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https://tr.sputniknews.com/20220702/ekilmeyen-tarlayi-devlet-kiralayacak-1058228327.html
Ekilmeyen tarlayı devlet kiralayacak
Ekilmeyen tarlayı devlet kiralayacak
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin katıldığı bir toplantıda boş tarlalar konusunda açıkladığı karar göre; ekilmemiş araziler dikkatle izlenecek, 1 yıl... 02.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-02T07:58+0300
2022-07-02T07:58+0300
ekonomi
vahit kirişci
tarla
kiralama
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Düzenleme ile planlı tarıma geçiş için de adım atılacak. Bu kapsamda üreticilere tarlasına ne ektiğini bildirme zorunluluğu getirilecek. Ayrıca bitkisel üretim için uygulanan sözleşmeli tarım modeli hayvancılık için de uygulanacak.Türkiye gazetesinden Ömer Temür'ün haberine göre Bakan Kirişci, mevzuat çalışmalarında sona geldiklerini belirterek şu bilgileri verdi:"Mirasçılar arasındaki uyuşmazlık ya da kırsaldan kente göç nedeniyle ekim alanlarının boş kalmasına izin vermeyeceğiz. Kullanım hakkıyla mülkiyet hakkını birbirinden ayıracağız. Ola ki belki bir mazereti sebebiyle bir yıl o tarla, o bağ, bahçe boş kalmış olabilir ama bunun ikinci, üçüncü yıldan itibaren boş kalmasına izin vermeyeceğiz. Bir rayiç kira bedeli üzerinden o vatandaşlarımızı da mağdur etmeden, onun yanı başında üretim faaliyetinde bulunan vatandaşımıza ‘burayı ekip biçin’ diyeceğiz. Böylelikle atıl olan alanlarımızın üretime kazandırılmasını sağlamış olacağız. Bir de şöyle bir sorun var. Arsanız var, arsanızın üzerine ne olursa olsun bir bina inşa etmek istediğinizde 40 yerden izin alıyorsunuz ama aynı arsaya ağaç diktiniz, buğday ektiniz, arpa, yulaf yetiştirdiniz, Tarım İl Müdürlüğüne, ilçe müdürlüklerimize sorma mecburiyetiniz yok. Şimdi birinin bir faaliyette bulunup bildirmediği, diğerinin de bu üretim faaliyetinden haberdar olmadığı bir uygulamada siz neyi yöneteceksiniz? Dolayısıyla bunu da bir mevzuat açısından zorunluluk haline getiriyoruz. ‘Ne üreteceğini, ne kadar üreteceğini, nerede üreteceğini ilgili kurumlara bildirmekle mükellefsin’ diyeceğiz."
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vahit kirişci, tarla, kiralama

Ekilmeyen tarlayı devlet kiralayacak

07:58 02.07.2022
© Fotoğraf : Pixabaytraktör, tarla
traktör, tarla - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2022
© Fotoğraf : Pixabay
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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin katıldığı bir toplantıda boş tarlalar konusunda açıkladığı karar göre; ekilmemiş araziler dikkatle izlenecek, 1 yıl boyunca boş kaldığı tespit edilen arazilerin ekilmesi sağlanacak. Bunun karşılığında arazi sahibine kira ödemesi yapılacak.
Düzenleme ile planlı tarıma geçiş için de adım atılacak. Bu kapsamda üreticilere tarlasına ne ektiğini bildirme zorunluluğu getirilecek. Ayrıca bitkisel üretim için uygulanan sözleşmeli tarım modeli hayvancılık için de uygulanacak.
Türkiye gazetesinden Ömer Temür'ün haberine göre Bakan Kirişci, mevzuat çalışmalarında sona geldiklerini belirterek şu bilgileri verdi:
"Mirasçılar arasındaki uyuşmazlık ya da kırsaldan kente göç nedeniyle ekim alanlarının boş kalmasına izin vermeyeceğiz. Kullanım hakkıyla mülkiyet hakkını birbirinden ayıracağız. Ola ki belki bir mazereti sebebiyle bir yıl o tarla, o bağ, bahçe boş kalmış olabilir ama bunun ikinci, üçüncü yıldan itibaren boş kalmasına izin vermeyeceğiz. Bir rayiç kira bedeli üzerinden o vatandaşlarımızı da mağdur etmeden, onun yanı başında üretim faaliyetinde bulunan vatandaşımıza ‘burayı ekip biçin’ diyeceğiz. Böylelikle atıl olan alanlarımızın üretime kazandırılmasını sağlamış olacağız. Bir de şöyle bir sorun var. Arsanız var, arsanızın üzerine ne olursa olsun bir bina inşa etmek istediğinizde 40 yerden izin alıyorsunuz ama aynı arsaya ağaç diktiniz, buğday ektiniz, arpa, yulaf yetiştirdiniz, Tarım İl Müdürlüğüne, ilçe müdürlüklerimize sorma mecburiyetiniz yok. Şimdi birinin bir faaliyette bulunup bildirmediği, diğerinin de bu üretim faaliyetinden haberdar olmadığı bir uygulamada siz neyi yöneteceksiniz? Dolayısıyla bunu da bir mevzuat açısından zorunluluk haline getiriyoruz. ‘Ne üreteceğini, ne kadar üreteceğini, nerede üreteceğini ilgili kurumlara bildirmekle mükellefsin’ diyeceğiz."
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