https://tr.sputniknews.com/20220702/diyarbakirda-yoldan-gecen-otomobile-ates-acti-bir-kadin-basindan-vurularak-yaralandi-1058220112.html
Diyarbakır'da yoldan geçen otomobile ateş açtı: Bir kadın başından vurularak yaralandı
Diyarbakır'da yoldan geçen otomobile ateş açtı: Bir kadın başından vurularak yaralandı
Diyarbakır'da, içerisinde 3'ü kadın 5 kişinin bulunduğu otomobile, sokakta geçtiği sırada, bir şüpheli tarafından ateş açıldı. Olay anında otomobilde bulunan... 02.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-02T00:06+0300
2022-07-02T00:06+0300
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türkiye
diyarbakır
kadın
ateş
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Diyarbakır'da içerisinde 5 kişinin bulunduğu otomobile, sokaktan geçtiği sırada bir şüpheli tarafından tabancayla ateş açıldı. Şüphelinin otomobile ateş açması sonucu 26 yaşındaki K.K. başından vurularak yaralanırken, olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.DHA'nın haberine göre, içerisinde 3'ü kadın 5 kişinin bulunduğu otomobil bir sokağa girdi. Bu sırada oyun makinesi önünde duran bir kişi, otomobile eliyle işaret etti. Şüpheli, sürücünün devam etmesi üzerine üzerinde bulundurduğu tabanca ile otomobile doğru ateş etti. Sürücünün hızla ilerlediği sokakta ateş eden şüpheli koşmaya başladı. Bu sırada bir kişi de silahla bina içerisinden çıkarak koştu.Otomobildekiler yaklaşık bir kilometre sonra K.K'nın vurulduğunu fark etti. Daha sonra duran otomobilden inenler, yardım çığlıkları attı. Çevredekilerin yardım ettiği yaralı kadın, yoldan geçen başka bir otomobille Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Cadde üzerinde toplananlar ile yaşanan kargaşa ise güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, olay yerinde yaptığı incelemede sokak içerisinde boş kovanlar buldu. Ekipler, oyun makinesinde parmak izi çalışması yaptı.Güvenlik kamerasına yansıyan olayda polis, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatırken, başına mermi isabet eden K.K'nın ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
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diyarbakır, kadın, ateş
Diyarbakır'da yoldan geçen otomobile ateş açtı: Bir kadın başından vurularak yaralandı
00:06 02.07.2022 (güncellendi: 00:08 02.07.2022) Abone ol
Diyarbakır'da, içerisinde 3'ü kadın 5 kişinin bulunduğu otomobile, sokakta geçtiği sırada, bir şüpheli tarafından ateş açıldı. Olay anında otomobilde bulunan K.K. adlı kadın başından yaralandı.
Diyarbakır'da içerisinde 5 kişinin bulunduğu otomobile, sokaktan geçtiği sırada bir şüpheli tarafından tabancayla ateş açıldı. Şüphelinin otomobile ateş açması sonucu 26 yaşındaki K.K. başından vurularak yaralanırken, olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
DHA'nın haberine göre, içerisinde 3'ü kadın 5 kişinin bulunduğu otomobil bir sokağa girdi. Bu sırada oyun makinesi önünde duran bir kişi, otomobile eliyle işaret etti. Şüpheli, sürücünün devam etmesi üzerine üzerinde bulundurduğu tabanca ile otomobile doğru ateş etti. Sürücünün hızla ilerlediği sokakta ateş eden şüpheli koşmaya başladı. Bu sırada bir kişi de silahla bina içerisinden çıkarak koştu.
Otomobildekiler yaklaşık bir kilometre sonra K.K'nın vurulduğunu fark etti. Daha sonra duran otomobilden inenler, yardım çığlıkları attı. Çevredekilerin yardım ettiği yaralı kadın, yoldan geçen başka bir otomobille Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Cadde üzerinde toplananlar ile yaşanan kargaşa ise güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, olay yerinde yaptığı incelemede sokak içerisinde boş kovanlar buldu. Ekipler, oyun makinesinde parmak izi çalışması yaptı.
Güvenlik kamerasına yansıyan olayda polis, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatırken, başına mermi isabet eden K.K'nın ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.