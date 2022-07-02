https://tr.sputniknews.com/20220702/denizcilik-ve-kabotaj-bayrami-icin-kopruler-mavi-renkle-aydinlatildi-1058223459.html
Denizcilik ve Kabotaj Bayramı için köprüler mavi renkle aydınlatıldı
Denizcilik ve Kabotaj Bayramı için köprüler mavi renkle aydınlatıldı
İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla mavi renkle aydınlatıldı. 02.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-02T01:44+0300
2022-07-02T01:44+0300
2022-07-02T01:53+0300
türkiye
denizcilik ve kabotaj bayramı
istanbul
osmangazi köprüsü
fatih sultan mehmet
yavuz sultan selim
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Denizcilik ve Kabotaj Bayramı ülke genelinde düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.Önemli günlerde renk ve ışık gösterilerine sahne olan İstanbul'un simge noktalarından Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri de akşam saatlerinde mavi renkle aydınlatıldı.Aydınlatmanın sabah saatlerine kadar süreceği belirtildi.
türkiye
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denizcilik ve kabotaj bayramı , istanbul, osmangazi köprüsü, fatih sultan mehmet, yavuz sultan selim
Denizcilik ve Kabotaj Bayramı için köprüler mavi renkle aydınlatıldı
01:44 02.07.2022 (güncellendi: 01:53 02.07.2022) Abone ol
İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla mavi renkle aydınlatıldı.
Denizcilik ve Kabotaj Bayramı ülke genelinde düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Önemli günlerde renk ve ışık gösterilerine sahne olan İstanbul'un simge noktalarından Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri de akşam saatlerinde mavi renkle aydınlatıldı.
Aydınlatmanın sabah saatlerine kadar süreceği belirtildi.