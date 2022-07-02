https://tr.sputniknews.com/20220702/denizcilik-ve-kabotaj-bayrami-icin-kopruler-mavi-renkle-aydinlatildi-1058223459.html

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı için köprüler mavi renkle aydınlatıldı

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı için köprüler mavi renkle aydınlatıldı

İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla mavi renkle aydınlatıldı. 02.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-02T01:44+0300

2022-07-02T01:44+0300

2022-07-02T01:53+0300

türkiye

denizcilik ve kabotaj bayramı

istanbul

osmangazi köprüsü

fatih sultan mehmet

yavuz sultan selim

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Denizcilik ve Kabotaj Bayramı ülke genelinde düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.Önemli günlerde renk ve ışık gösterilerine sahne olan İstanbul'un simge noktalarından Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri de akşam saatlerinde mavi renkle aydınlatıldı.Aydınlatmanın sabah saatlerine kadar süreceği belirtildi.

türkiye

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denizcilik ve kabotaj bayramı , istanbul, osmangazi köprüsü, fatih sultan mehmet, yavuz sultan selim