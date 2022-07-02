https://tr.sputniknews.com/20220702/erzincan-merkezli-isid-operasyonu-6-tutuklama-1058223695.html

Erzincan merkezli IŞİD operasyonu: 6 tutuklama

Erzincan merkezli IŞİD operasyonu: 6 tutuklama

Erzincan merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, IŞİD üyesi oldukları iddiasıyla yakalanan 11 zanlıdan 6'sı tutuklandı. 02.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-02T01:49+0300

2022-07-02T01:49+0300

2022-07-02T01:49+0300

türkiye

erzincan

işid

cumhuriyet başsavcılığı

istanbul

trabzon

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Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 22 Haziran'da Erzincan, İstanbul ve Trabzon'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 11 zanlı, savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.Zanlılardan F.Ö., M.M., M.Ö., T.G., H.A. ve Ö.Ö. tutuklandı, T.K.K, S.Ö, A.K.H., R.K. ve A.T.S. ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

türkiye

erzincan

istanbul

trabzon

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erzincan, işid, cumhuriyet başsavcılığı, istanbul, trabzon