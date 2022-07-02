https://tr.sputniknews.com/20220702/fatih-erbakan-50-senelik-milli-gorusun-tarihi-efsane-hizmetlerle-doludur-1058225822.html

Fatih Erbakan: 50 senelik Milli Görüş'ün tarihi efsane hizmetlerle doludur

Fatih Erbakan: 50 senelik Milli Görüş'ün tarihi efsane hizmetlerle doludur

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan "Allah'a şükürler olsun ki 50 senelik Milli Görüş'ün tarihi efsane hizmetlerle, altın harflerle yazılmış... 02.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-02T03:19+0300

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türkiye

şirket

eskort

fatih erbakan

yeniden refah partisi

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Erbakan, yeniden belde statüsü kazanan ve 3 Temmuz'da seçim yapılacak Orta ilçesine bağlı Dodurga meydanında düzenlenen mitingde, Anadolu'da gezdikleri yerlerde hep söylediği bir şey bulunduğunu dile getirdi.Bir kimsenin işe alınacağı zaman kendisinden öz geçmiş, herhangi bir inşaat taahhüt işi verilecek kişiden referans istenildiğini belirten Erbakan, "Geçmişine, referanslarına, CV'sine bakıyorsunuz. Peki bir ülkeyi yönetecek kadroya bu referansları, bu iş bitirme belgelerini sormayacak mısınız? Bu noktada Yeniden Refah Partisi'nin sahip olduğu Milli Görüş mirası dolayısıyla diğerlerinin hepsinden ayrıştığını açık şekilde göreceksiniz. Allah'a şükürler olsun ki 50 senelik Milli Görüş'ün tarihi efsane hizmetlerle, altın harflerle yazılmış referanslarla ve kapı gibi iş bitirme belgeleriyle doludur" diye konuştu.Dodurga'nın 3 Temmuz Pazar gününden itibaren Milli Görüş belediyeciliğinin ne olduğunu göreceğini söyleyen Erbakan, bütün altyapı ve belediyecilik hizmetlerini en mükemmel şekilde yapacaklarını ifade etti.Milli Görüş'ün "tekeden süt çıkarmak" demek olduğunu aktaran Erbakan şöyle konuştu:

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şirket, eskort, fatih erbakan, yeniden refah partisi