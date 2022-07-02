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https://tr.sputniknews.com/20220702/erzincan-merkezli-isid-operasyonu-6-tutuklama-1058223695.html
Erzincan merkezli IŞİD operasyonu: 6 tutuklama
Erzincan merkezli IŞİD operasyonu: 6 tutuklama
Erzincan merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, IŞİD üyesi oldukları iddiasıyla yakalanan 11 zanlıdan 6'sı tutuklandı. 02.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-02T01:49+0300
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türkiye
erzincan
işid
cumhuriyet başsavcılığı
istanbul
trabzon
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Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 22 Haziran'da Erzincan, İstanbul ve Trabzon'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 11 zanlı, savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.Zanlılardan F.Ö., M.M., M.Ö., T.G., H.A. ve Ö.Ö. tutuklandı, T.K.K, S.Ö, A.K.H., R.K. ve A.T.S. ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.
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erzincan, işid, cumhuriyet başsavcılığı, istanbul, trabzon

Erzincan merkezli IŞİD operasyonu: 6 tutuklama

01:49 02.07.2022
© AAgözaltı - tutuklama - yakalama
gözaltı - tutuklama - yakalama - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2022
© AA
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Erzincan merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, IŞİD üyesi oldukları iddiasıyla yakalanan 11 zanlıdan 6'sı tutuklandı.
Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 22 Haziran'da Erzincan, İstanbul ve Trabzon'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 11 zanlı, savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Zanlılardan F.Ö., M.M., M.Ö., T.G., H.A. ve Ö.Ö. tutuklandı, T.K.K, S.Ö, A.K.H., R.K. ve A.T.S. ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.
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