https://tr.sputniknews.com/20220702/erzincan-merkezli-isid-operasyonu-6-tutuklama-1058223695.html
Erzincan merkezli IŞİD operasyonu: 6 tutuklama
Erzincan merkezli IŞİD operasyonu: 6 tutuklama
Erzincan merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, IŞİD üyesi oldukları iddiasıyla yakalanan 11 zanlıdan 6'sı tutuklandı. 02.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-02T01:49+0300
2022-07-02T01:49+0300
2022-07-02T01:49+0300
türkiye
erzincan
işid
cumhuriyet başsavcılığı
istanbul
trabzon
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Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 22 Haziran'da Erzincan, İstanbul ve Trabzon'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 11 zanlı, savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.Zanlılardan F.Ö., M.M., M.Ö., T.G., H.A. ve Ö.Ö. tutuklandı, T.K.K, S.Ö, A.K.H., R.K. ve A.T.S. ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.
türkiye
erzincan
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erzincan, işid, cumhuriyet başsavcılığı, istanbul, trabzon
Erzincan merkezli IŞİD operasyonu: 6 tutuklama
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Erzincan merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, IŞİD üyesi oldukları iddiasıyla yakalanan 11 zanlıdan 6'sı tutuklandı.
Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 22 Haziran'da Erzincan, İstanbul ve Trabzon'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 11 zanlı, savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Zanlılardan F.Ö., M.M., M.Ö., T.G., H.A. ve Ö.Ö. tutuklandı, T.K.K, S.Ö, A.K.H., R.K. ve A.T.S. ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.