenli bir koridorun oluşturulması hususunda Türkiye’nin çabalarının takdirle karşılandığı ifade edilen görüşmede, bu sevkiyatın başarıyla gerçekleşmesinin küresel gıda güvenliği açısından stratejik önem taşıdığına vurgu yapıldı.
'Ege ve Akdeniz konularında uluslararası toplumun Türkiye'nin meşru haklarına saygı göstermesi gerektiğinin' altı çizilirken, 'Türkiye'nin ulusal güvenliğini, Suriye’nin toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini tehdit eden PKK/YPG ve IŞİD dahil tüm terör örgütlerine karşı ayrım yapmaksızın kararlılıkla mücadele edilmesi' gerektiği kaydedildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdelena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg dörtlü görüşmede bir araya geldi. NATO Zirvesi'nin düzenlendiği Madrid'deki IFEMA Fuar Merkezi'ndeki görüşme sonrasında Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik süreçleri hakkında üçlü memorandum imzalandı. Görüşmeye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2022
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