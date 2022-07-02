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Denizcilik ve Kabotaj Bayramı için köprüler mavi renkle aydınlatıldı
Denizcilik ve Kabotaj Bayramı için köprüler mavi renkle aydınlatıldı
İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla mavi renkle aydınlatıldı. 02.07.2022, Sputnik Türkiye
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2022-07-02T01:53+0300
türkiye
denizcilik ve kabotaj bayramı
istanbul
osmangazi köprüsü
fatih sultan mehmet
yavuz sultan selim
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Denizcilik ve Kabotaj Bayramı ülke genelinde düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.Önemli günlerde renk ve ışık gösterilerine sahne olan İstanbul'un simge noktalarından Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri de akşam saatlerinde mavi renkle aydınlatıldı.Aydınlatmanın sabah saatlerine kadar süreceği belirtildi.
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denizcilik ve kabotaj bayramı , istanbul, osmangazi köprüsü, fatih sultan mehmet, yavuz sultan selim

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı için köprüler mavi renkle aydınlatıldı

01:44 02.07.2022 (güncellendi: 01:53 02.07.2022)
© İHA / ABDULKADİR ATMACAN - ABDULLAH ALTUNBAŞ-Denizcilik ve Kabotaj Bayramı için köprüler mavi renge büründü
Denizcilik ve Kabotaj Bayramı için köprüler mavi renge büründü - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2022
© İHA / ABDULKADİR ATMACAN - ABDULLAH ALTUNBAŞ-
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İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla mavi renkle aydınlatıldı.
Denizcilik ve Kabotaj Bayramı ülke genelinde düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Önemli günlerde renk ve ışık gösterilerine sahne olan İstanbul'un simge noktalarından Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri de akşam saatlerinde mavi renkle aydınlatıldı.
Aydınlatmanın sabah saatlerine kadar süreceği belirtildi.
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